https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-stolichnom-aeroportu-otkroetsya-estakada-dlya-propuska-passajirov-na-vtoroy-etaj-18497730.html

В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж

В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж

Решение властей республики озвучил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов во время очередного брифинга. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T16:34+0500

2021-04-26T16:34+0500

2021-04-26T16:49+0500

общество

президент

аэропорт ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента им. Ислама Каримова планируется открыть давно нефункционирующую эстакаду, ведущую на второй этаж. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Данное решение было озвучено во время презентации главе государства Шавкату Мирзиёеву проекта трансформации Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.К тому же при Ташкентском государственном транспортном университете намечено создание Школы подготовки пилотов гражданской авиации в сотрудничестве с французским профильным вузом.

https://uz.sputniknews.ru/20201201/V--aeroportu-Tashkenta-ustanovili-kioski-dlya-samostoyatelnoy-registratsii-15510158.html

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президент, аэропорт ташкента, ташкент