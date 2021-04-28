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Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео
Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео
В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы. Их автомобили помещены на штрафстоянку. Ведется следствие. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:08+0500
2021-04-28T15:12+0500
общество
административное правонарушение
автогонки
автомобилисты
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространились видеозаписи, на которых видно, как группа лиц заблокировала главную дорогу для совершения различных маневров на своих автомобилях.В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщают в ГУБДД МВД Узбекистана. Отмечается, что молодые люди намеренно скрыли автомобильные госномера и устроили дрифт-шоу. Однако их личности были установлены правоохранительными органами, несмотря на попытку уйти от ответственности.В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статьям "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения". Автомобили лихачей помещены на штрафстоянку. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Na-predele-skorosti-v-Tashoblasti-inomarki-pytalis-obognat-Maserati--video-15476982.html
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административное правонарушение, автогонки, автомобилисты, правонарушение

Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео

15:08 28.04.2021 (обновлено: 15:12 28.04.2021)
270
© Flickr / Robert Couse-BakerПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Flickr / Robert Couse-Baker
В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы. Их автомобили помещены на штрафстоянку. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространились видеозаписи, на которых видно, как группа лиц заблокировала главную дорогу для совершения различных маневров на своих автомобилях.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщают в ГУБДД МВД Узбекистана.
Отмечается, что молодые люди намеренно скрыли автомобильные госномера и устроили дрифт-шоу. Однако их личности были установлены правоохранительными органами, несмотря на попытку уйти от ответственности.
Салон автомобиля Maserati - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статьям "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".
Автомобили лихачей помещены на штрафстоянку. Ведется следствие.
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