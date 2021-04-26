https://uz.sputniknews.ru/20210426/vlasti-tashkenta-privlekut-kredity-sovkombanka-na-realizatsiyu-3-tseley-18500162.html

Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей

Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей

Ранее глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о намерении удвоить объем кредитов в Узбекистане до конца года с нынешних 0,5 миллиарда долларов. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T18:27+0500

2021-04-26T18:27+0500

2021-04-26T18:31+0500

экономика

совкомбанк

кредит

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Ташкента планируют привлечь кредиты российского Совкомбанка. Средства направят на закупку дорожной техники, создание промышленного производства и строительство социального жилья. Об этом сообщили в столичном хокимияте. Накануне в Ташкенте состоялась встреча замхокима, главы управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с представителями Совкомбанка. Узбекская сторона предложила поучаствовать "в финансировании новой производственной линии "Технопарка", а также рассмотреть вопросы кредитования поставок дорожной и ремонтной техники". Ранее на полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с "Народным банком Узбекистана" о выделении кредита 418,9 миллиарда сумов. Займ дается сроком на 4 года. Также был заключен договор о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Российская сторона согласилась предоставить узбекским автопредприятиям разнообразие банковских услуг и организовать размещение эмиссионных ценных бумаг.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html

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