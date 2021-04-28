https://uz.sputniknews.ru/20210428/drift-shou-s-otvalivshimsya-kolesom-v-tashoblasti-zaderjany-gore-avtogonschiki--video-18535893.html

Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео

Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы. Их автомобили помещены на штрафстоянку. Ведется следствие. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T15:08+0500

2021-04-28T15:08+0500

2021-04-28T15:12+0500

общество

административное правонарушение

автогонки

автомобилисты

правонарушение

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространились видеозаписи, на которых видно, как группа лиц заблокировала главную дорогу для совершения различных маневров на своих автомобилях.В ходе проведенного расследования выяснилось, что инцидент произошел в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщают в ГУБДД МВД Узбекистана. Отмечается, что молодые люди намеренно скрыли автомобильные госномера и устроили дрифт-шоу. Однако их личности были установлены правоохранительными органами, несмотря на попытку уйти от ответственности.В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статьям "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения". Автомобили лихачей помещены на штрафстоянку. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Na-predele-skorosti-v-Tashoblasti-inomarki-pytalis-obognat-Maserati--video-15476982.html

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административное правонарушение, автогонки, автомобилисты, правонарушение