https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-samarkande-na-dve-nedeli-zakroyut-detsady-i-shkoly-18492106.html

В Самарканде на две недели закроют детсады и школы

В Самарканде на две недели закроют детсады и школы

Традиционная форма обучения восстановится в городе только в том случае, если во время 14-дневного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T12:49+0500

2021-04-26T12:49+0500

2021-04-26T13:35+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Начиная с 27 апреля в Самарканде на 14-дневный карантин уйдут все дошкольные образовательные организации (ДОО) и школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Решение об ограничительных мерах вынесла Комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией при хокимияте Самарканда. Инициатива была предпринята в связи с ухудшением эпидемситуации в городе, где значительно увеличились случаи заражения коронавирусной инфекцией.Отмечается, что для воспитанников ДОО и школьников будут доступны занятия в онлайн-формате. Традиционная форма обучения восстановится только в том случае, если во время двухнедельного карантина не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19, заявили в хокимияте.Напомним: в Ташкентской области на дистанционное обучение перевели 18 общеобразовательных школ из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди учащихся и учителей. Новая инфекция была обнаружена у 30 учеников и 25 учителей этих школ.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-samarkande-vaktsinirovalsya-stoletniy-jitel-goroda-18132657.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, детские сады, школы, карантин, самарканд