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Сердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
Сердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
Жительница Краснодарского края Галина Алиева настолько любит собак, что разместила на своем участке более 700 бездомных животных. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T15:42+0500
2021-04-25T15:42+0500
2021-04-25T15:42+0500
видео
приют для животных
собаки
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животные
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Свою организацию она назвала "Уютный домик Галины". Когда-то на глазах у женщины произошел трагический случай, после чего она твердо решила защитить братьев меньших.Новые питомцы у Галины появляются регулярно: одного пса оставят на пороге дома, другого женщина заберет с улицы сама.Россиянка уже оформилась как юрлицо и надеется, что в скором времени власти ей выделят дополнительные территории, где можно было бы разместить питомцев. Смотрите историю о женщине с большим сердцем в нашем видео!
https://uz.sputniknews.ru/20210325/pomechennyy-sudboy-v-tatarstane-spasli-sobaku-so-streloy-v-shee--video-17961340.html
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приют для животных, собаки, краснодарский край, животные, мультимедиа
Сердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
Жительница Краснодарского края Галина Алиева настолько любит собак, что разместила на своем участке более 700 бездомных животных.
Свою организацию она назвала "Уютный домик Галины". Когда-то на глазах у женщины произошел трагический случай, после чего она твердо решила защитить братьев меньших.
Новые питомцы у Галины появляются регулярно: одного пса оставят на пороге дома, другого женщина заберет с улицы сама.
Россиянка уже оформилась как юрлицо и надеется, что в скором времени власти ей выделят дополнительные территории, где можно было бы разместить питомцев.
Смотрите историю о женщине с большим сердцем в нашем видео!