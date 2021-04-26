https://uz.sputniknews.ru/20210426/epitsentr-zemletryaseniya-opredelyali-po-ruinam--istorik-o-sozdanii-pamyatnika-mujestvo-18499103.html
Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
К десятилетию со дня разрушительного землетрясения в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс, посвященный миллионам людей, пришедшим на помощь жителям города... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T17:29+0500
2021-04-26T17:29+0500
2021-04-26T17:35+0500
видео
землетрясение
памятник
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18497582_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55827e0503a3647b2f9c0f5f02e58114.jpg
На территории бывшего района Кашгарка, на который пришелся главный удар стихии, в 1976 году открыли мемориальный комплекс в память о тех, кто восстанавливал город из руин. Определить точное место эпицентра было сложно, так как все сейсмоприборы оказались разрушены. Приходилось составлять карту катастрофы по оценкам степени разрушений.Об истории памятника, а также об атмосфере, которая царила тогда в столице Узбекистана, рассказал писатель, историк Борис Голендер.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18497582_2:0:962:720_1920x0_80_0_0_409d115468241d098a8c724d33d90325.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, памятник, ташкент
Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
17:29 26.04.2021 (обновлено: 17:35 26.04.2021)
К десятилетию со дня разрушительного землетрясения в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс, посвященный миллионам людей, пришедшим на помощь жителям города в 1966 году.
На территории бывшего района Кашгарка, на который пришелся главный удар стихии, в 1976 году открыли мемориальный комплекс в память о тех, кто восстанавливал город из руин. Определить точное место эпицентра было сложно, так как все сейсмоприборы оказались разрушены. Приходилось составлять карту катастрофы по оценкам степени разрушений.
Об истории памятника, а также об атмосфере, которая царила тогда в столице Узбекистана, рассказал писатель, историк Борис Голендер.