https://uz.sputniknews.ru/20210425/petrov-i-boshirov-snova-vinovaty-chem-obernetsya-skandal-mejdu-rf-i-chexiey--18481286.html
Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T10:23+0500
2021-04-25T10:23+0500
2021-04-25T10:23+0500
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Все началось с того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.После этого чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства. В Москве с ответом не тянули: власти отвергли все обвинения и заявили, что Прага поставила цель намеренно разорвать отношения. Чем закончится конфликт, какие последствия ожидаются Чехию и, главное, почему в этой истории возникли небезызвестные Петров и Боширов — рассказываем в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
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прага, москва, чехия, дипломаты, мультимедиа
Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы.
Все началось с того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
После этого чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства.
В Москве с ответом не тянули: власти отвергли все обвинения и заявили, что Прага поставила цель намеренно разорвать отношения.
Чем закончится конфликт, какие последствия ожидаются Чехию и, главное, почему в этой истории возникли небезызвестные Петров и Боширов — рассказываем в видеосюжете.