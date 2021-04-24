https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-syrdarinskoy-oblasti-vnedryat-novuyu-sistemu-gosudarstvennogo-meditsinskogo-straxovaniya---18477894.html

В Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования

В Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования

В тестовом формате новая система заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. По результатам пилотного проекта она будет... 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T13:40+0500

2021-04-24T13:40+0500

2021-04-24T13:47+0500

общество

добровольное медицинское страхование

цифровая медицина

обязательное медицинское страхование

сфера услуг

новая система

министерство здравоохранения республики узбекистан

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757489_0:0:3357:1888_1920x0_80_0_0_ed4cd8cdd5f8e6207919e8e851db5224.jpg

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Фонд государственного медицинского страхования (ФГМС) готовится к запуску пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Основные задачи внедрения страховой медициныДля реализации поставленных задач ФГМС вместе с областным управлением здравоохранения Сырдарьинской области приступили к выполнению соответствующих мер по цифровизации рабочих процессов в целях создания электронной поликлиники. К тому же в настоящее время осуществляется работа по внедрению системы стратегических закупок медуслуг для обеспечения населения качественной медицинской помощью.Отмечается, что финансовое обеспечение Фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств, а субсидирование медицинских организаций - на основе подушевого метода для учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и за каждый пролеченный случай для районных и областных больниц. Пилотный запуск проекта запланирован на 1 июля 2021 года. В тестовом формате новая система страхования заработает с 1 мая в Баявутском районе, а также в городах Янгиер и Гулистан. После получения определенных результатов она будет поэтапно внедрена и в других регионах Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20190909/Ekspert-elektronnye-retsepty-na-lekarstva--eto-novyy-uroven-meditsiny-12390387.html

https://uz.sputniknews.ru/20170711/Tashkent-elektronnaya-ochered-v-polikliniku-5792199.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

добровольное медицинское страхование, цифровая медицина, обязательное медицинское страхование, сфера услуг, новая система, министерство здравоохранения республики узбекистан, медицина