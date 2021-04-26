https://uz.sputniknews.ru/20210426/vlasti-tashkenta-privlekut-kredity-sovkombanka-na-realizatsiyu-3-tseley-18500162.html
Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
Ранее глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о намерении удвоить объем кредитов в Узбекистане до конца года с нынешних 0,5 миллиарда долларов. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T18:27+0500
2021-04-26T18:27+0500
2021-04-26T18:31+0500
экономика
совкомбанк
кредит
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18182041_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_a6396c5dd185819a330f0229647dddf4.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Ташкента планируют привлечь кредиты российского Совкомбанка. Средства направят на закупку дорожной техники, создание промышленного производства и строительство социального жилья. Об этом сообщили в столичном хокимияте. Накануне в Ташкенте состоялась встреча замхокима, главы управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с представителями Совкомбанка. Узбекская сторона предложила поучаствовать "в финансировании новой производственной линии "Технопарка", а также рассмотреть вопросы кредитования поставок дорожной и ремонтной техники". Ранее на полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с "Народным банком Узбекистана" о выделении кредита 418,9 миллиарда сумов. Займ дается сроком на 4 года. Также был заключен договор о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Российская сторона согласилась предоставить узбекским автопредприятиям разнообразие банковских услуг и организовать размещение эмиссионных ценных бумаг.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18182041_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b257d71b00049a8a774fa1cbda4c3caa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
совкомбанк, кредит, ташкент, узбекистан
Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
18:27 26.04.2021 (обновлено: 18:31 26.04.2021)
Ранее глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о намерении удвоить объем кредитов в Узбекистане до конца года с нынешних 0,5 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Ташкента планируют привлечь кредиты российского Совкомбанка.
Средства направят на закупку дорожной техники, создание промышленного производства и строительство социального жилья. Об этом сообщили
в столичном хокимияте.
Накануне в Ташкенте состоялась встреча замхокима, главы управления инвестиций и внешней торговли Шарофа Рахманова с представителями Совкомбанка.
Узбекская сторона предложила поучаствовать "в финансировании новой производственной линии "Технопарка", а также рассмотреть вопросы кредитования поставок дорожной и ремонтной техники".
Российская делегация проявила интерес к сотрудничеству. Представители Совкомбанка, например, не против принять участие в социальных проектах таких, как строительство социального жилья в Ташкенте с обновлением инфраструктуры.
Ранее на полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с "Народным банком Узбекистана" о выделении кредита 418,9 миллиарда сумов. Займ дается сроком на 4 года.
Также был заключен договор о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Российская сторона согласилась предоставить узбекским автопредприятиям разнообразие банковских услуг и организовать размещение эмиссионных ценных бумаг.