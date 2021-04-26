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В Самарканде на две недели закроют детсады и школы
В Самарканде на две недели закроют детсады и школы
Традиционная форма обучения восстановится в городе только в том случае, если во время 14-дневного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T12:49+0500
2021-04-26T13:35+0500
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Начиная с 27 апреля в Самарканде на 14-дневный карантин уйдут все дошкольные образовательные организации (ДОО) и школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Решение об ограничительных мерах вынесла Комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией при хокимияте Самарканда. Инициатива была предпринята в связи с ухудшением эпидемситуации в городе, где значительно увеличились случаи заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что для воспитанников ДОО и школьников будут доступны занятия в онлайн-формате. Традиционная форма обучения восстановится только в том случае, если во время двухнедельного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19, заявили в хокимияте.Напомним: в Ташкентской области на дистанционное обучение перевели 18 общеобразовательных школ из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди учащихся и учителей. Новая инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-samarkande-vaktsinirovalsya-stoletniy-jitel-goroda-18132657.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, детские сады, школы, карантин, самарканд

В Самарканде на две недели закроют детсады и школы

12:49 26.04.2021 (обновлено: 13:35 26.04.2021)
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© Sputnik / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПустой класс
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Традиционная форма обучения восстановится в городе только в том случае, если во время 14-дневного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Начиная с 27 апреля в Самарканде на 14-дневный карантин уйдут все дошкольные образовательные организации (ДОО) и школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Решение об ограничительных мерах вынесла Комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией при хокимияте Самарканда. Инициатива была предпринята в связи с ухудшением эпидемситуации в городе, где значительно увеличились случаи заражения коронавирусной инфекцией.
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3 апреля, 19:49
11187
Отмечается, что для воспитанников ДОО и школьников будут доступны занятия в онлайн-формате. Традиционная форма обучения восстановится только в том случае, если во время двухнедельного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19, заявили в хокимияте.
Напомним: в Ташкентской области на дистанционное обучение перевели 18 общеобразовательных школ из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди учащихся и учителей. Новая инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ.
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