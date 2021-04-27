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РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ
РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ
Эту инициативу внес на обсуждение глава российского Минобороны Сергей Шойгу. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T15:36+0500
2021-04-27T16:07+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия предлагает ОДКБ приглашать на свои мероприятия дружественные страны, в числе которых Узбекистан, Сербия и Монголия.С такой инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем в Душанбе заседании глав военных ведомств государств-участников ОДКБ.По словам Шойгу, Россия продолжит практику привлечения подразделений и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских вооруженных сил.Например, в этом году будут стратегические учения "Запад".Также важно наращивать совместную работу в сфере безопасности с ШОС, отметил Фомин.Шойгу выразил уверенность, что реализация данных направлений послужит "сохранению мира и стабильности на пространстве ОДКБ"."В июне проводим Девятую Московскую конференцию по международной безопасности. Министром обороны России предложено выступить на этой международной площадке с единых позиций и продемонстрировать общность наших подходов к обеспечению коллективной безопасности", — подытожил Фомин.Он подчеркнул, что коллегам по ОДКБ было рекомендовано сосредоточиться "на развитии военной составляющей организации".
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Bolshaya-otvetstvennost-pochemu-ODKB-provodit-tak-mnogo-voennykh-ucheniy-16099679.html
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РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ

15:36 27.04.2021 (обновлено: 16:07 27.04.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Эту инициативу внес на обсуждение глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия предлагает ОДКБ приглашать на свои мероприятия дружественные страны, в числе которых Узбекистан, Сербия и Монголия.
С такой инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем в Душанбе заседании глав военных ведомств государств-участников ОДКБ.
"Министр предложил по линии рабочих органов организации приступить к формированию необходимой для этого нормативной правовой базы", — сообщил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
По словам Шойгу, Россия продолжит практику привлечения подразделений и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских вооруженных сил.
Например, в этом году будут стратегические учения "Запад".
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Также важно наращивать совместную работу в сфере безопасности с ШОС, отметил Фомин.
"Положительный опыт, сказал на заседании министр обороны России, уже есть — это совместное заседание министров обороны в формате ОДКБ, СНГ и ШОС, которое состоялось в сентябре прошлого года", — добавил замглавы Минобороны.
Шойгу выразил уверенность, что реализация данных направлений послужит "сохранению мира и стабильности на пространстве ОДКБ".
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"В июне проводим Девятую Московскую конференцию по международной безопасности. Министром обороны России предложено выступить на этой международной площадке с единых позиций и продемонстрировать общность наших подходов к обеспечению коллективной безопасности", — подытожил Фомин.
Он подчеркнул, что коллегам по ОДКБ было рекомендовано сосредоточиться "на развитии военной составляющей организации".
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