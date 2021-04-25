Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210425/naftogaz-ukrainy-posramil-gazprom-svoimi-finansovymi-rezultatami-18481852.html
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в... 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T11:23+0500
2021-04-25T11:23+0500
колумнисты
нафтогаз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18481806_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8490bb99a81e5f074d916c2dc33f4636.jpg
На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в котором подведены предварительные итоги 2020-го, выраженные в удивительном результате: украинский газовый монополист понес убыток в 11,8 миллиарда гривен.В этой ситуации много анекдотичного, начиная с того, что за восемь лет цена газа на Украине выросла более чем в семь раз, а "Нафтогаз" без учета дочерних структур сконцентрировал в своих руках финансовый поток в 300 миллиардов гривен — почти четверть доходов государственного и всех местных бюджетов Украины.Кстати, размер убытков компании по итогам 2020 года вполне сопоставим с размерами убытков по итогам 2013 года. Хотя тогда "Нафтогаз" в значительной степени выполнял социальную функцию (продавал газ для населения по низкому тарифу), а сейчас выполняет функцию финансового пылесоса, опустошая и карманы обычных граждан, и счета предприятий. Еще смешнее, что финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год был утвержден в конце декабря того же 2020 года, а в нем была запланирована прибыль в 11,5 миллиарда гривен. Украинские власти и их западные политические покровители твердят о последовательном внедрении на постмайданной Украине цивилизованного рынка газа, проведении энергетической реформы по западным лекалам, построении энергонезависимости. Но по факту никакого рынка газа на Украине нет, а есть финансовый пылесос, обескровливающий экономику и загоняющий в нищету домохозяйства. А сотни миллиардов гривен, собираемые этим пылесосом, расходятся по карманам западных покровителей этой схемы и их местных подельников.Кто-то может подумать, что убытки "Нафтогаза" в 2020 году связаны с пандемией и ее последствиями для экономики в целом и нефтегазового сектора в частности. Это не так.В 2019 году никакой пандемии не было, цены на газ для населения и промышленности на Украине были на рекордных уровнях."Нафтогаз" по итогам года получил прибыль в 50,6 миллиарда гривен, но только потому, что ему нежданно-негаданно обломилась от "Газпрома" выплата штрафа величиной около 70 миллиардов гривен. То есть без этого штрафа "Нафтогаз" был бы убыточным (причем почти на 20 миллиардов гривен) и в 2019 году. Это с одной стороны.С другой — "Нафтогаз" ведь не продает газ на экспорт и потому не пострадал в 2020 году от падения экспортных цен, как тот же "Газпром". Кроме того, надо иметь в виду, что, например, в 2020 году 16 миллиардов кубометров газа было добыто дочерними структурами "Нафтогаза", а импортировано было всего 2,1 миллиарда кубометров. Годом ранее при такой же добыче импортировано было 14,3 миллиарда кубометров. То есть большая часть газа у "Нафтогаза" — собственной добычи. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно рассказывал, что себестоимость украинской добычи составляет 250 долларов (семь тысяч гривен) за тысячу кубометров, чем очень веселил отраслевых специалистов. При этом официальную информацию о себестоимости Коболев хранил как зеницу ока.Но его бывший заместитель Юрий Витренко заявил, что себестоимость добычи составляет 2600 гривен (92,5 доллара) за тысячу кубометров. Впрочем, эксперты ставят под сомнение и это утверждение, считая, что куда ближе к правде — 50-70 долларов за тысячу кубометров.При этом даже в мае — июне, когда наблюдался пик падения цен, "Нафтогаз" продавал газ на уровне озвученной себестоимости плюс немало брал за доставку. Большую же часть года цена и для промышленности, и для населения была в два-три раза выше себестоимости. Даже без учета стоимости доставки "Нафтогаз" работает со скромной наценкой в 170 процентов и очень от этого страдает. Для промышленности же цена втрое превышает себестоимость. Если же ориентироваться на размеры себестоимости, которые озвучивают эксперты, то наценка "Нафтогаза" четырех-пятикратная.Формально украинская власть имплементирует немало европейских директив, касающихся рынка газа, в частности допускает на него независимых поставщиков. Но в условиях монопольного доступа "Нафтогаза" к газу украинской добычи (он контролирует более 70 процентов добычи) весь этот псевдорынок газа — чистая фикция.Откуда же берется "конская" цена газа, по которой его отпускает "Нафтогаз"? Ну как же, есть формула: цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (где газ Украиной не закупается) плюс несуществующая транспортировка оттуда до границы Украины! Ее бенефициарами выступают западные кураторы Украины и их местные назначенцы, руководящие рынком газа. Ведь государственный "Нафтогаз" нынче контролируется не правительством Украины, а наблюдательным советом, состоящим из представителей этих самых кураторов. Ими же назначен руководить компанией Андрей Коболев, мама которого обитает в штате Мэриленд, получая там переводы от сына.Они уже неоднократно направляли украинскому правительству письма о том, что упомянутая выше формула не имеет никакого отношения к рынку, ее следует отменять, а добываемый дочерними структурами "Нафтогаза" газ продавать на свободной бирже. Но людей, которые принимают решения и участвуют в освоении средств, всасываемых финансовым пылесосом, все устраивает. Поэтому никакой реакции с украинской стороны на эти письма нет.Как же при этом получается, что "Нафтогаз" находится в убытках? Тут много составляющих: и закупки российского газа через фирмы-"прокладки" по существенно завышенным ценам, и закупки бывшего в употреблении десятилетиями оборудования под видом нового, и немаленький фонд оплаты труда (зарплаты членов правления измеряются сотнями тысяч долларов в месяц), ну и, конечно же, инвестиционные проекты.Только на начатый в 2015 году проект "20/20", который предполагал выход к 2020 году на добычу 20 миллиардов кубометров газа, ушло более двух миллиардов долларов. После чего проект тихо свернули. Возможностей для заработка у правильных людей (будь они иностранцами или местными) хватает. Правда, при этом народ нищает, промышленность обнуляется, а коммунальное хозяйство деградирует, сидя по уши в долгах. Но тем, чьи интересы обслуживает финансовый пылесос, дела до этого нет. Включая и украинскую власть, которая живет одним днем по принципу: лучше украсть сегодня, ведь неизвестно, что будет завтра.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20201106/Naftogaz-Ukrainy-okazalsya-nenuzhnoy-Ukraine-ubytochnoy-kompaniey-15335890.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-kotoroe-popadet-v-uchebniki-18148802.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/mvf-v-panike-ukraina-uje-desyat-mesyatsev-obxoditsya-bez-ego-deneg-18107870.html
https://uz.sputniknews.ru/20210410/kiev-postavil-ekonomicheskiy-rekord-takogo-ne-bylo-daje-v-voynu-18258763.html
https://uz.sputniknews.ru/20210416/kiev-gotov-k-triumfu-v-evrope-gotova-li-evropa--neizvestno-18372204.html
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18481806_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_194e3194b6cb00cc730475cd20c5187f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нафтогаз, украина

"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами

11:23 25.04.2021
545
© Sputnik / Виталий БелоусовВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в котором подведены предварительные итоги 2020-го, выраженные в удивительном результате: украинский газовый монополист понес убыток в 11,8 миллиарда гривен.
В этой ситуации много анекдотичного, начиная с того, что за восемь лет цена газа на Украине выросла более чем в семь раз, а "Нафтогаз" без учета дочерних структур сконцентрировал в своих руках финансовый поток в 300 миллиардов гривен — почти четверть доходов государственного и всех местных бюджетов Украины.
Здание Нафтогаз Украины в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2020
Колумнисты
"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией
6 ноября 2020, 12:08
273
Кстати, размер убытков компании по итогам 2020 года вполне сопоставим с размерами убытков по итогам 2013 года. Хотя тогда "Нафтогаз" в значительной степени выполнял социальную функцию (продавал газ для населения по низкому тарифу), а сейчас выполняет функцию финансового пылесоса, опустошая и карманы обычных граждан, и счета предприятий.
Еще смешнее, что финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год был утвержден в конце декабря того же 2020 года, а в нем была запланирована прибыль в 11,5 миллиарда гривен.
Само собой, никто всерьез не рассчитывал получить эти деньги, поскольку по итогам девяти месяцев убыток составлял 17 миллиардов гривен. Но такой план надо было утвердить, чтобы оправдать двукратное повышение зарплат работникам "Нафтогаза", и это было сделано.
Украинские власти и их западные политические покровители твердят о последовательном внедрении на постмайданной Украине цивилизованного рынка газа, проведении энергетической реформы по западным лекалам, построении энергонезависимости.
Но по факту никакого рынка газа на Украине нет, а есть финансовый пылесос, обескровливающий экономику и загоняющий в нищету домохозяйства. А сотни миллиардов гривен, собираемые этим пылесосом, расходятся по карманам западных покровителей этой схемы и их местных подельников.
Улица Крещатик в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Колумнисты
Украинское экономическое чудо, которое попадет в учебники
5 апреля, 11:21
565
Кто-то может подумать, что убытки "Нафтогаза" в 2020 году связаны с пандемией и ее последствиями для экономики в целом и нефтегазового сектора в частности. Это не так.В 2019 году никакой пандемии не было, цены на газ для населения и промышленности на Украине были на рекордных уровнях.
"Нафтогаз" по итогам года получил прибыль в 50,6 миллиарда гривен, но только потому, что ему нежданно-негаданно обломилась от "Газпрома" выплата штрафа величиной около 70 миллиардов гривен. То есть без этого штрафа "Нафтогаз" был бы убыточным (причем почти на 20 миллиардов гривен) и в 2019 году. Это с одной стороны.
С другой — "Нафтогаз" ведь не продает газ на экспорт и потому не пострадал в 2020 году от падения экспортных цен, как тот же "Газпром".
Наоборот, имел возможность покупать дешевый газ. Тот факт, что он продолжал закупать его через фирмы-"прокладки" по завышенной цене, — это вопрос политики и коррупции, но даже при этом закупочная цена существенно упала.
