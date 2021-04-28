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МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии
МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии
Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T14:17+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметило смелый поступок гражданина республики, который спас в Японии тонувшего подростка.Эльдор Уринбаев — уроженец Пахтакорского района Джизакской области. В Японии он получает образование.Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны. Находившийся неподалеку 21-летний Уринбаев увидел это и бросился юноше на помощь. Ранее Уринбаеву выразил признательность посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма. Он поблагодарил молодого человека за мужество и сознательность.
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МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии

14:17 28.04.2021 (обновлено: 14:25 28.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкШторм
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© Sputnik / Алексей Павлишак
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Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметило смелый поступок гражданина республики, который спас в Японии тонувшего подростка.
"Родителям Эльдора Уринбаева от имени МЧС Узбекистана вручена похвальная грамота", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Эльдор Уринбаев — уроженец Пахтакорского района Джизакской области. В Японии он получает образование.
Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны. Находившийся неподалеку 21-летний Уринбаев увидел это и бросился юноше на помощь.
Ранее Уринбаеву выразил признательность посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма. Он поблагодарил молодого человека за мужество и сознательность.
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