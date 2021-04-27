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https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-rossiya-segodnya-dali-start-aktsii-georgievskaya-lentochka-2021-18514350.html
В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"
В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"
В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах РФ. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T16:21+0500
2021-04-27T16:29+0500
россия
георгиевская ленточка
день победы
миа "россия сегодня"
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Начало "Георгиевской ленточке-2021" было дано в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Ее участниками стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя "Россотрудничества" Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. В ходе пресс-конференции символический тираж георгиевских ленточек был передан представителям "Россотрудничества", ВОД "Волонтеры Победы" и движению "Бессмертный полк России" для участников шествия, которое пройдет 24 июня. На пресс-конференции была также презентована фотокнига "Память Победы. Хранить вечно", подготовленная службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "Россия сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1–2 мая 1945 года на крыше Рейхстага. Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360. Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню! Я горжусь!". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, "Россотрудничество" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
https://uz.sputniknews.ru/20200428/Rossiyane-poluchat-Georgievskuyu-lentochku-nesmotrya-ni-na-chto-14020057.html
https://uz.sputniknews.ru/20180427/georgievskaya-lentochka-8065643.html
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георгиевская ленточка, день победы, миа "россия сегодня"

В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"

16:21 27.04.2021 (обновлено: 16:29 27.04.2021)
1000
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах РФ.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2020
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Россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что
28 апреля 2020, 20:14
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Начало "Георгиевской ленточке-2021" было дано в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Ее участниками стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя "Россотрудничества" Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. В ходе пресс-конференции символический тираж георгиевских ленточек был передан представителям "Россотрудничества", ВОД "Волонтеры Победы" и движению "Бессмертный полк России" для участников шествия, которое пройдет 24 июня.

"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"
На пресс-конференции была также презентована фотокнига "Память Победы. Хранить вечно", подготовленная службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "Россия сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.
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27 апреля 2018, 13:39
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До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1–2 мая 1945 года на крыше Рейхстага. Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования. Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после Великой Победы".

Тренинг SputnikPro - Sputnik Узбекистан
Наталья Лосева
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню! Я горжусь!". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, "Россотрудничество" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
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