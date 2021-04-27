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В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ
В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ
Птица считается редкой и уже давно вошла в список уязвимых и сокращающихся видов. Она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T18:39+0500
2021-04-27T18:51+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На территории Приаралья на северо-западе Узбекистана на волю выпустили две тысячи дроф-красоток.Об этом сообщили РИА Новости в Госкомэкологии республики.Птицы были завезены из Объединенных Арабских Эмиратов. Пернатые внесены в Красную книгу.Птиц выпустили в Кунградском районе Каракалпакстан в рамках программы "Жизнь возвращается в Арал". В 2020 году в пустыню Кызылкум и Приаралье Узбекистана выпустили более 2,8 тысячи дроф-красоток, привезенных из ОАЭ, а также из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях. Учредителем питомников является шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян. Контроль за их работой осуществляет Госкомэкологии. С момента их основания в 2006 году на волю было выпущено почти 20 тысяч птиц.
https://uz.sputniknews.ru/20201207/Pod-Tashkentom-presechena-kontrabanda-krasnoknizhnykh-sokolov-15553228.html
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госкомэкологии, оаэ, узбекистан

В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ

18:39 27.04.2021 (обновлено: 18:51 27.04.2021)
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© Sputnik / Андрей МаксимовДрофа, иллюстративное фото
Дрофа, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Андрей Максимов
Птица считается редкой и уже давно вошла в список уязвимых и сокращающихся видов. Она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На территории Приаралья на северо-западе Узбекистана на волю выпустили две тысячи дроф-красоток.
Об этом сообщили РИА Новости в Госкомэкологии республики.
Птицы были завезены из Объединенных Арабских Эмиратов. Пернатые внесены в Красную книгу.
"В естественную среду обитания были выпущены в общей сложности 2 тысячи дроф-красоток, выведенных в Центре International fund for houbara conservation в Абу-Даби", — сказал представитель Госкомэкологии.
Птиц выпустили в Кунградском районе Каракалпакстан в рамках программы "Жизнь возвращается в Арал".
Контрабанда краснокнижных соколов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2020
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Под Ташкентом пресечена контрабанда краснокнижных соколов
7 декабря 2020, 18:12
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В 2020 году в пустыню Кызылкум и Приаралье Узбекистана выпустили более 2,8 тысячи дроф-красоток, привезенных из ОАЭ, а также из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях.
Учредителем питомников является шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян. Контроль за их работой осуществляет Госкомэкологии.
С момента их основания в 2006 году на волю было выпущено почти 20 тысяч птиц.
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