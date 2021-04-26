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Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
Ранее глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о намерении удвоить объем кредитов в Узбекистане до конца года с нынешних 0,5 миллиарда долларов. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T18:27+0500
2021-04-26T18:31+0500
экономика
совкомбанк
кредит
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Ташкента планируют привлечь кредиты российского Совкомбанка. Средства направят на закупку дорожной техники, создание промышленного производства и строительство социального жилья. Об этом сообщили в столичном хокимияте. Накануне в Ташкенте состоялась встреча замхокима, главы управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с представителями Совкомбанка. Узбекская сторона предложила поучаствовать "в финансировании новой производственной линии "Технопарка", а также рассмотреть вопросы кредитования поставок дорожной и ремонтной техники". Ранее на полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с "Народным банком Узбекистана" о выделении кредита 418,9 миллиарда сумов. Займ дается сроком на 4 года. Также был заключен договор о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Российская сторона согласилась предоставить узбекским автопредприятиям разнообразие банковских услуг и организовать размещение эмиссионных ценных бумаг.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
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совкомбанк, кредит, ташкент, узбекистан

Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей

18:27 26.04.2021 (обновлено: 18:31 26.04.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд Совкомбанка на ПМЭФ-2019
Стенд Совкомбанка на ПМЭФ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Ранее глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о намерении удвоить объем кредитов в Узбекистане до конца года с нынешних 0,5 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Ташкента планируют привлечь кредиты российского Совкомбанка.
Средства направят на закупку дорожной техники, создание промышленного производства и строительство социального жилья. Об этом сообщили в столичном хокимияте.
Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
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Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах
8 апреля, 20:23
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Накануне в Ташкенте состоялась встреча замхокима, главы управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с представителями Совкомбанка.
Узбекская сторона предложила поучаствовать "в финансировании новой производственной линии "Технопарка", а также рассмотреть вопросы кредитования поставок дорожной и ремонтной техники".

Российская делегация проявила интерес к сотрудничеству. Представители Совкомбанка, например, не против принять участие в социальных проектах таких, как строительство социального жилья в Ташкенте с обновлением инфраструктуры.

Ранее на полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с "Народным банком Узбекистана" о выделении кредита 418,9 миллиарда сумов. Займ дается сроком на 4 года.
Также был заключен договор о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Российская сторона согласилась предоставить узбекским автопредприятиям разнообразие банковских услуг и организовать размещение эмиссионных ценных бумаг.
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