Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210427/vlasti-turtsii-vvedut-jestkiy-lokdaun-v-strane-18504985.html
Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
По словам главы государства, междугородные поездки будут осуществляться только при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт не должен быть... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T10:04+0500
2021-04-27T10:28+0500
в мире
пандемия
коронавирус
карантин
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/03/15922879_0:173:960:713_1920x0_80_0_0_55b697e1c775da36384e98ced831a9bc.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Турция переходит на самоизоляцию с 29 апреля до 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Кабинета министров.По словам главы государства, все междугородные поездки будут осуществляться при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт планируется загружать только до 50%. По ожиданиям, такие меры помогут снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране до пяти тысяч случаев в сутки, уточнил Эрдоган.В условиях жесткого локдауна будут отменены занятия в детских садах и школах. Высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение, а экзамены отложат на более поздний срок, до улучшения эпидемситуации в стране.Помимо того, правительство Турции введет комендантский час в вечернее и ночное время, а отелям запретит оформлять бронирование номеров.Как сообщает посольство Узбекистана в Анкаре, прежде введенные правила въезда в страну для иностранцев власти Турции продлили до 31 мая 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/03/15922879_0:83:960:803_1920x0_80_0_0_148a6de3192c35fa332697a53f0673e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, коронавирус, карантин, турция

Власти Турции введут жесткий локдаун в стране

10:04 27.04.2021 (обновлено: 10:28 27.04.2021)
5
© Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухарской областиУзбекистан - Турция: обмен туристическим опытом
Узбекистан - Турция: обмен туристическим опытом - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухарской области
По словам главы государства, междугородные поездки будут осуществляться только при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт не должен быть загружен больше чем на 50%.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Турция переходит на самоизоляцию с 29 апреля до 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Кабинета министров.

"С 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты".

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - Sputnik Узбекистан
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
По словам главы государства, все междугородные поездки будут осуществляться при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт планируется загружать только до 50%. По ожиданиям, такие меры помогут снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране до пяти тысяч случаев в сутки, уточнил Эрдоган.
В условиях жесткого локдауна будут отменены занятия в детских садах и школах. Высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение, а экзамены отложат на более поздний срок, до улучшения эпидемситуации в стране.
Помимо того, правительство Турции введет комендантский час в вечернее и ночное время, а отелям запретит оформлять бронирование номеров.
Пассажир в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
Миграция
Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
14 марта, 12:52
10925
Как сообщает посольство Узбекистана в Анкаре, прежде введенные правила въезда в страну для иностранцев власти Турции продлили до 31 мая 2021 года.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:04Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
09:29Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
ВчераУзбекский лоукостер Qanot Sharq получил первый самолет Airbus A320
ВчераСпутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения
ВчераКак не задохнуться в маске в жару — два лайфхака от Роспотребнадзора
ВчераВ одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры
ВчераГрандиозное шоу Тутберидзе: звездные фигуристы показали высший класс — фото
Вчера"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
ВчераСпецпроект Sputnik Узбекистан: Ташкент-1966 — восставший из руин
ВчераВ Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан
ВчераВласти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
ВчераВ Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями
ВчераЭпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
ВчераВ Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи
ВчераАпрельские тезисы: Андрей Осипов о будущем узбекского автопрома при ЕАЭС
ВчераВ Узбекистане пожарные машины "умыли" граждан дезинфицирующей водой — видео
ВчераВ столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
ВчераВ Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель
ВчераЖивотные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов
ВчераУзбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года