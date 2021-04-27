https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistan-pribudet-delegatsiya-bdipch-obse--chto-oznachaet-etot-vizit-18506309.html

В Узбекистан прибудет делегация БДИПЧ ОБСЕ — что означает этот визит

В Узбекистан прибудет делегация БДИПЧ ОБСЕ — что означает этот визит

Напомним: выборы президента Узбекистана намечены на 24 октября. Соответствующий указ ранее подписал действующий глава государства. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T11:29+0500

2021-04-27T11:29+0500

2021-04-27T11:35+0500

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президентские выборы в узбекистане

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистан направляется делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с директором Маттео Мекаччи.Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Иностранные делегаты пробудут в стране 27 апреля–1 мая. Программа визита очень насыщенная: представители БДИПЧ проведут встречи в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса, ЦИК и Верховном суде, МИД, Национальном центре по правам человека и других ключевых ведомствах республики.Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде пригласил полноценную миссию БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве наблюдателей за предстоящими президентскими выборами в Узбекистане.ЦИК уже утвердил программу подготовки к предстоящим выборам.

https://uz.sputniknews.ru/20161125/4215287.html

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выборы президента, обсе, бдипч обсе, выборы, президентские выборы в узбекистане, шавкат мирзиёев