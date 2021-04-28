https://uz.sputniknews.ru/20210428/moshenniki-i-korruptsionery-sgb-raskryla-sxemy-nezakonnoy-prodaji-zemli-18538615.html
Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
В СГБ рассказали о преступлениях, совершенных мошенническим путем. В некоторых из них участвовали чиновники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T17:25+0500
2021-04-28T17:25+0500
2021-04-28T17:30+0500
происшествия
сгб
задержание коррупционеров в узбекистане
мошенничество
задержание
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана раскрыли несколько схем по незаконной продаже земель, сообщает телеканал “Узбекистон 24”.В репортаже рассказывается о преступлениях, совершенных мошенническим путем. В некоторых из них участвовали чиновники. В частности, задержаны два жителя Уртачирчикского района Ташкентской области, приходящиеся друг друге братьями. Они пытались продать за 35 тысяч долларов 28 соток земли, которые были представлены им во временное пользование. Вместе с этим злоумышленники выставили на продажу и примыкающие к участку 14 соток, несмотря на то, что находятся они на балансе хокимията.Их задержали при получении 10 тысяч в качестве аванса. С поличным попался и житель Навбахорского района Навоийской области. Он, как и предыдущие герои, пытался нажиться на земле, предоставленной ему во временное пользование. Предприниматель, которому принадлежала земля, естественно и не догадывался, что за его имущество в 1,75 гектара арендатор без его ведома просит 47 миллионов сумов. Зато узнали об этом правоохранители и задержали продавца при получении 35 миллионов сумов.Аналогичное оперативное мероприятие прошло и в Андижане. При получении 15 млн сумов был задержан местный житель. Ранее он втерся в доверие к земляку и пообещал через своих знакомых в районном хокимияте оказать содействие в выделении земли для занятия животноводством.Позже, при получении 15 миллионов, задержали и того самого знакомого из районной администрации. Как выяснилось, в январе текущего года он уже был судим и получил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием 20 процентов от зарплаты в доход государства.Попался на взятке и госслужащий в Кашкадарьинской области. Специалист отдела земельных ресурсов и государственного кадастра Нишанского района пообещал гражданину оказать содействие в выделении восьми гектаров для создания рыбоводческого хозяйства. За свои услуги, в которые входило и вынесение положительного решения городского хокима, он попросил тысячу долларов. Его задержали при получении 900 долларов.Сообщается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20201220/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video-15635185.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/professionalnyy-prazdnik-v-sgb-otchitalis-o-rezultatax-za-2020-god-18147654.html
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сгб, задержание коррупционеров в узбекистане, мошенничество, задержание, узбекистан
Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
17:25 28.04.2021 (обновлено: 17:30 28.04.2021)
В СГБ рассказали о преступлениях, совершенных мошенническим путем. В некоторых из них участвовали чиновники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные действия.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана раскрыли несколько схем по незаконной продаже земель, сообщает
телеканал “Узбекистон 24”.
В репортаже рассказывается о преступлениях, совершенных мошенническим путем. В некоторых из них участвовали чиновники.
В частности, задержаны два жителя Уртачирчикского района Ташкентской области, приходящиеся друг друге братьями. Они пытались продать за 35 тысяч долларов 28 соток земли, которые были представлены им во временное пользование. Вместе с этим злоумышленники выставили на продажу и примыкающие к участку 14 соток, несмотря на то, что находятся они на балансе хокимията.
Их задержали при получении 10 тысяч в качестве аванса. С поличным попался и житель Навбахорского района Навоийской области. Он, как и предыдущие герои, пытался нажиться на земле, предоставленной ему во временное пользование.
Предприниматель, которому принадлежала земля, естественно и не догадывался, что за его имущество в 1,75 гектара арендатор без его ведома просит 47 миллионов сумов. Зато узнали об этом правоохранители и задержали продавца при получении 35 миллионов сумов.
Аналогичное оперативное мероприятие прошло и в Андижане. При получении 15 млн сумов был задержан местный житель. Ранее он втерся в доверие к земляку и пообещал через своих знакомых в районном хокимияте оказать содействие в выделении земли для занятия животноводством.
Позже, при получении 15 миллионов, задержали и того самого знакомого из районной администрации. Как выяснилось, в январе текущего года он уже был судим и получил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием 20 процентов от зарплаты в доход государства.
Попался на взятке и госслужащий в Кашкадарьинской области. Специалист отдела земельных ресурсов и государственного кадастра Нишанского района пообещал гражданину оказать содействие в выделении восьми гектаров для создания рыбоводческого хозяйства. За свои услуги, в которые входило и вынесение положительного решения городского хокима, он попросил тысячу долларов. Его задержали при получении 900 долларов.
Сообщается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные действия.