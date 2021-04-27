https://uz.sputniknews.ru/20210427/senat-prokontroliruet-problemy-selchan-perekryvshix-trassu-v-kashkadare-18520900.html
Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
Сельские жительницы перекрыли участок автодороги после того, как грузовик на этом месте насмерть сбил ребенка, который шел в школу, расположенную в соседнем... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T22:46+0500
2021-04-27T22:46+0500
2021-04-27T22:46+0500
общество
сенат олий мажлиса
школа
дтп
кашкадарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18521004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_210c5de11ce476bb2dfb51c8adfa1f6f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности взял под контроль ситуацию, произошедшую в Кашкадарьинской области, где сельские жительницы перекрыли трассу А-378.Как заявил председатель Комитета Кутбидин Бурханов, Сенат изучит работу, направленную на решение проблем, беспокоящих население, проживающее в этом районе, и по результатам представит подробную информацию.Жительницы села Октунли махалли Кумдарё в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 23 апреля перекрыли автодорогу Карши-Самарканд в районе села Ходжаабад.Это случилось после случившегося 21 апреля смертельного ДТП, когда первоклассника, переходившего эту дорогу по пешеходному переходу, насмерть сбил грузовик. Женщины требовали построить школу в их селе. Они заявляли, что их дети подвергаются ежедневной опасности, так как ближайшее общеобразовательное учреждение находится в соседнем селе. Туда в тот трагический день и шел мальчик. После случившегося с местными жителями встретились представители администрации Кашкадарьинской области. На встрече речь шла об ускорении начала строительства школы на территории самой махалли Кумдарё. Как следует из комментария хокимията, на этой территории планируется строительство филиала школы №99 на 176 мест. Работы должны начаться во втором квартале года. В настоящее время проводится конкурс по отбору подрядных организаций. Новая школа начнет работать уже 1 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-samarkande-na-dve-nedeli-zakroyut-detsady-i-shkoly-18492106.html
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18521004_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_aa3d843773826d681fda33aa8f2d0471.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сенат олий мажлиса, школа, дтп, кашкадарьинская область
Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
Сельские жительницы перекрыли участок автодороги после того, как грузовик на этом месте насмерть сбил ребенка, который шел в школу, расположенную в соседнем селе.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности взял под контроль ситуацию, произошедшую в Кашкадарьинской области, где сельские жительницы перекрыли трассу А-378.
Как заявил
председатель Комитета Кутбидин Бурханов, Сенат изучит работу, направленную на решение проблем, беспокоящих население, проживающее в этом районе, и по результатам представит подробную информацию.
Жительницы села Октунли махалли Кумдарё в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 23 апреля перекрыли автодорогу Карши-Самарканд в районе села Ходжаабад.
Это случилось после случившегося 21 апреля смертельного ДТП, когда первоклассника, переходившего эту дорогу по пешеходному переходу, насмерть сбил грузовик.
Женщины требовали построить школу в их селе. Они заявляли, что их дети подвергаются ежедневной опасности, так как ближайшее общеобразовательное учреждение находится в соседнем селе. Туда в тот трагический день и шел мальчик.
После случившегося с местными жителями встретились
представители администрации Кашкадарьинской области. На встрече речь шла об ускорении начала строительства школы на территории самой махалли Кумдарё.
Как следует из комментария хокимията, на этой территории планируется строительство филиала школы №99 на 176 мест. Работы должны начаться во втором квартале года. В настоящее время проводится конкурс по отбору подрядных организаций. Новая школа начнет работать уже 1 сентября.