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РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ

РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ

Эту инициативу внес на обсуждение глава российского Минобороны Сергей Шойгу. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T15:36+0500

2021-04-27T15:36+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Россия предлагает ОДКБ приглашать на свои мероприятия дружественные страны, в числе которых Узбекистан, Сербия и Монголия.С такой инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем в Душанбе заседании глав военных ведомств государств-участников ОДКБ.По словам Шойгу, Россия продолжит практику привлечения подразделений и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских вооруженных сил.Например, в этом году будут стратегические учения "Запад".Также важно наращивать совместную работу в сфере безопасности с ШОС, отметил Фомин.Шойгу выразил уверенность, что реализация данных направлений послужит "сохранению мира и стабильности на пространстве ОДКБ"."В июне проводим Девятую Московскую конференцию по международной безопасности. Министром обороны России предложено выступить на этой международной площадке с единых позиций и продемонстрировать общность наших подходов к обеспечению коллективной безопасности", — подытожил Фомин.Он подчеркнул, что коллегам по ОДКБ было рекомендовано сосредоточиться "на развитии военной составляющей организации".

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https://uz.sputniknews.ru/20210104/Pri-kakikh-usloviyakh-Uzbekistan-mozhet-vernutsya-v-ODKB--mnenie-eksperta-15724893.html

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