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ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа
ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа
На сегодня банк инвестировал более двух миллиардов евро в 92 проекта в республике, в том числе в семь проектов в энергетике. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T13:38+0500
2021-04-28T13:38+0500
экономика
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет энергосектору Узбекистана сократить выбросы углекислого газа и к 2050 году достичь углеродной нейтральности.О подписании соответствующего меморандума между ЕБРР и правительством республики сообщили в Министерстве энергетики.По данным пресс-службы, банк планирует предоставить Узбекистану техническую поддержку и помощь в финансировании при:Сотрудничество Узбекистана и ЕБРР получило новый импульс в 2017 году. На сегодня банк инвестировал более двух миллиардов евро в 92 проекта, в том числе в семь проектов в энергетике, общая стоимость которых составляет около миллиарда долларов.О планах по развитию в республике низкоуглеродной энергетики Минэнерго объявило в мае 2020-го. Страна решила сделать упор в том числе на энергию мирного атома, солнечную, гидро– и ветровую энергию.В частности, планируется, что в Узбекистане будет построен крупнейший в Центральной Азии ветропарк. Министр энергетики Алишер Султанов заявил, что это "жизненно важный" проект для республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Ot-vody-do-elektrichestva-buduschee-gidroenergetiki-Uzbekistana-16025636.html
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энергетика

ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа

13:38 28.04.2021
507
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНоволипецкий металлургический комбинат
Новолипецкий металлургический комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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На сегодня банк инвестировал более двух миллиардов евро в 92 проекта в республике, в том числе в семь проектов в энергетике.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поможет энергосектору Узбекистана сократить выбросы углекислого газа и к 2050 году достичь углеродной нейтральности.
О подписании соответствующего меморандума между ЕБРР и правительством республики сообщили в Министерстве энергетики.
По данным пресс-службы, банк планирует предоставить Узбекистану техническую поддержку и помощь в финансировании при:
разработке и реализации проектов крупномасштабных электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
реализации решений по модернизации современной электросети;
выводе из эксплуатации старых неэффективных теплоэлектроцентралей;
модернизации и перепрофилировании парка газовой генерации.
Сотрудничество Узбекистана и ЕБРР получило новый импульс в 2017 году. На сегодня банк инвестировал более двух миллиардов евро в 92 проекта, в том числе в семь проектов в энергетике, общая стоимость которых составляет около миллиарда долларов.
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От воды до электричества: будущее гидроэнергетики Узбекистана
17 февраля, 22:32
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О планах по развитию в республике низкоуглеродной энергетики Минэнерго объявило в мае 2020-го. Страна решила сделать упор в том числе на энергию мирного атома, солнечную, гидро– и ветровую энергию.
В частности, планируется, что в Узбекистане будет построен крупнейший в Центральной Азии ветропарк. Министр энергетики Алишер Султанов заявил, что это "жизненно важный" проект для республики.
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