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"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном
"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном
Президент подчеркнул, что власти Кыргызстана намерены обсудить все вопросы с узбекской стороной на максимально прозрачном и открытом уровне. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T17:12+0500
2021-04-27T17:12+0500
2021-04-27T17:23+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Лидер КР Садыр Жапаров в ходе интервью ОТРК рассказал, что переговоры по границе с Узбекистаном находятся на начальном этапе, передает Sputnik Кыргызстан.По словам главы государства, прежние власти решали вопросы границ за закрытыми дверями, а население узнавало об этом постфактум.Президент подчеркнул, что проблему нельзя решить одним подписанным протоколом. Для этого необходимо преодолеть четыре этапа: решение рабочих комиссий, согласие президента, который затем направляет документ в ЖК или возвращает его обратно, ратификация парламента и подпись главы государства, уточнил лидер Кыргызстана."У нас сейчас только начальный этап. Мы хотим, чтобы все прошло открыто и прозрачно и чтобы через 10-15 лет о нас плохо не говорили в народе", — заявил Жапаров.В Ташкенте 23-25 марта правительственная делегация КР во главе с Камчыбеком Ташиевым провела переговоры о делимитации границ. Представители обеих республик подписали протокол об обмене территориями. Однако кыргызстанцы восприняли документ неоднозначно, в результате чего в селах Кара-Сууйского и Узгенского районов в апреле прошли митинги. После инцидентов Ташиев пообещал местным жителям, что переговорит с узбекской стороной о передаче 20, а не 50 гектаров земли.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/18491855.html
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садыр жапаров, госграница, кыргызстан, узбекистан
"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном
17:12 27.04.2021 (обновлено: 17:23 27.04.2021)
Президент подчеркнул, что власти Кыргызстана намерены обсудить все вопросы с узбекской стороной на максимально прозрачном и открытом уровне.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Лидер КР Садыр Жапаров в ходе интервью ОТРК рассказал, что переговоры по границе с Узбекистаном находятся на начальном этапе, передает
Sputnik Кыргызстан.
По словам главы государства, прежние власти решали вопросы границ за закрытыми дверями, а население узнавало об этом постфактум.
"Мы, чтобы не повторять ошибок прежних властей, покажем людям, получим их согласие и решим. Такова наша политика. По идее, все должно проходить в закрытом режиме, многие бумаги секретные. Однако мы считаемся с мнением народа".
Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана
Президент подчеркнул, что проблему нельзя решить одним подписанным протоколом. Для этого необходимо преодолеть четыре этапа: решение рабочих комиссий, согласие президента, который затем направляет документ в ЖК или возвращает его обратно, ратификация парламента и подпись главы государства, уточнил лидер Кыргызстана.
"У нас сейчас только начальный этап. Мы хотим, чтобы все прошло открыто и прозрачно и чтобы через 10-15 лет о нас плохо не говорили в народе", — заявил Жапаров.
В Ташкенте 23-25 марта правительственная делегация КР во главе с Камчыбеком Ташиевым провела переговоры о делимитации границ. Представители обеих республик подписали протокол об обмене территориями. Однако кыргызстанцы восприняли документ неоднозначно, в результате чего в селах Кара-Сууйского и Узгенского районов в апреле прошли митинги. После инцидентов Ташиев пообещал местным жителям, что переговорит с узбекской стороной о передаче 20, а не 50 гектаров земли.