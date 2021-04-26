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Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов
Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов
Специалисты уже долгое время пытаются найти объяснение произошедшему. Выдвигается сразу несколько причин ЧП. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T15:37+0500
2021-04-26T16:46+0500
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животные
аэс
чернобыль
радиация
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это была катастрофа национального масштаба: в окружающую среду попало большое количество радиации. Отравленный воздух распространился на огромные территории и добрался даже до Европы.Впоследствии на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд. Один из самых популярных мифов связан с животными, которых повышенная радиация якобы превратила в мутантов. Однако это выдумка, заявил физик Владимир Яценко. Он лично проводил измерения в зоне Чернобыльской АЭС в июне 1986 года, сообщают "Известия".Специалист рассказал, что именно произошло 35 лет назад: в результате взрыва на одном из энергоблоков в воздух попало множество радиоактивных продуктов таких, как йод-131, цезий-137, стронций-90, инертные радиоактивные газы и продукты деления. Первые три элемента даже добрались до Беларуси, и это не могло не наложить свой отпечаток. Так, местным жителям на какое-то время пришлось отказаться от молока, поскольку оно содержало радиацию (коровы питались травой, на которую осел опасный элемент). Но даже если бы люди и не устанавливали подобных ограничений, вряд ли бы они заработали себе лучевую болезнь — для этого нужно съесть огромное количество загрязненных радионуклидами продуктов, убежден Яценко. Основной причиной аварии на Чернобыльской АЭС названы грубые нарушения правил эксплуатации станции, которые допустили работники энергоблока №4.Впрочем, согласно другой теории, у реактора имелся ряд конструкционных недостатков, которые рано или поздно привели бы к трагедии. Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что катастрофа произошла из-за наложения целого ряда мелких факторов и относится скорее к несчастному случаю.
https://uz.sputniknews.ru/20190928/Ruiny-Chernobylskoy-AES-iznutri--video-12512492.html
https://uz.sputniknews.ru/20190420/Zhizn-posle-smerti-priroda-vozvraschaetsya-v-chernobylskie-zemli-11298677.html
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животные, аэс, чернобыль, радиация

Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов

15:37 26.04.2021 (обновлено: 16:46 26.04.2021)
661
© СС0 / Unsplash / Dan MeyersРадиоактивная зона, иллюстративное фото
Радиоактивная зона, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© СС0 / Unsplash / Dan Meyers
Специалисты уже долгое время пытаются найти объяснение произошедшему. Выдвигается сразу несколько причин ЧП.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Это была катастрофа национального масштаба: в окружающую среду попало большое количество радиации. Отравленный воздух распространился на огромные территории и добрался даже до Европы.
Впоследствии на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд.
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2019
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28 сентября 2019, 17:55
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Один из самых популярных мифов связан с животными, которых повышенная радиация якобы превратила в мутантов.
Однако это выдумка, заявил физик Владимир Яценко. Он лично проводил измерения в зоне Чернобыльской АЭС в июне 1986 года, сообщают "Известия".
"Генетические дефекты у животных могут быть, но не из-за Чернобыля. Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации", — объяснил Яценко.
Специалист рассказал, что именно произошло 35 лет назад: в результате взрыва на одном из энергоблоков в воздух попало множество радиоактивных продуктов таких, как йод-131, цезий-137, стронций-90, инертные радиоактивные газы и продукты деления.
Первые три элемента даже добрались до Беларуси, и это не могло не наложить свой отпечаток. Так, местным жителям на какое-то время пришлось отказаться от молока, поскольку оно содержало радиацию (коровы питались травой, на которую осел опасный элемент).
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Но даже если бы люди и не устанавливали подобных ограничений, вряд ли бы они заработали себе лучевую болезнь — для этого нужно съесть огромное количество загрязненных радионуклидами продуктов, убежден Яценко.
Основной причиной аварии на Чернобыльской АЭС названы грубые нарушения правил эксплуатации станции, которые допустили работники энергоблока №4.
Впрочем, согласно другой теории, у реактора имелся ряд конструкционных недостатков, которые рано или поздно привели бы к трагедии. Однако некоторые эксперты сходятся во мнении, что катастрофа произошла из-за наложения целого ряда мелких факторов и относится скорее к несчастному случаю.
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