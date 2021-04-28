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Историк: на востоке Гитлер вел совершенно иную войну — на уничтожение
Историк: на востоке Гитлер вел совершенно иную войну — на уничтожение
Блокада Ленинграда, массовые казни на оккупированных территориях, врачебные опыты в лагерях — это не эксцессы военного времени, не проявление личной... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T09:58+0500
2021-04-28T13:58+0500
россия
вторая мировая война
адольф гитлер
великая отечественная война
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Такого мнения придерживаются историки, авторы документального цикла "Геноцид. План рейха". Почему Германия по-разному воевала на западе и на востоке — в материале Sputnik.В агентстве "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная новому документальному циклу "Геноцид. План рейха". Историки, исследователи и общественные деятели рассказали о документах, доказывающих намерение германского руководства осуществить геноцид граждан СССР.План захвата ресурсовКогда началась Вторая мировая война, Великобритания установила морскую блокаду Германии, и экономическое положение Третьего рейха постепенно ухудшалось. В 1940 нацистский лидер Адольф Гитлер стал получать от своих экономистов неутешительные прогнозы: придется снижать рационы питания для населения. Соответственно, нужно было их восполнять за счет кого-то на европейском континенте. Историки считают, что экономическая мотивация стала одной из причин нападения на СССР."Немецкие аналитики посчитали: если они овладеют черноземными территориями Советского Союза — Украиной и югом России, — если они перережут поступление зерна из черноземных территорий в Беларусь, северную и центральную Россию, то неминуемо на этих нечерноземных территориях наступит голод. И от этого голода умрут от 20 до 30 миллионов человек", — рассказал директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев.Все эти расчеты были изложены в аналитической записке экономического штаба "Ост", созданного для разграбления советских территорий. План понравился Гитлеру.Принуждение к голодной смертиВ ходе пресс-конференции эксперты представили документы, касающиеся идей организации голода на оккупированных территориях, а также политики подрыва рождаемости среди "восточных народов" — русских, украинцев, белорусов, а также поляков. В пример был приведен один из документов за подписью начальника штаба Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля. Этот военный впоследствии был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.Кроме того, на онлайн-конференции представили ряд документов, посвященных блокаде Ленинграда. Егор Яковлев считает, что необходимо раз и навсегда на документальной основе покончить с тезисом о том, что город на Неве необходимо было сдавать по той причине, что, если бы его оставили, это сохранило бы жизни горожан и судьба Ленинграда сложилась бы так же, как у Парижа. Ленинград и другие крупные города нечерноземной зоны были одной из важных целей этой войны на уничтожение. "Население данной зоны кормить не собирались, особенно не собирались кормить население городское, самое многочисленное, где находилась интеллигенция, способная возглавить сопротивление", — приводит доводы Яковлев.Ленинград и Москва часто встречаются в нацистских документах: планы Гитлера с самого начала были радикальными. Он не собирался брать эти города, решено было их окружить, уничтожить с помощью артиллерии и авиации системы жизнеобеспечения и довести население до голодной смерти.Просчитанные убийства После войны в СССР мгновенно приступили к мирному строительству и геноцид населения не был в должной степени осмыслен."Это была очень болезненная тема для населения. И геноцид со стороны нацистской Германии человеку, который, дай Бог, его пережил, не нужно было доказывать, он это помнил прекрасно. Но гуманность, проявленная советским руководством, обернулась тем, что в 90-е годы, когда Советский Союз распался, в данный исторический вакуум стали вливаться совершенно альтернативные теории, которые гласили, что никакого плана геноцида советского народа не было", — объяснил Егор Яковлев.По мнению историка, надо отдать должное западной историографии — именно она первая стала изучать тему геноцида. Есть множество монографий, написанных на эту тему, например, почти тысячастраничная книга швейцарского историка Кристиана Герлаха "Просчитанные убийства", которая посвящена плану уничтожения населения Беларуси.В рамках проекта "Геноцид. План рейха" будут публиковаться документы Третьего рейха, которые до сих пор не переводились на русский язык и не введены в научный оборот. Они неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях — это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов.
https://uz.sputniknews.ru/20201121/Za-pravoe-delo-tri-mifa-o-Vtoroy-mirovoy-voyne-15452590.html
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вторая мировая война, адольф гитлер, великая отечественная война

Историк: на востоке Гитлер вел совершенно иную войну — на уничтожение

09:58 28.04.2021 (обновлено: 13:58 28.04.2021)
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© Sputnik / РИА НовостиАдольф Гитлер (в центре) и его личный секретарь Мартин Борман (слева)
Адольф Гитлер (в центре) и его личный секретарь Мартин Борман (слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / РИА Новости
Колумнист Мария Науменко - Sputnik Узбекистан
Мария Науменко
Все материалы
Блокада Ленинграда, массовые казни на оккупированных территориях, врачебные опыты в лагерях — это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости, а спланированный геноцид.
Такого мнения придерживаются историки, авторы документального цикла "Геноцид. План рейха". Почему Германия по-разному воевала на западе и на востоке — в материале Sputnik.
В агентстве "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная новому документальному циклу "Геноцид. План рейха". Историки, исследователи и общественные деятели рассказали о документах, доказывающих намерение германского руководства осуществить геноцид граждан СССР.

План захвата ресурсов

Когда началась Вторая мировая война, Великобритания установила морскую блокаду Германии, и экономическое положение Третьего рейха постепенно ухудшалось. В 1940 нацистский лидер Адольф Гитлер стал получать от своих экономистов неутешительные прогнозы: придется снижать рационы питания для населения. Соответственно, нужно было их восполнять за счет кого-то на европейском континенте. Историки считают, что экономическая мотивация стала одной из причин нападения на СССР.
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"Немецкие аналитики посчитали: если они овладеют черноземными территориями Советского Союза — Украиной и югом России, — если они перережут поступление зерна из черноземных территорий в Беларусь, северную и центральную Россию, то неминуемо на этих нечерноземных территориях наступит голод. И от этого голода умрут от 20 до 30 миллионов человек", — рассказал директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев.
© Sputnik / Владимир ТрефиловДиректор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев во время онлайн-пресс-конференции о новом документальном цикле "Геноцид. План рейха"
Директор Научно-исследовательского фонда Цифровая история Егор Яковлев во время онлайн-пресс-конференции о новом документальном цикле Геноцид. План рейха - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев во время онлайн-пресс-конференции о новом документальном цикле "Геноцид. План рейха"
© Sputnik / Владимир Трефилов
Все эти расчеты были изложены в аналитической записке экономического штаба "Ост", созданного для разграбления советских территорий. План понравился Гитлеру.

Принуждение к голодной смерти

В ходе пресс-конференции эксперты представили документы, касающиеся идей организации голода на оккупированных территориях, а также политики подрыва рождаемости среди "восточных народов" — русских, украинцев, белорусов, а также поляков. В пример был приведен один из документов за подписью начальника штаба Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля. Этот военный впоследствии был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.
"В директиве говорится, что зимой в связи с наступающим голодом можно ожидать актов отчаяния, голодные бунты, и для подавления этих возможных народных выступлений необходимо создать опорные пункты и снабдить их не только пехотными войсками, но и танками", — рассказал Яковлев.
Кроме того, на онлайн-конференции представили ряд документов, посвященных блокаде Ленинграда. Егор Яковлев считает, что необходимо раз и навсегда на документальной основе покончить с тезисом о том, что город на Неве необходимо было сдавать по той причине, что, если бы его оставили, это сохранило бы жизни горожан и судьба Ленинграда сложилась бы так же, как у Парижа.
"Люди, которые так говорят, забывают, что на востоке гитлеровская Германия вела совершенно иную войну — войну на уничтожение, целью которой было тотальное завоевание и истребление части населения оккупированных территорий", — подчеркивает эксперт.
Ленинград и другие крупные города нечерноземной зоны были одной из важных целей этой войны на уничтожение.
"Население данной зоны кормить не собирались, особенно не собирались кормить население городское, самое многочисленное, где находилась интеллигенция, способная возглавить сопротивление", — приводит доводы Яковлев.
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Ленинград и Москва часто встречаются в нацистских документах: планы Гитлера с самого начала были радикальными. Он не собирался брать эти города, решено было их окружить, уничтожить с помощью артиллерии и авиации системы жизнеобеспечения и довести население до голодной смерти.

Просчитанные убийства

После войны в СССР мгновенно приступили к мирному строительству и геноцид населения не был в должной степени осмыслен.
"Это была очень болезненная тема для населения. И геноцид со стороны нацистской Германии человеку, который, дай Бог, его пережил, не нужно было доказывать, он это помнил прекрасно. Но гуманность, проявленная советским руководством, обернулась тем, что в 90-е годы, когда Советский Союз распался, в данный исторический вакуум стали вливаться совершенно альтернативные теории, которые гласили, что никакого плана геноцида советского народа не было", — объяснил Егор Яковлев.
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По мнению историка, надо отдать должное западной историографии — именно она первая стала изучать тему геноцида. Есть множество монографий, написанных на эту тему, например, почти тысячастраничная книга швейцарского историка Кристиана Герлаха "Просчитанные убийства", которая посвящена плану уничтожения населения Беларуси.
В рамках проекта "Геноцид. План рейха" будут публиковаться документы Третьего рейха, которые до сих пор не переводились на русский язык и не введены в научный оборот. Они неопровержимо доказывают: блокада Ленинграда, акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях — это не эксцессы военного времени, не проявление личной жестокости нацистов, а спланированная продуманная деятельность преступной машины по уничтожению целых народов.
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