https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-andijane-zaderjany-shkolniki-za-izgotovlenie-poddelnyx-spravok-o-koronaviruse-18508112.html

В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе

В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе

Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег. В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T12:27+0500

2021-04-27T12:27+0500

2021-04-27T12:30+0500

общество

андижанская область

подделка документов

правонарушение

школьники

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Андижанской области задержали двоих школьников возле пограничного контрольно-пропускного пункта "Дустлик". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.Двое 16-летних учащихся 10-го класса средней школы Ходжаабадского района заверили, что сделают справку ПЦР-теста на коронавирус за 110 тысяч сумов. В роли заинтересованных лиц выступили граждане, привлеченные к оперативному мероприятию. Юноши взяли их паспорта и через 20 минут принесли две справки. Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег.В ходе обыска в доме одного из школьников были обнаружены 46 бланков (форма №КО) приходного кассового ордера Центра санэпидблагополучия Андижанской области, 30 бланков справки о результатах теста на COVID-19, ноутбук и цветной принтер.В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Uzbekistantsy-podozrevayutsya-v-poddelke-spravok-dlya-vyezda-v-RF-16010368.html

https://uz.sputniknews.ru/20201228/V-Uzbekistane-vyyavili-gruppu-poddelavshuyu-PTsR-testy-na-aviareys-v-Moskvu-15695195.html

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андижанская область, подделка документов, правонарушение, школьники