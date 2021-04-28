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АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
Рост ВВП республики в 2020 году, по данным банка, составил 1,6%. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:13+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году — c 6,5% до 4%.Такие последствия аналитики связали с пандемией COVID-19. Эксперты АБР отмечают, что экономический рост в республике восстановится в ближайшие два года, и в 2022-м составит 5%. Этому поспособствует возрождение промышленности, сферы услуг и инвестиций.При этом остаются риски затяжной пандемии коронавируса.В АБР считают, что инвестиции останутся основным драйвером экономики Узбекистана — их рост в ближайшие два года составит 9%. В банке прогнозируют замедление инфляции до 10% в 2021 году и до 9% в 2022-м. В первую очередь, это произойдет из-за заморозки тарифов на электроэнергию и природный газ.Ранее в Минфине республики представили собственный экономический прогноз: правительство страны ожидает рост ВВП в 2021-м на уровне 5,1% против 1,5% по итогам прошлого "пандемийного" года.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/aprelskie-tezisy-oleg-bogdanov-o-gosdolge-uzbekistana-i-stoykosti-ekonomiki-18329756.html
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АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
15:13 28.04.2021 (обновлено: 15:15 28.04.2021)
Рост ВВП республики в 2020 году, по данным банка, составил 1,6%.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году — c 6,5% до 4%.
Такие последствия аналитики связали с пандемией COVID-19.
Эксперты АБР отмечают, что экономический рост в республике восстановится в ближайшие два года, и в 2022-м составит 5%. Этому поспособствует возрождение промышленности, сферы услуг и инвестиций.
При этом остаются риски затяжной пандемии коронавируса.
"Своевременная вакцинация и строгие меры сдерживания остаются критически важными для восстановления экономики страны", — подчеркнула глава представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.
В АБР считают, что инвестиции останутся основным драйвером экономики Узбекистана — их рост в ближайшие два года составит 9%.
В банке прогнозируют замедление инфляции до 10% в 2021 году и до 9% в 2022-м. В первую очередь, это произойдет из-за заморозки тарифов на электроэнергию и природный газ.
Ранее в Минфине республики представили собственный экономический прогноз: правительство страны ожидает рост ВВП в 2021-м на уровне 5,1% против 1,5% по итогам прошлого "пандемийного" года.