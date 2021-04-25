https://uz.sputniknews.ru/20210425/petrov-i-boshirov-snova-vinovaty-chem-obernetsya-skandal-mejdu-rf-i-chexiey--18481286.html

Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?

Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?

Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T10:23+0500

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Все началось с того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.После этого чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства. В Москве с ответом не тянули: власти отвергли все обвинения и заявили, что Прага поставила цель намеренно разорвать отношения. Чем закончится конфликт, какие последствия ожидаются Чехию и, главное, почему в этой истории возникли небезызвестные Петров и Боширов — рассказываем в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html

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прага, москва, чехия, дипломаты, мультимедиа