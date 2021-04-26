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В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями
В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями
Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T17:46+0500
2021-04-26T17:47+0500
общество
шантаж
мвд узбекистана
вымогательство
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Учтепинском районе столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, шантажировавшего нескольких девушек распространением их интимных фотографий в сети "Интернет", сообщают в пресс-службе МВД Узбекистана.Во время расследования выяснилось, что злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. Он соблазнил ее и сделал фотографии, а также заснял видео девушки в обнаженном виде.Впоследствии вымогатель потребовал от девушки $500 в обмен на нераспространение личных материалов среди знакомых юной особы. Испугавшись дурной славы, потерпевшая отдала парню кольцо стоимостью 4 млн сумов. Кроме того, молодой человек таким же образом шантажировал еще четверых девушек и вымогал у них деньги.Правонарушитель был задержан во время сделки при передачи очередных $450.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/yunaya-samarkandka-vymogala-dengi-u-mujchiny-za-nerazglashenie-intimnoy-perepiski-18471909.html
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шантаж, мвд узбекистана, вымогательство

В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями

17:46 26.04.2021 (обновлено: 17:47 26.04.2021)
394
© Sputnik / Виталий ТимкивДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Учтепинском районе столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, шантажировавшего нескольких девушек распространением их интимных фотографий в сети "Интернет", сообщают в пресс-службе МВД Узбекистана.
Во время расследования выяснилось, что злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. Он соблазнил ее и сделал фотографии, а также заснял видео девушки в обнаженном виде.
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Впоследствии вымогатель потребовал от девушки $500 в обмен на нераспространение личных материалов среди знакомых юной особы. Испугавшись дурной славы, потерпевшая отдала парню кольцо стоимостью 4 млн сумов.
Кроме того, молодой человек таким же образом шантажировал еще четверых девушек и вымогал у них деньги.
Правонарушитель был задержан во время сделки при передачи очередных $450.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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