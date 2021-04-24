https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-import-rastitelnogo-masla-vremenno-osvobodyat-ot-uplaty-nds-18479846.html

В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС

В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС

Предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T18:15+0500

2021-04-24T18:15+0500

2021-04-24T18:15+0500

экономика

растительное масло

депутаты

повышение цен

подсолнечное масло

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане депутаты предложили освободить импорт растительного масла от НДС и ограничить экспорт данного продукта. Об этом своем телеграм-канале пишет депутат Расул Кушербаев.По его словам, депутаты нижней палаты парламента приняли закон, направленный на предотвращение необоснованного повышения цен. С 1 мая по 31 декабря 2021 года документом предусмотрено освобождение от НДС импорта растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои. Также от уплаты налога на добавленную стоимость временно освобождается оборот по производству и (или) реализации масел растительного происхождения, уточнил Кушербаев.Однако предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника, отметил депутат. Закон отправлен для одобрения в Сенат, после чего он будет подписан президентом Узбекистана, заключил Расул Кушербаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html

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растительное масло, депутаты, повышение цен, подсолнечное масло