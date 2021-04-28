https://uz.sputniknews.ru/20210428/naznachen-zamministra-turizma-i-sporta-18534124.html

Назначен замминистра туризма и спорта

Назначен замминистра туризма и спорта

Должность занял Уткир Саидов. Ранее он был советником министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T13:48+0500

2021-04-28T13:48+0500

2021-04-28T13:48+0500

общество

назначение

министерство

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На пост заместителя министра туризма и спорта по паломническому туризму назначен Уткир Саидов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник по вопросам информационной политики министра туризма и спорта Лола Рахмонбоева.Уткир Саидов родился в 1988 году в Джамбайском районе Самаркандской области. Он окончил факультет филологии Самаркандского государственного института иностранных языков (2011г.) и Академию государственного управления при президенте (2015г.).С 2017-го он трудился в комитете туризма на разных должностях. Затем с 2019 по 2020 год был руководителем управления работы с общественными организациями и иностранными диаспорами.До назначения Саидов занимал пост советника министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку.Напомним: Министерство туризма и спорта было создано в Узбекистане в апреле текущего года. Новое госучреждение сформировано на базе Минспорта и Госкомтуризма.

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назначение, министерство