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В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
Предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T18:15+0500
2021-04-24T18:15+0500
экономика
растительное масло
депутаты
повышение цен
подсолнечное масло
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане депутаты предложили освободить импорт растительного масла от НДС и ограничить экспорт данного продукта. Об этом своем телеграм-канале пишет депутат Расул Кушербаев.По его словам, депутаты нижней палаты парламента приняли закон, направленный на предотвращение необоснованного повышения цен. С 1 мая по 31 декабря 2021 года документом предусмотрено освобождение от НДС импорта растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои. Также от уплаты налога на добавленную стоимость временно освобождается оборот по производству и (или) реализации масел растительного происхождения, уточнил Кушербаев.Однако предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника, отметил депутат. Закон отправлен для одобрения в Сенат, после чего он будет подписан президентом Узбекистана, заключил Расул Кушербаев.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html
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растительное масло, депутаты, повышение цен, подсолнечное масло

В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС

18:15 24.04.2021
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© Sputnik / Александр Поготов / Перейти в фотобанкПроизводство подсолнечного масла
Производство подсолнечного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
© Sputnik / Александр Поготов
/
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Предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане депутаты предложили освободить импорт растительного масла от НДС и ограничить экспорт данного продукта. Об этом своем телеграм-канале пишет депутат Расул Кушербаев.
По его словам, депутаты нижней палаты парламента приняли закон, направленный на предотвращение необоснованного повышения цен. С 1 мая по 31 декабря 2021 года документом предусмотрено освобождение от НДС импорта растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои. Также от уплаты налога на добавленную стоимость временно освобождается оборот по производству и (или) реализации масел растительного происхождения, уточнил Кушербаев.
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Однако предпринимателям разрешат экспортировать не более 50% подсолнечного масла и растительных жиров, полученных из импортированных семян подсолнечника, отметил депутат.
Закон отправлен для одобрения в Сенат, после чего он будет подписан президентом Узбекистана, заключил Расул Кушербаев.
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