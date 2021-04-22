https://uz.sputniknews.ru/20210422/na-marse-vpervye-dobyli-kislorod--pora-li-zemlyanam-sobirat-chemodany-18446676.html

На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?

На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Планетоход Perseverance был отправлен на Марс два месяца назад: за это время аппарат успел прислать фото и аудио с планеты.

2021-04-22T11:46+0500

2021-04-22T11:46+0500

2021-04-22T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Планетоход Perseverance был отправлен на Марс два месяца назад: за это время аппарат успел прислать фото и аудио с планеты. Кроме того, на днях на высоту в три метра впервые был запущен дрон. Однако все это не идет в сравнение с последним достижением Perseverance — роверу удалось получить кислород из атмосферы Марса. При том, что планета на 96% состоит из углекислого газа.Пока получилось добыть 5,4 грамма кислорода, однако этого уже достаточно для 10 минут свободного нахождения человека на Марсе за пределами космического корабля.В будущем, вероятно, человек сможет производить на Марсе топливо. А это означает, что там появятся сначала первые базы, а потом и первые города.К слову, некоторые ученые считают, что человечество частично переселится с Земли на Марс уже к 2050 году. Первый мегаполис может появиться уже через 79 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html

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