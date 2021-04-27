https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-vyrabotal-novyy-podxod-k-svoim-prirodnym-bogatstvam-18508300.html
"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
Трансформация направлена также на снижение себестоимости услуг путем повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ и оптимизации... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T13:50+0500
2021-04-27T13:50+0500
2021-04-27T13:57+0500
общество
полезные ископаемые
геологоразведка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в сферу геологии, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики".В новое АО "Узбекгеологоразведка" объединятся семь действующих организаций сферы: АО "Кизилкумгеология", АО "Самаркандгеология", АО "Сурхонгеология", АО "Хисоргеология", АО "Тошкентгеология", ГУП "Центральная лаборатория" и ГУП "Геобуртехника". Перед созданным АО "Узбекгеологоразведка" ставятся задачи по обслуживанию геологоразведочных работ в рамках госпрограмм развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны. В развитие отрасли привлекут инвесторов путем продажи акций на первичном и вторичном рынках.Трансформация направлена также на снижение себестоимости услуг путем повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ и оптимизации расходов. Для ее осуществления в структуре компании будет создан Проектный офис.Постановлением вводится новый порядок получения разрешения на право пользования недр, не выставленных на Единой электронной торговой площадке Е-AUKSION участком.Разработаны и утверждены основные показатели увеличения запасов полезных ископаемых для развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы в 2021-2022 годах. Кроме того, планируется увеличить запасы полезных ископаемых за счет переоценки АО "Алмалыкский ГМК" объединенных месторождений "Калмакир" и "Ёшлик-1".Сейчас власти готовят законопроект "О недрах" в новой редакции.Узбекистан входит в десятку лидеров в мире по запасам и ресурсам некоторых важнейших видов полезных ископаемых, таких как золото (5 место), уран (12-е), медь (8 место), калийные соли (4-е), фосфориты и каолин. Также республика занимает лидирующие позиции в мире по объемам производства золота (10 место) и урана (7-е). По данным Госреестра запасов полезных ископаемых, в Узбекистане обнаружено более 2 тысяч месторождений, в том числе 814 — строительные материалы, 624 — пресные и минеральные подземные воды, 235 — углеводороды, 152 — металлы; 37 — неметаллы, 32 — химический, 30 — поделочный камень, 7 — уголь и сланец.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html
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полезные ископаемые, геологоразведка, узбекистан
"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
13:50 27.04.2021 (обновлено: 13:57 27.04.2021)
Трансформация направлена также на снижение себестоимости услуг путем повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ и оптимизации расходов.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент подписал постановление
"О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в сферу геологии, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики".
В новое АО "Узбекгеологоразведка" объединятся семь действующих организаций сферы: АО "Кизилкумгеология", АО "Самаркандгеология", АО "Сурхонгеология", АО "Хисоргеология", АО "Тошкентгеология", ГУП "Центральная лаборатория" и ГУП "Геобуртехника".
Перед созданным АО "Узбекгеологоразведка" ставятся задачи по обслуживанию геологоразведочных работ в рамках госпрограмм развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны.
В развитие отрасли привлекут инвесторов путем продажи акций на первичном и вторичном рынках.
Трансформация направлена также на снижение себестоимости услуг путем повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ и оптимизации расходов. Для ее осуществления в структуре компании будет создан Проектный офис.
Внедрение цифровых технологий позволит повысить конкурентоспособность геологоразведочных работ, а также выход на зарубежные рынки. Также планируется не менее 30% состава Наблюдательного совета АО международными экспертами.
Постановлением вводится новый порядок получения разрешения на право пользования недр, не выставленных на Единой электронной торговой площадке Е-AUKSION участком.
Разработаны и утверждены основные показатели увеличения запасов полезных ископаемых для развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы в 2021-2022 годах.
Кроме того, планируется увеличить запасы полезных ископаемых за счет переоценки АО "Алмалыкский ГМК" объединенных месторождений "Калмакир" и "Ёшлик-1".
Сейчас власти готовят законопроект "О недрах" в новой редакции.
Узбекистан входит в десятку лидеров в мире по запасам и ресурсам некоторых важнейших видов полезных ископаемых, таких как золото (5 место), уран (12-е), медь (8 место), калийные соли (4-е), фосфориты и каолин.
Также республика занимает лидирующие позиции в мире по объемам производства золота (10 место) и урана (7-е).
По данным Госреестра запасов полезных ископаемых, в Узбекистане обнаружено более 2 тысяч месторождений, в том числе 814 — строительные материалы, 624 — пресные и минеральные подземные воды, 235 — углеводороды, 152 — металлы; 37 — неметаллы, 32 — химический, 30 — поделочный камень, 7 — уголь и сланец.