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Трудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
Трудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана готово взять на себя половину расходов студентов государственных вузов на съемное жилье, следует из
2021-04-21T23:23+0500
2021-04-21T23:23+0500
общество
трудоустройство молодежи
молодежь
указ
президент узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана готово взять на себя половину расходов студентов государственных вузов на съемное жилье, следует из подписанного президентом страны во вторник указа. Порядка 60 процентов студентов государственных вузов, проживающих в съемном жилье, получат компенсацию в размере 50 процентов от суммы уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы, говорится документе.Правда, компенсации не будут превышать одного размера базовой расчетной величины (БВР) в Ташкенте и 0,5-кратного ее размера в регионах. В первую очередь помогут детям из нуждающихся семей, а также отличившимся и активным студентам. Мера начнет действовать с 1 мая.Под железным крылом "молодежной тетради"Помимо этого указом президента предусмотрен еще целый ряд льгот, особенно для представителей "молодежной тетради". Так, данная категория граждан сможет получить субсидии в размере, не превышающем 40-кратного размера БРВ для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования и орудий труда, необходимых для самозанятости.Начиная с 1 июня компенсируются 30 процентов годовых расходов по аренде, выплачиваемой молодыми предпринимателями, включенными в "молодежную тетрадь" и арендовавшими здания и сооружения для начала своей предпринимательской деятельности, но не более 25 БРВ.Кроме того, выделяются ежемесячные субсидии молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях и включенной в "молодежную тетрадь", в период прохождения ею практики на производственных или обслуживающих предприятиях в двукратном размере БРВ на срок не более шести месяцев.На обучениеНачиная с 1 июня молодым людям, успешно окончившим учебные курсы в рамках проекта "Один миллион программистов" и получившим сертификаты, выделяются потребительские кредиты в размере, не превышающем 25-кратного размера БРВ для приобретения компьютеров. При этом процентные платежи по ним компенсируются.Также государство поможет оплатить расходы на обучение:Стимул взять молодыхТакже, с 1 мая 2021 года по 1 января 2023-го работодатель, трудоустроивший работника младше 25 лет, сможет вернуть из госбюджета сумму уплаченного за него социального налога.Деньги вернутся при условии непрерывной трудовой деятельности молодого специалиста в течение шести месяцев. Это не относится к госучреждениям и юрлицам, в уставном фонде которых госдоля составляет 50 и более процентов.Кроме того, субъекты предпринимательства смогут получить льготы по арендной плате объектов госсобственности, если они приняли безработного молодого человека, включенного в "молодежную тетрадь".
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-oon-sformirovana-gruppa-druzey-po-pravam-molodeji--initsiativa-uzbekistana-18087738.html
https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Kak-budut-reshatsya-problemy-molodezhi-v-Uzbekistane-15858930.html
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трудоустройство молодежи, молодежь, указ, президент узбекистана, узбекистан

Трудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи

23:23 21.04.2021
760
© SputnikСтуденты факультета русской филологии СамГУ
Студенты факультета русской филологии СамГУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik
Студентам государственных вузов, арендующим жилье, возмещается половина уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы за счет госбюджета.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана готово взять на себя половину расходов студентов государственных вузов на съемное жилье, следует из подписанного президентом страны во вторник указа.
Порядка 60 процентов студентов государственных вузов, проживающих в съемном жилье, получат компенсацию в размере 50 процентов от суммы уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы, говорится документе.
Правда, компенсации не будут превышать одного размера базовой расчетной величины (БВР) в Ташкенте и 0,5-кратного ее размера в регионах. В первую очередь помогут детям из нуждающихся семей, а также отличившимся и активным студентам. Мера начнет действовать с 1 мая.
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Под железным крылом "молодежной тетради"

Помимо этого указом президента предусмотрен еще целый ряд льгот, особенно для представителей "молодежной тетради". Так, данная категория граждан сможет получить субсидии в размере, не превышающем 40-кратного размера БРВ для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования и орудий труда, необходимых для самозанятости.
Начиная с 1 июня компенсируются 30 процентов годовых расходов по аренде, выплачиваемой молодыми предпринимателями, включенными в "молодежную тетрадь" и арендовавшими здания и сооружения для начала своей предпринимательской деятельности, но не более 25 БРВ.
Кроме того, выделяются ежемесячные субсидии молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях и включенной в "молодежную тетрадь", в период прохождения ею практики на производственных или обслуживающих предприятиях в двукратном размере БРВ на срок не более шести месяцев.
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На обучение

Начиная с 1 июня молодым людям, успешно окончившим учебные курсы в рамках проекта "Один миллион программистов" и получившим сертификаты, выделяются потребительские кредиты в размере, не превышающем 25-кратного размера БРВ для приобретения компьютеров. При этом процентные платежи по ним компенсируются.
Также государство поможет оплатить расходы на обучение:
молодежи, включенной в "молодежную тетрадь", по обучению иностранным языкам и общеобразовательным предметам в негосударственных образовательных организациях в размере 50 процентов, но не более БРВ;
расходы воспитанников домов "Мехрибонлик" и молодежи, включенной в "молодежную тетрадь" по обучению на курсах вождения, а также денежный взнос для прохождения службы в мобилизационном призывном резерве – до 4 БРВ.
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Стимул взять молодых

Также, с 1 мая 2021 года по 1 января 2023-го работодатель, трудоустроивший работника младше 25 лет, сможет вернуть из госбюджета сумму уплаченного за него социального налога.
Деньги вернутся при условии непрерывной трудовой деятельности молодого специалиста в течение шести месяцев. Это не относится к госучреждениям и юрлицам, в уставном фонде которых госдоля составляет 50 и более процентов.
Кроме того, субъекты предпринимательства смогут получить льготы по арендной плате объектов госсобственности, если они приняли безработного молодого человека, включенного в "молодежную тетрадь".
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