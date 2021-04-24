https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-syrdarinskoy-oblasti-vnedryat-novuyu-sistemu-gosudarstvennogo-meditsinskogo-straxovaniya---18477894.html
В Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования
В Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования
В тестовом формате новая система заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. По результатам пилотного проекта она будет... 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T13:40+0500
2021-04-24T13:40+0500
2021-04-24T13:47+0500
общество
добровольное медицинское страхование
цифровая медицина
обязательное медицинское страхование
сфера услуг
новая система
министерство здравоохранения республики узбекистан
медицина
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Фонд государственного медицинского страхования (ФГМС) готовится к запуску пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Основные задачи внедрения страховой медициныДля реализации поставленных задач ФГМС вместе с областным управлением здравоохранения Сырдарьинской области приступили к выполнению соответствующих мер по цифровизации рабочих процессов в целях создания электронной поликлиники. К тому же в настоящее время осуществляется работа по внедрению системы стратегических закупок медуслуг для обеспечения населения качественной медицинской помощью.Отмечается, что финансовое обеспечение Фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств, а субсидирование медицинских организаций - на основе подушевого метода для учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и за каждый пролеченный случай для районных и областных больниц. Пилотный запуск проекта запланирован на 1 июля 2021 года. В тестовом формате новая система страхования заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. После получения определенных результатов она будет поэтапно внедрена и в других регионах Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20190909/Ekspert-elektronnye-retsepty-na-lekarstva--eto-novyy-uroven-meditsiny-12390387.html
https://uz.sputniknews.ru/20170711/Tashkent-elektronnaya-ochered-v-polikliniku-5792199.html
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добровольное медицинское страхование, цифровая медицина, обязательное медицинское страхование, сфера услуг, новая система, министерство здравоохранения республики узбекистан, медицина
В Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования
13:40 24.04.2021 (обновлено: 13:47 24.04.2021)
В тестовом формате новая система заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. По результатам пилотного проекта она будет поэтапно внедрена и в других регионах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Фонд государственного медицинского страхования (ФГМС) готовится к запуску пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основные задачи внедрения страховой медицины
повышение качества, эффективности и общедоступности оказания медпомощи населению;
расширение масштаба первичной медико-санитарной помощи, поэтапного внедрения новых финансовых механизмов в данную сферу;
создание современной конкурентной среды на рынке медицинских услуг;
наращивание возможности получения населением гарантированной и качественной медицинской помощи.
Для реализации поставленных задач ФГМС вместе с областным управлением здравоохранения Сырдарьинской области приступили к выполнению соответствующих мер по цифровизации рабочих процессов в целях создания электронной поликлиники. К тому же в настоящее время осуществляется работа по внедрению системы стратегических закупок медуслуг для обеспечения населения качественной медицинской помощью.
Отмечается, что финансовое обеспечение Фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств, а субсидирование медицинских организаций - на основе подушевого метода для учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и за каждый пролеченный случай для районных и областных больниц.
Пилотный запуск проекта запланирован на 1 июля 2021 года. В тестовом формате новая система страхования заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. После получения определенных результатов она будет поэтапно внедрена и в других регионах Узбекистана.