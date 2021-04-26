https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html

Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов

Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов

Специалисты уже долгое время пытаются найти объяснение произошедшему. Выдвигается сразу несколько причин ЧП. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T15:37+0500

2021-04-26T15:37+0500

2021-04-26T16:46+0500

в мире

животные

аэс

чернобыль

радиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18496078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cd5d128383dfb81b006ed5b0d2ec697.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это была катастрофа национального масштаба: в окружающую среду попало большое количество радиации. Отравленный воздух распространился на огромные территории и добрался даже до Европы.Впоследствии на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд. Один из самых популярных мифов связан с животными, которых повышенная радиация якобы превратила в мутантов. Однако это выдумка, заявил физик Владимир Яценко. Он лично проводил измерения в зоне Чернобыльской АЭС в июне 1986 года, сообщают "Известия".Специалист рассказал, что именно произошло 35 лет назад: в результате взрыва на одном из энергоблоков в воздух попало множество радиоактивных продуктов таких, как йод-131, цезий-137, стронций-90, инертные радиоактивные газы и продукты деления. Первые три элемента даже добрались до Беларуси, и это не могло не наложить свой отпечаток. Так, местным жителям на какое-то время пришлось отказаться от молока, поскольку оно содержало радиацию (коровы питались травой, на которую осел опасный элемент). Но даже если бы люди и не устанавливали подобных ограничений, вряд ли бы они заработали себе лучевую болезнь — для этого нужно съесть огромное количество загрязненных радионуклидами продуктов, убежден Яценко. Основной причиной аварии на Чернобыльской АЭС названы грубые нарушения правил эксплуатации станции, которые допустили работники энергоблока №4.Впрочем, согласно другой теории, у реактора имелся ряд конструкционных недостатков, которые рано или поздно привели бы к трагедии. Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что катастрофа произошла из-за наложения целого ряда мелких факторов и относится скорее к несчастному случаю.

https://uz.sputniknews.ru/20190928/Ruiny-Chernobylskoy-AES-iznutri--video-12512492.html

https://uz.sputniknews.ru/20190420/Zhizn-posle-smerti-priroda-vozvraschaetsya-v-chernobylskie-zemli-11298677.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

животные, аэс, чернобыль, радиация