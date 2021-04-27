https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-na-volyu-vypustili-2-tysyachi-redkix-drof-iz-oae-18517152.html

В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ

В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ

Птица считается редкой и уже давно вошла в список уязвимых и сокращающихся видов. Она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T18:39+0500

2021-04-27T18:39+0500

2021-04-27T18:51+0500

общество

госкомэкологии

оаэ

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18517055_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_16a331ad01eb7dcab13d54a46c942b1d.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На территории Приаралья на северо-западе Узбекистана на волю выпустили две тысячи дроф-красоток.Об этом сообщили РИА Новости в Госкомэкологии республики.Птицы были завезены из Объединенных Арабских Эмиратов. Пернатые внесены в Красную книгу.Птиц выпустили в Кунградском районе Каракалпакстан в рамках программы "Жизнь возвращается в Арал". В 2020 году в пустыню Кызылкум и Приаралье Узбекистана выпустили более 2,8 тысячи дроф-красоток, привезенных из ОАЭ, а также из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях. Учредителем питомников является шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян. Контроль за их работой осуществляет Госкомэкологии. С момента их основания в 2006 году на волю было выпущено почти 20 тысяч птиц.

https://uz.sputniknews.ru/20201207/Pod-Tashkentom-presechena-kontrabanda-krasnoknizhnykh-sokolov-15553228.html

оаэ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госкомэкологии, оаэ, узбекистан