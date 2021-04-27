Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-andijane-zaderjany-shkolniki-za-izgotovlenie-poddelnyx-spravok-o-koronaviruse-18508112.html
В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе
В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе
Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег. В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T12:27+0500
2021-04-27T12:30+0500
общество
андижанская область
подделка документов
правонарушение
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0f/15602322_0:25:3067:1750_1920x0_80_0_0_71d40fc7d426c63e16292fe1319fd819.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Андижанской области задержали двоих школьников возле пограничного контрольно-пропускного пункта "Дустлик". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.Двое 16-летних учащихся 10-го класса средней школы Ходжаабадского района заверили, что сделают справку ПЦР-теста на коронавирус за 110 тысяч сумов. В роли заинтересованных лиц выступили граждане, привлеченные к оперативному мероприятию. Юноши взяли их паспорта и через 20 минут принесли две справки. Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег.В ходе обыска в доме одного из школьников были обнаружены 46 бланков (форма №КО) приходного кассового ордера Центра санэпидблагополучия Андижанской области, 30 бланков справки о результатах теста на COVID-19, ноутбук и цветной принтер.В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/Uzbekistantsy-podozrevayutsya-v-poddelke-spravok-dlya-vyezda-v-RF-16010368.html
https://uz.sputniknews.ru/20201228/V-Uzbekistane-vyyavili-gruppu-poddelavshuyu-PTsR-testy-na-aviareys-v-Moskvu-15695195.html
андижанская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0f/15602322_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f7e155c890155840152490ffd6abfa43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
андижанская область, подделка документов, правонарушение, школьники

В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе

12:27 27.04.2021 (обновлено: 12:30 27.04.2021)
577
© Sputnik / Перейти в фотобанкРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег. В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Андижанской области задержали двоих школьников возле пограничного контрольно-пропускного пункта "Дустлик". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Двое 16-летних учащихся 10-го класса средней школы Ходжаабадского района заверили, что сделают справку ПЦР-теста на коронавирус за 110 тысяч сумов.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
Россия
Узбекистанцы подозреваются в подделке справок для выезда в РФ
16 февраля, 11:09
266
В роли заинтересованных лиц выступили граждане, привлеченные к оперативному мероприятию. Юноши взяли их паспорта и через 20 минут принесли две справки. Молодые люди были пойманы с поличным при получении денег.
Москвичи с 16 июля могут бесплатно сдать тест на COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2020
Россия
В Узбекистане выявили группу, подделавшую ПЦР-тесты на авиарейс в Москву
28 декабря 2020, 21:30
909
В ходе обыска в доме одного из школьников были обнаружены 46 бланков (форма №КО) приходного кассового ордера Центра санэпидблагополучия Андижанской области, 30 бланков справки о результатах теста на COVID-19, ноутбук и цветной принтер.
В настоящий момент по данному факту ведется доследственная проверка.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
13:33Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
13:05Мировые тенденции милитаризации: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
12:47"Маленький шаг" Магеллана
12:27В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе
12:11На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео
11:55Запад прекрасно знает, где Путин провел красную черту
11:49В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников
11:29В Узбекистан прибудет делегация БДИПЧ ОБСЕ — что означает этот визит
10:52В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
10:04Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
09:29Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
ВчераУзбекский лоукостер Qanot Sharq получил первый самолет Airbus A320
ВчераСпутник для жизни: как строился городок для пострадавших от ташкентского землетрясения
ВчераКак не задохнуться в маске в жару — два лайфхака от Роспотребнадзора
ВчераВ одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры
ВчераГрандиозное шоу Тутберидзе: звездные фигуристы показали высший класс — фото
Вчера"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
ВчераСпецпроект Sputnik Узбекистан: Ташкент-1966 — восставший из руин
ВчераВ Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан