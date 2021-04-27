https://uz.sputniknews.ru/20210427/my-schitaemsya-s-mneniem-naroda-sadyr-japarov-o-peregovorax-po-granitse-s-uzbekistanom-18515552.html

"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном

"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном

Президент подчеркнул, что власти Кыргызстана намерены обсудить все вопросы с узбекской стороной на максимально прозрачном и открытом уровне. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T17:12+0500

2021-04-27T17:12+0500

2021-04-27T17:23+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Лидер КР Садыр Жапаров в ходе интервью ОТРК рассказал, что переговоры по границе с Узбекистаном находятся на начальном этапе, передает Sputnik Кыргызстан.По словам главы государства, прежние власти решали вопросы границ за закрытыми дверями, а население узнавало об этом постфактум.Президент подчеркнул, что проблему нельзя решить одним подписанным протоколом. Для этого необходимо преодолеть четыре этапа: решение рабочих комиссий, согласие президента, который затем направляет документ в ЖК или возвращает его обратно, ратификация парламента и подпись главы государства, уточнил лидер Кыргызстана."У нас сейчас только начальный этап. Мы хотим, чтобы все прошло открыто и прозрачно и чтобы через 10-15 лет о нас плохо не говорили в народе", — заявил Жапаров.В Ташкенте 23-25 марта правительственная делегация КР во главе с Камчыбеком Ташиевым провела переговоры о делимитации границ. Представители обеих республик подписали протокол об обмене территориями. Однако кыргызстанцы восприняли документ неоднозначно, в результате чего в селах Кара-Сууйского и Узгенского районов в апреле прошли митинги. После инцидентов Ташиев пообещал местным жителям, что переговорит с узбекской стороной о передаче 20, а не 50 гектаров земли.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/18491855.html

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садыр жапаров, госграница, кыргызстан, узбекистан