Кроме того, надо иметь в виду, что, например, в 2020 году 16 миллиардов кубометров газа было добыто дочерними структурами "Нафтогаза", а импортировано было всего 2,1 миллиарда кубометров. Годом ранее при такой же добыче импортировано было 14,3 миллиарда кубометров. То есть большая часть газа у "Нафтогаза" — собственной добычи.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно рассказывал, что себестоимость украинской добычи составляет 250 долларов (семь тысяч гривен) за тысячу кубометров, чем очень веселил отраслевых специалистов. При этом официальную информацию о себестоимости Коболев хранил как зеницу ока.
Участница всеукраинской акции на Майдане Незалежности в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
Колумнисты
МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
2 апреля, 11:02
2006
Но его бывший заместитель Юрий Витренко заявил, что себестоимость добычи составляет 2600 гривен (92,5 доллара) за тысячу кубометров. Впрочем, эксперты ставят под сомнение и это утверждение, считая, что куда ближе к правде — 50-70 долларов за тысячу кубометров.
При этом даже в мае — июне, когда наблюдался пик падения цен, "Нафтогаз" продавал газ на уровне озвученной себестоимости плюс немало брал за доставку. Большую же часть года цена и для промышленности, и для населения была в два-три раза выше себестоимости.
А сейчас, например, в рамках аттракциона невиданной щедрости, инициированного Зеленским, цена газа для населения ограничена на уровне семи тысяч гривен (плюс к этому население платит пару тысяч за доставку).
Даже без учета стоимости доставки "Нафтогаз" работает со скромной наценкой в 170 процентов и очень от этого страдает. Для промышленности же цена втрое превышает себестоимость. Если же ориентироваться на размеры себестоимости, которые озвучивают эксперты, то наценка "Нафтогаза" четырех-пятикратная.
Формально украинская власть имплементирует немало европейских директив, касающихся рынка газа, в частности допускает на него независимых поставщиков. Но в условиях монопольного доступа "Нафтогаза" к газу украинской добычи (он контролирует более 70 процентов добычи) весь этот псевдорынок газа — чистая фикция.
Женщина идет по улице в Ивано-Франковске, Украина - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
Колумнисты
Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну
10 апреля, 15:18
1658
Откуда же берется "конская" цена газа, по которой его отпускает "Нафтогаз"? Ну как же, есть формула: цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (где газ Украиной не закупается) плюс несуществующая транспортировка оттуда до границы Украины! Ее бенефициарами выступают западные кураторы Украины и их местные назначенцы, руководящие рынком газа.
Ведь государственный "Нафтогаз" нынче контролируется не правительством Украины, а наблюдательным советом, состоящим из представителей этих самых кураторов. Ими же назначен руководить компанией Андрей Коболев, мама которого обитает в штате Мэриленд, получая там переводы от сына.
Кстати, технократы-европейцы из секретариата Европейского энергетического сообщества, не являясь участниками схемы, ею не очень довольны.
Они уже неоднократно направляли украинскому правительству письма о том, что упомянутая выше формула не имеет никакого отношения к рынку, ее следует отменять, а добываемый дочерними структурами "Нафтогаза" газ продавать на свободной бирже.
Но людей, которые принимают решения и участвуют в освоении средств, всасываемых финансовым пылесосом, все устраивает. Поэтому никакой реакции с украинской стороны на эти письма нет.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
Колумнисты
Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно
16 апреля, 16:29
442
Как же при этом получается, что "Нафтогаз" находится в убытках? Тут много составляющих: и закупки российского газа через фирмы-"прокладки" по существенно завышенным ценам, и закупки бывшего в употреблении десятилетиями оборудования под видом нового, и немаленький фонд оплаты труда (зарплаты членов правления измеряются сотнями тысяч долларов в месяц), ну и, конечно же, инвестиционные проекты.
Только на начатый в 2015 году проект "20/20", который предполагал выход к 2020 году на добычу 20 миллиардов кубометров газа, ушло более двух миллиардов долларов. После чего проект тихо свернули.
Но этот проект был громко распиарен, поэтому о его "результатах" стало известно. Безвестных же инвестиционных проектов — десятки. С итогами, аналогичными проекту "20/20".
Возможностей для заработка у правильных людей (будь они иностранцами или местными) хватает. Правда, при этом народ нищает, промышленность обнуляется, а коммунальное хозяйство деградирует, сидя по уши в долгах.
Но тем, чьи интересы обслуживает финансовый пылесос, дела до этого нет. Включая и украинскую власть, которая живет одним днем по принципу: лучше украсть сегодня, ведь неизвестно, что будет завтра.
Источник: РИА Новости
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:33Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
13:56В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
13:22В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
12:44Общественное здоровье: о технологической и идейной революции
12:19Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
11:54Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
11:23"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
10:55Подсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
10:23Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
ВчераЭлдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
ВчераЛюди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
ВчераВ Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
ВчераВ Узбекистане создан Университет общественной безопасности
ВчераУзбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
ВчераЧтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
Вчера"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро
ВчераУзбекистанский студент спас в Японии тонущего в море юношу — видео
ВчераРоскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ
ВчераВ Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования
ВчераНарушителям карантина начали оформлять электронные протоколы