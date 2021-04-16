https://uz.sputniknews.ru/20210416/kiev-gotov-k-triumfu-v-evrope-gotova-li-evropa--neizvestno-18372204.html

Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно

Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно

Ожидается, что Ангела Меркель присоединится к переговорам по видеосвязи.

2021-04-16T16:29+0500

2021-04-16T16:29+0500

2021-04-16T16:29+0500

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Ожидается, что Ангела Меркель присоединится к переговорам по видеосвязи.По мнению дипломатического источника из Киева, "эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры о том, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности".После недавней телефонной беседы лидеров России, Германии и Франции — обсуждавших Украину в отсутствие ее представителя — для Киева данный момент болезненно важен, и сегодняшнее мероприятие, конечно, компенсирует часть полученной психологической травмы.Да и в целом ситуация крайне льстит честолюбию украинских властей. После нескольких лет пребывания на периферии глобальной политической повестки их страна вновь оказалась в фокусе внимания великих держав и на первых страницах мировых СМИ.Правда, уроков из прошлой истории — взлета и падения интереса к себе в середине 2010-х — Киев, разумеется, не извлек, но это уже вряд ли кого-то может удивить. Об этом накануне переговоров заявил и Владимир Зеленский, по мнению которого Украина "давно заслужила" право выйти из "зала ожидания". А украинский посол в Берлине и вовсе высказал идею о возвращении его стране ядерного оружия.Запад едва успевает отбиваться от новой серии геополитических фантазий Киева. Прямо перед визитом президента Украины в Париж это сделал и французский МИД, в который раз пояснив, что хорошие отношения и даже поддержка Украины "в нынешней сложной ситуации с Россией <…> не означает вступления в Евросоюз".Среди тех немногих, кто явно получает удовольствие от происходящего, можно выделить президента Турции. Эрдоган на днях откровенно потроллил НАТО, высказавшись за вступление Украины — заведомо невозможное и категорически неприемлемое для абсолютного большинства членов — в североатлантический альянс.Правда, турецкий лидер, поддержав Киев по вопросу вступления в НАТО, подсуропил ему в другом. Вчера же стало известно, что Урсула фон дер Ляйен отклонила — причем грубо нарушив протокол и использовав крайне неубедительную отговорку — приглашение Зеленского принять участие в первом саммите так называемой "Крымской платформы". В общем, Украина как собственными действиями, так и самим своим существованием, умудряется превращать высокую политику Запада в развеселый балаган.Перед Европой стоит задача по выстраиванию сложносочиненных отношений с Россией, где в соответствии с замыслом Берлина, Парижа и Брюсселя должны быть переплетены в оптимальных для них пропорциях конфронтация и сотрудничество. Украина же выбрана в качестве рычага решения данной задачи.Однако европейцам никак не удается превратить Киев в послушный инструмент, который дисциплинированно занимает предназначенное место и делает ровно то, что ему говорят. Украинские власти принципиально не желают понимать ни тонких намеков, ни заявлений в лоб и при малейшей возможности норовят со всеми удобствами расположиться со свиным рылом в калашном ряду лидеров западного мира.Сегодня в Париже пройдет очередная серия данного представления. Парижу и Берлину всего-то и надо — выразительно-символически заявить свое неодобрение Москве, сделав очередной ход в очень старой внешнеполитической игре. Но если Европа готова переливать из пустого в порожнее, общаясь с украинским президентом, а потом еще несколько недель дезавуировать фантастические заявления из Киева по мотивам переговоров, то Москве точно нет смысла ей в этом мешать. Потому что как бы ни возмущались юго-западные соседи, но судьба Украины решается без ее участия.Зато вот без России тут никак не обойтись.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210415/ukraina-i-tayvan-neizbejno-vernutsya-v-rodnuyu-gavan-18341270.html

https://uz.sputniknews.ru/20210410/kiev-postavil-ekonomicheskiy-rekord-takogo-ne-bylo-daje-v-voynu-18258763.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

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владимир зеленский, ес, украина, киев, европа