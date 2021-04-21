https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html

Трудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи

Трудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана готово взять на себя половину расходов студентов государственных вузов на съемное жилье, следует из

2021-04-21T23:23+0500

2021-04-21T23:23+0500

2021-04-21T23:23+0500

общество

трудоустройство молодежи

молодежь

указ

президент узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана готово взять на себя половину расходов студентов государственных вузов на съемное жилье, следует из подписанного президентом страны во вторник указа. Порядка 60 процентов студентов государственных вузов, проживающих в съемном жилье, получат компенсацию в размере 50 процентов от суммы уплачиваемой ими ежемесячной арендной платы, говорится документе.Правда, компенсации не будут превышать одного размера базовой расчетной величины (БВР) в Ташкенте и 0,5-кратного ее размера в регионах. В первую очередь помогут детям из нуждающихся семей, а также отличившимся и активным студентам. Мера начнет действовать с 1 мая.Под железным крылом "молодежной тетради"Помимо этого указом президента предусмотрен еще целый ряд льгот, особенно для представителей "молодежной тетради". Так, данная категория граждан сможет получить субсидии в размере, не превышающем 40-кратного размера БРВ для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования и орудий труда, необходимых для самозанятости.Начиная с 1 июня компенсируются 30 процентов годовых расходов по аренде, выплачиваемой молодыми предпринимателями, включенными в "молодежную тетрадь" и арендовавшими здания и сооружения для начала своей предпринимательской деятельности, но не более 25 БРВ.Кроме того, выделяются ежемесячные субсидии молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях и включенной в "молодежную тетрадь", в период прохождения ею практики на производственных или обслуживающих предприятиях в двукратном размере БРВ на срок не более шести месяцев.На обучениеНачиная с 1 июня молодым людям, успешно окончившим учебные курсы в рамках проекта "Один миллион программистов" и получившим сертификаты, выделяются потребительские кредиты в размере, не превышающем 25-кратного размера БРВ для приобретения компьютеров. При этом процентные платежи по ним компенсируются.Также государство поможет оплатить расходы на обучение:Стимул взять молодыхТакже, с 1 мая 2021 года по 1 января 2023-го работодатель, трудоустроивший работника младше 25 лет, сможет вернуть из госбюджета сумму уплаченного за него социального налога.Деньги вернутся при условии непрерывной трудовой деятельности молодого специалиста в течение шести месяцев. Это не относится к госучреждениям и юрлицам, в уставном фонде которых госдоля составляет 50 и более процентов.Кроме того, субъекты предпринимательства смогут получить льготы по арендной плате объектов госсобственности, если они приняли безработного молодого человека, включенного в "молодежную тетрадь".

https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-oon-sformirovana-gruppa-druzey-po-pravam-molodeji--initsiativa-uzbekistana-18087738.html

https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Kak-budut-reshatsya-problemy-molodezhi-v-Uzbekistane-15858930.html

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трудоустройство молодежи, молодежь, указ, президент узбекистана, узбекистан