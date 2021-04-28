https://uz.sputniknews.ru/20210428/mchs-uzbekistana-nagradilo-roditeley-yunoshi-spasshego-podrostka-v-yaponii-18534628.html

МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии

МЧС Узбекистана наградило родителей юноши, спасшего подростка в Японии

Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T14:17+0500

2021-04-28T14:17+0500

2021-04-28T14:25+0500

общество

мчс узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18535000_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_7b25cb2dcef87b7028a2353c8b86626a.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметило смелый поступок гражданина республики, который спас в Японии тонувшего подростка.Эльдор Уринбаев — уроженец Пахтакорского района Джизакской области. В Японии он получает образование.Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном месте и начал тонуть, когда поднялись сильные волны. Находившийся неподалеку 21-летний Уринбаев увидел это и бросился юноше на помощь. Ранее Уринбаеву выразил признательность посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма. Он поблагодарил молодого человека за мужество и сознательность.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс узбекистана