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Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T10:23+0500
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Все началось с того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.После этого чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства. В Москве с ответом не тянули: власти отвергли все обвинения и заявили, что Прага поставила цель намеренно разорвать отношения. Чем закончится конфликт, какие последствия ожидаются Чехию и, главное, почему в этой истории возникли небезызвестные Петров и Боширов — рассказываем в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
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прага, москва, чехия, дипломаты, мультимедиа

Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?

10:23 25.04.2021
516
Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы.
Все началось с того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
После этого чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
Россия
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
20 апреля, 10:42
678
В Москве с ответом не тянули: власти отвергли все обвинения и заявили, что Прага поставила цель намеренно разорвать отношения.
Чем закончится конфликт, какие последствия ожидаются Чехию и, главное, почему в этой истории возникли небезызвестные Петров и Боширов — рассказываем в видеосюжете.
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