https://uz.sputniknews.ru/20210427/vlasti-turtsii-vvedut-jestkiy-lokdaun-v-strane-18504985.html
Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
По словам главы государства, междугородные поездки будут осуществляться только при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт не должен быть... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T10:04+0500
2021-04-27T10:04+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Турция переходит на самоизоляцию с 29 апреля до 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Кабинета министров.По словам главы государства, все междугородные поездки будут осуществляться при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт планируется загружать только до 50%. По ожиданиям, такие меры помогут снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране до пяти тысяч случаев в сутки, уточнил Эрдоган.В условиях жесткого локдауна будут отменены занятия в детских садах и школах. Высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение, а экзамены отложат на более поздний срок, до улучшения эпидемситуации в стране.Помимо того, правительство Турции введет комендантский час в вечернее и ночное время, а отелям запретит оформлять бронирование номеров.Как сообщает посольство Узбекистана в Анкаре, прежде введенные правила въезда в страну для иностранцев власти Турции продлили до 31 мая 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html
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пандемия, коронавирус, карантин, турция
Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
10:04 27.04.2021 (обновлено: 10:28 27.04.2021)
По словам главы государства, междугородные поездки будут осуществляться только при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт не должен быть загружен больше чем на 50%.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Турция переходит на самоизоляцию с 29 апреля до 17 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом заявил
президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания Кабинета министров.
"С 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты".
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
По словам главы государства, все междугородные поездки будут осуществляться при наличии обязательного разрешения, а общественный транспорт планируется загружать только до 50%. По ожиданиям, такие меры помогут снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране до пяти тысяч случаев в сутки, уточнил Эрдоган.
В условиях жесткого локдауна будут отменены занятия в детских садах и школах. Высшие учебные заведения перейдут на онлайн-обучение, а экзамены отложат на более поздний срок, до улучшения эпидемситуации в стране.
Помимо того, правительство Турции введет комендантский час в вечернее и ночное время, а отелям запретит оформлять бронирование номеров.
Как сообщает
посольство Узбекистана в Анкаре, прежде введенные правила въезда в страну для иностранцев власти Турции продлили до 31 мая 2021 года.