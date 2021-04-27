https://uz.sputniknews.ru/20210427/vlasti-turtsii-vvedut-jestkiy-lokdaun-v-strane-18504985.html

Власти Турции введут жесткий локдаун в стране

Власти Турции введут жесткий локдаун в стране

По словам главы государства, междугородные поездки будут осуществляться только при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт не должен быть... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T10:04+0500

2021-04-27T10:04+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Турция переходит на самоизоляцию с 29 апреля до 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Кабинета министров.По словам главы государства, все междугородные поездки будут осуществляться при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт планируется загружать только до 50%. По ожиданиям, такие меры помогут снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране до пяти тысяч случаев в сутки, уточнил Эрдоган.В условиях жесткого локдауна будут отменены занятия в детских садах и школах. Высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение, а экзамены отложат на более поздний срок, до улучшения эпидемситуации в стране.Помимо того, правительство Турции введет комендантский час в вечернее и ночное время, а отелям запретит оформлять бронирование номеров.Как сообщает посольство Узбекистана в Анкаре, прежде введенные правила въезда в страну для иностранцев власти Турции продлили до 31 мая 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, коронавирус, карантин, турция