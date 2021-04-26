https://uz.sputniknews.ru/20210426/epitsentr-zemletryaseniya-opredelyali-po-ruinam--istorik-o-sozdanii-pamyatnika-mujestvo-18499103.html

Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"

Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"

К десятилетию со дня разрушительного землетрясения в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс, посвященный миллионам людей, пришедшим на помощь жителям города... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T17:29+0500

2021-04-26T17:29+0500

2021-04-26T17:35+0500

видео

землетрясение

памятник

ташкент

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На территории бывшего района Кашгарка, на который пришелся главный удар стихии, в 1976 году открыли мемориальный комплекс в память о тех, кто восстанавливал город из руин. Определить точное место эпицентра было сложно, так как все сейсмоприборы оказались разрушены. Приходилось составлять карту катастрофы по оценкам степени разрушений.Об истории памятника, а также об атмосфере, которая царила тогда в столице Узбекистана, рассказал писатель, историк Борис Голендер.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html

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землетрясение, памятник, ташкент