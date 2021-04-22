Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210422/na-marse-vpervye-dobyli-kislorod--pora-li-zemlyanam-sobirat-chemodany-18446676.html
На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Планетоход Perseverance был отправлен на Марс два месяца назад: за это время аппарат успел прислать фото и аудио с планеты.
2021-04-22T11:46+0500
2021-04-22T11:46+0500
в мире
марс
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16019430_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_9f000fe0c813be2fc3b56e0f2ee119ac.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Планетоход Perseverance был отправлен на Марс два месяца назад: за это время аппарат успел прислать фото и аудио с планеты. Кроме того, на днях на высоту в три метра впервые был запущен дрон. Однако все это не идет в сравнение с последним достижением Perseverance — роверу удалось получить кислород из атмосферы Марса. При том, что планета на 96% состоит из углекислого газа.Пока получилось добыть 5,4 грамма кислорода, однако этого уже достаточно для 10 минут свободного нахождения человека на Марсе за пределами космического корабля.В будущем, вероятно, человек сможет производить на Марсе топливо. А это означает, что там появятся сначала первые базы, а потом и первые города.К слову, некоторые ученые считают, что человечество частично переселится с Земли на Марс уже к 2050 году. Первый мегаполис может появиться уже через 79 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16019430_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_996da83168b0b5124d3c1877f2f71766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
марс, космос

На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?

11:46 22.04.2021
871
© Depositphotos / SdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / Sdecoret
Напомним, что планета на 96% состоит из углекислого газа. Новое достижение же повышает шансы на то, что переселению землян на Марс быть.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Планетоход Perseverance был отправлен на Марс два месяца назад: за это время аппарат успел прислать фото и аудио с планеты.
Кроме того, на днях на высоту в три метра впервые был запущен дрон.
Посадочный модуль NASA InSight - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
В мире
Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?
23 марта, 10:12
17744
Однако все это не идет в сравнение с последним достижением Perseverance — роверу удалось получить кислород из атмосферы Марса. При том, что планета на 96% состоит из углекислого газа.
Пока получилось добыть 5,4 грамма кислорода, однако этого уже достаточно для 10 минут свободного нахождения человека на Марсе за пределами космического корабля.
Как перспективы открывает новый прорыв? То, что технологии землян позволяют преобразовать местную атмосферу в кислород, приближает дату колонизации Красной планеты.
В будущем, вероятно, человек сможет производить на Марсе топливо. А это означает, что там появятся сначала первые базы, а потом и первые города.
К слову, некоторые ученые считают, что человечество частично переселится с Земли на Марс уже к 2050 году. Первый мегаполис может появиться уже через 79 лет.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:18Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"
12:52Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
12:33В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
12:21В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
11:46На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
11:05В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
10:46Мир завис в неопределенности, но Азия ему поможет
10:37Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
09:56Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
09:46В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
09:29Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
ВчераТрудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
ВчераОгонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии
ВчераКоролева Елизавета - икона английского стиля
ВчераПрава владельцев земельных участков защитят законом
ВчераПодъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина
ВчераУзбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию из третьих стран
ВчераСуд вынес приговор женщинам, избившим 20-летнюю девушку в прошлом году
ВчераУченый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад
ВчераМетро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться