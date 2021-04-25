https://uz.sputniknews.ru/20210425/podschitano-skolko-uzbekistantsev-nujdayutsya-v-rabote-18481408.html

Подсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе

Подсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе

Большая часть безработных — представители молодежи. Однако власти уже решают эту проблему, создавая определенные льготы для работодателей. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T10:55+0500

2021-04-25T10:55+0500

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общество

трудоустройство молодежи

работа

трудоустройство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане нуждаются в трудоустройстве 1,6 миллиона граждан.Такую цифру привел глава комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев. Получается, что в этом году на работу необходимо устроить более 1,3 миллиона молодых узбекистанцев. Ранее власти разработали меры, которые, как ожидается, создадут стимул брать на работу молодых. Так, с 1 мая 2021 года по 1 января 2023-го работодатель, взявший сотрудника младше 25 лет, сможет вернуть сумму уплаченного за него социального налога. Деньги будут выделены из государственного бюджета.Однако есть важное условие: средства вернутся в случае непрерывной трудовой деятельности молодого специалиста в течение полугода. Требование не распространяется на госучреждения и юридических лиц, в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и больше. Есть и другой стимул: предпринимателям предоставят льготы по арендной плате объектов госсобственности, если те примут безработного молодого человека, включенного в "молодежную тетрадь".

https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html

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трудоустройство молодежи, работа, трудоустройство, узбекистан