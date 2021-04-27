https://uz.sputniknews.ru/20210427/kucha-lyudey-veroyatno-umret-ilon-mask-raskryl-pravdu-o-kolonizatsii-marsa-18518306.html
"Куча людей, вероятно, умрет": Илон Маск раскрыл правду о колонизации Марса
"Куча людей, вероятно, умрет": Илон Маск раскрыл правду о колонизации Марса
Между тем это будет "славное приключение и невероятный опыт", считает Маск. В конце 2020-го он заявлял, что человек впервые окажется на Красной планете через 6... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T19:50+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер и руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, каким будет полет человека на Марс.Он признал, что это будет опасное, длинное и непростое путешествие, и, безусловно, есть высокий риск не вернуться. Спикер, в свою очередь, отметил, что, даже зная это, тысячи людей мечтают стать первопроходцами. Заявки поступают ежедневно в большом количестве.Маск не стал скрывать, какая судьба ждет добровольцев. Он отдельно подчеркнул, что никого насильно не будут заставлять отправляться на Марс. Это решение человек принимает для себя сам.Сейчас компания SpaceX активно работает над созданием космического корабля Starship, который отправит первых колонизаторов на Красную планету.Последние несколько испытаний было неудачными, однако компания заявляет, что активно устраняет все ошибки, которые в итоге помогут создать идеальный корабль.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/na-marse-vpervye-dobyli-kislorod--pora-li-zemlyanam-sobirat-chemodany-18446676.html
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илон маск, марс, космос
"Куча людей, вероятно, умрет": Илон Маск раскрыл правду о колонизации Марса
Между тем это будет "славное приключение и невероятный опыт", считает Маск. В конце 2020-го он заявлял, что человек впервые окажется на Красной планете через 6 лет.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер и руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, каким будет полет человека на Марс.
Он признал, что это будет опасное, длинное и непростое путешествие, и, безусловно, есть высокий риск не вернуться.
"Да, можно умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и все такое", — заявил
Маск в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.
Спикер, в свою очередь, отметил, что, даже зная это, тысячи людей мечтают стать первопроходцами. Заявки поступают ежедневно в большом количестве.
Маск не стал скрывать, какая судьба ждет добровольцев. Он отдельно подчеркнул, что никого насильно не будут заставлять отправляться на Марс. Это решение человек принимает для себя сам.
"Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда (до Марса. — Sputnik) непросто", — подчеркнул бизнесмен.
Сейчас компания SpaceX активно работает над созданием космического корабля Starship, который отправит первых колонизаторов на Красную планету.
Последние несколько испытаний было неудачными, однако компания заявляет, что активно устраняет все ошибки, которые в итоге помогут создать идеальный корабль.