Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210427/senat-prokontroliruet-problemy-selchan-perekryvshix-trassu-v-kashkadare-18520900.html
Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
Сельские жительницы перекрыли участок автодороги после того, как грузовик на этом месте насмерть сбил ребенка, который шел в школу, расположенную в соседнем... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T22:46+0500
2021-04-27T22:46+0500
общество
сенат олий мажлиса
школа
дтп
кашкадарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18521004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_210c5de11ce476bb2dfb51c8adfa1f6f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности взял под контроль ситуацию, произошедшую в Кашкадарьинской области, где сельские жительницы перекрыли трассу А-378.Как заявил председатель Комитета Кутбидин Бурханов, Сенат изучит работу, направленную на решение проблем, беспокоящих население, проживающее в этом районе, и по результатам представит подробную информацию.Жительницы села Октунли махалли Кумдарё в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 23 апреля перекрыли автодорогу Карши-Самарканд в районе села Ходжаабад.Это случилось после случившегося 21 апреля смертельного ДТП, когда первоклассника, переходившего эту дорогу по пешеходному переходу, насмерть сбил грузовик. Женщины требовали построить школу в их селе. Они заявляли, что их дети подвергаются ежедневной опасности, так как ближайшее общеобразовательное учреждение находится в соседнем селе. Туда в тот трагический день и шел мальчик. После случившегося с местными жителями встретились представители администрации Кашкадарьинской области. На встрече речь шла об ускорении начала строительства школы на территории самой махалли Кумдарё. Как следует из комментария хокимията, на этой территории планируется строительство филиала школы №99 на 176 мест. Работы должны начаться во втором квартале года. В настоящее время проводится конкурс по отбору подрядных организаций. Новая школа начнет работать уже 1 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-samarkande-na-dve-nedeli-zakroyut-detsady-i-shkoly-18492106.html
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18521004_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_aa3d843773826d681fda33aa8f2d0471.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сенат олий мажлиса, школа, дтп, кашкадарьинская область

Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье

22:46 27.04.2021
959
© Пресс-служба хокимията Чиракчинского районаЖительницы Кашкадарьинской области перекрыли дорогу с требованием построить школу в их селе
Жительницы Кашкадарьинской области перекрыли дорогу с требованием построить школу в их селе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба хокимията Чиракчинского района
Сельские жительницы перекрыли участок автодороги после того, как грузовик на этом месте насмерть сбил ребенка, который шел в школу, расположенную в соседнем селе.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности взял под контроль ситуацию, произошедшую в Кашкадарьинской области, где сельские жительницы перекрыли трассу А-378.
Как заявил председатель Комитета Кутбидин Бурханов, Сенат изучит работу, направленную на решение проблем, беспокоящих население, проживающее в этом районе, и по результатам представит подробную информацию.
Жительницы села Октунли махалли Кумдарё в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 23 апреля перекрыли автодорогу Карши-Самарканд в районе села Ходжаабад.
Это случилось после случившегося 21 апреля смертельного ДТП, когда первоклассника, переходившего эту дорогу по пешеходному переходу, насмерть сбил грузовик.
Пустой класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
Общество
В Самарканде на две недели закроют детсады и школы
Вчера, 12:49
973
Женщины требовали построить школу в их селе. Они заявляли, что их дети подвергаются ежедневной опасности, так как ближайшее общеобразовательное учреждение находится в соседнем селе. Туда в тот трагический день и шел мальчик.
После случившегося с местными жителями встретились представители администрации Кашкадарьинской области. На встрече речь шла об ускорении начала строительства школы на территории самой махалли Кумдарё.
Как следует из комментария хокимията, на этой территории планируется строительство филиала школы №99 на 176 мест. Работы должны начаться во втором квартале года. В настоящее время проводится конкурс по отбору подрядных организаций. Новая школа начнет работать уже 1 сентября.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:46Сенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
21:41Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки
21:12Сергей Лавров: ответ на попытки США пересечь красные линии будет жестким
20:28Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
20:25В Ташкенте началась вакцинация воспитателей и учителей
19:50"Куча людей, вероятно, умрет": Илон Маск раскрыл правду о колонизации Марса
19:22Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД
19:10Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан на переговоры с главой Минобороны страны
19:09Ташкентский перелом: как стихия изменила облик узбекской столицы
18:39В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ
18:13В UzAuto Motors назначен новый гендиректор
18:06В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС
17:51В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья и усовершенствуют работу ТЧСЖ
17:21Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек
17:12"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном
16:21В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"
16:11Узбекистан получил еще 1 миллион доз вакцины от COVID из Китая
15:36РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ
15:11Экс-генконсул Узбекистана в Новосибирске назначен пресс-секретарем МИД страны
14:48В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода