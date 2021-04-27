https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-rossii-48-letniy-rabochiy-uzbekistanets-pogib-remontiruya-kryshu-zavoda-18511127.html

В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода

В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T14:48+0500

2021-04-27T14:48+0500

2021-04-27T14:48+0500

происшествия

трудовые мигранты

больница

происшествие

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Магадане погиб рабочий из Узбекистана.По данным областного СК, инцидент произошел утром 16 апреля. Двое мигрантов-соотечественников чинили кровлю завода и внезапно упали с крыши здания. Следователи изучили место происшествия и назначили судебные медицинские экспертизы. Выяснилось, что руководство компании субподрядчика пренебрегло некоторыми мерами по безопасности и охране труда на объекте.При этом мигрантов до работы допустили.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ.Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.Следствие продолжается, виновные устанавливаются.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

трудовые мигранты, больница, происшествие