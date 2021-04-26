https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html

В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями

В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями

Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T17:46+0500

2021-04-26T17:46+0500

2021-04-26T17:47+0500

общество

шантаж

мвд узбекистана

вымогательство

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Учтепинском районе столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, шантажировавшего нескольких девушек распространением их интимных фотографий в сети "Интернет", сообщают в пресс-службе МВД Узбекистана.Во время расследования выяснилось, что злоумышленник познакомился с несовершеннолетней девушкой через мессенджер Telegram. Он соблазнил ее и сделал фотографии, а также заснял видео девушки в обнаженном виде.Впоследствии вымогатель потребовал от девушки $500 в обмен на нераспространение личных материалов среди знакомых юной особы. Испугавшись дурной славы, потерпевшая отдала парню кольцо стоимостью 4 млн сумов. Кроме того, молодой человек таким же образом шантажировал еще четверых девушек и вымогал у них деньги.Правонарушитель был задержан во время сделки при передачи очередных $450.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/yunaya-samarkandka-vymogala-dengi-u-mujchiny-za-nerazglashenie-intimnoy-perepiski-18471909.html

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шантаж, мвд узбекистана, вымогательство