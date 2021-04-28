Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210428/abr-ponizil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-do-4-18535469.html
АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
Рост ВВП республики в 2020 году, по данным банка, составил 1,6%. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:13+0500
2021-04-28T15:15+0500
экономика
абр
ввп
экономика
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18535718_22:0:3663:2048_1920x0_80_0_0_20bafbb3998b1ffd531b6d76ecda2c4e.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году — c 6,5% до 4%.Такие последствия аналитики связали с пандемией COVID-19. Эксперты АБР отмечают, что экономический рост в республике восстановится в ближайшие два года, и в 2022-м составит 5%. Этому поспособствует возрождение промышленности, сферы услуг и инвестиций.При этом остаются риски затяжной пандемии коронавируса.В АБР считают, что инвестиции останутся основным драйвером экономики Узбекистана — их рост в ближайшие два года составит 9%. В банке прогнозируют замедление инфляции до 10% в 2021 году и до 9% в 2022-м. В первую очередь, это произойдет из-за заморозки тарифов на электроэнергию и природный газ.Ранее в Минфине республики представили собственный экономический прогноз: правительство страны ожидает рост ВВП в 2021-м на уровне 5,1% против 1,5% по итогам прошлого "пандемийного" года.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/aprelskie-tezisy-oleg-bogdanov-o-gosdolge-uzbekistana-i-stoykosti-ekonomiki-18329756.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18535718_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_e6ac36a688424c8f6959a4d1140bac3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абр, ввп, экономика, узбекистан

АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%

15:13 28.04.2021 (обновлено: 15:15 28.04.2021)
1084
© СС0 / Unsplash / Chronis YanЗнак долларов
Знак долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / Chronis Yan
Рост ВВП республики в 2020 году, по данным банка, составил 1,6%.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году — c 6,5% до 4%.
Такие последствия аналитики связали с пандемией COVID-19.
Эксперты АБР отмечают, что экономический рост в республике восстановится в ближайшие два года, и в 2022-м составит 5%. Этому поспособствует возрождение промышленности, сферы услуг и инвестиций.
При этом остаются риски затяжной пандемии коронавируса.
"Своевременная вакцинация и строгие меры сдерживания остаются критически важными для восстановления экономики страны", — подчеркнула глава представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.
В АБР считают, что инвестиции останутся основным драйвером экономики Узбекистана — их рост в ближайшие два года составит 9%.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Аналитика
Апрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики
14 апреля, 19:22
13631
В банке прогнозируют замедление инфляции до 10% в 2021 году и до 9% в 2022-м. В первую очередь, это произойдет из-за заморозки тарифов на электроэнергию и природный газ.
Ранее в Минфине республики представили собственный экономический прогноз: правительство страны ожидает рост ВВП в 2021-м на уровне 5,1% против 1,5% по итогам прошлого "пандемийного" года.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:23В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
18:01Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
17:31Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
17:25Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
17:22Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
16:57Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
16:40Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
16:15В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
15:58В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
15:46Джен Псаки испугалась треска, думая, что это "призрак" Линкольна — видео
15:37Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
15:13АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
15:09АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
15:08Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео
14:28В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
14:24Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
14:21Узбекистан готов к общественным слушаниям по АЭС
14:17МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии
13:48Назначен замминистра туризма и спорта
13:38ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа