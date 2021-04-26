https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-stolichnom-aeroportu-otkroetsya-estakada-dlya-propuska-passajirov-na-vtoroy-etaj-18497730.html
В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
Решение властей республики озвучил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов во время очередного брифинга. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T16:34+0500
2021-04-26T16:34+0500
2021-04-26T16:49+0500
общество
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аэропорт ташкента
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента им. Ислама Каримова планируется открыть давно нефункционирующую эстакаду, ведущую на второй этаж. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Данное решение было озвучено во время презентации главе государства Шавкату Мирзиёеву проекта трансформации Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.К тому же при Ташкентском государственном транспортном университете намечено создание Школы подготовки пилотов гражданской авиации в сотрудничестве с французским профильным вузом.
https://uz.sputniknews.ru/20201201/V--aeroportu-Tashkenta-ustanovili-kioski-dlya-samostoyatelnoy-registratsii-15510158.html
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президент, аэропорт ташкента, ташкент
В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
16:34 26.04.2021 (обновлено: 16:49 26.04.2021)
Решение властей республики озвучил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов во время очередного брифинга.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента им. Ислама Каримова планируется открыть давно нефункционирующую эстакаду, ведущую на второй этаж. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Мы ожидаем открытия перекрытой долгое время назад эстакады, ведущей на второй этаж международного аэропорта Ташкента. Надеемся, что это тоже, в какой-то степени, облегчит доступ наших пассажиров в аэропорт".
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Данное решение было озвучено во время презентации главе государства Шавкату Мирзиёеву проекта трансформации Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.
К тому же при Ташкентском государственном транспортном университете намечено создание Школы подготовки пилотов гражданской авиации в сотрудничестве с французским профильным вузом.