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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-rossii-48-letniy-rabochiy-uzbekistanets-pogib-remontiruya-kryshu-zavoda-18511127.html
В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода
В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T14:48+0500
2021-04-27T14:48+0500
происшествия
трудовые мигранты
больница
происшествие
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Магадане погиб рабочий из Узбекистана.По данным областного СК, инцидент произошел утром 16 апреля. Двое мигрантов-соотечественников чинили кровлю завода и внезапно упали с крыши здания. Следователи изучили место происшествия и назначили судебные медицинские экспертизы. Выяснилось, что руководство компании субподрядчика пренебрегло некоторыми мерами по безопасности и охране труда на объекте.При этом мигрантов до работы допустили.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.Следствие продолжается, виновные устанавливаются.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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трудовые мигранты, больница, происшествие

В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода

14:48 27.04.2021
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© СС0 / Unsplash / David CashbaughКрыша дома, иллюстративное фото
Крыша дома, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© СС0 / Unsplash / David Cashbaugh
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Магадане погиб рабочий из Узбекистана.
По данным областного СК, инцидент произошел утром 16 апреля. Двое мигрантов-соотечественников чинили кровлю завода и внезапно упали с крыши здания.

Обоих пострадавших экстренно госпитализировали. Одного из них — 48-летнего узбекистанца — спасти не удалось. Второй — 20-летний молодой человек — находится сейчас в тяжелом состоянии в областной больнице.

Следователи изучили место происшествия и назначили судебные медицинские экспертизы. Выяснилось, что руководство компании субподрядчика пренебрегло некоторыми мерами по безопасности и охране труда на объекте.
При этом мигрантов до работы допустили.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
Миграция
Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
21 апреля, 12:16
5865
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.
Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Следствие продолжается, виновные устанавливаются.
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