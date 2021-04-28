Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210428/naznachen-zamministra-turizma-i-sporta-18534124.html
Назначен замминистра туризма и спорта
Назначен замминистра туризма и спорта
Должность занял Уткир Саидов. Ранее он был советником министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T13:48+0500
2021-04-28T13:48+0500
общество
назначение
министерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1f/15714050_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_ab793df77f6800d6d57aab7b81a9e5d2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На пост заместителя министра туризма и спорта по паломническому туризму назначен Уткир Саидов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник по вопросам информационной политики министра туризма и спорта Лола Рахмонбоева.Уткир Саидов родился в 1988 году в Джамбайском районе Самаркандской области. Он окончил факультет филологии Самаркандского государственного института иностранных языков (2011г.) и Академию государственного управления при президенте (2015г.).С 2017-го он трудился в комитете туризма на разных должностях. Затем с 2019 по 2020 год был руководителем управления работы с общественными организациями и иностранными диаспорами.До назначения Саидов занимал пост советника министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку.Напомним: Министерство туризма и спорта было создано в Узбекистане в апреле текущего года. Новое госучреждение сформировано на базе Минспорта и Госкомтуризма.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1f/15714050_89:0:1110:766_1920x0_80_0_0_7c445d9d9277e5e2de81076cbb54a643.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначение, министерство

Назначен замминистра туризма и спорта

13:48 28.04.2021
475
© ГоскомтуризмУткир Саидов
Уткир Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Госкомтуризм
Должность занял Уткир Саидов. Ранее он был советником министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На пост заместителя министра туризма и спорта по паломническому туризму назначен Уткир Саидов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник по вопросам информационной политики министра туризма и спорта Лола Рахмонбоева.
Уткир Саидов родился в 1988 году в Джамбайском районе Самаркандской области. Он окончил факультет филологии Самаркандского государственного института иностранных языков (2011г.) и Академию государственного управления при президенте (2015г.).
С 2017-го он трудился в комитете туризма на разных должностях. Затем с 2019 по 2020 год был руководителем управления работы с общественными организациями и иностранными диаспорами.
До назначения Саидов занимал пост советника министра по духовно-просветительским вопросам и государственному языку.
Напомним: Министерство туризма и спорта было создано в Узбекистане в апреле текущего года. Новое госучреждение сформировано на базе Минспорта и Госкомтуризма.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Назначен замминистра туризма и спорта
13:38ЕБРР поможет Узбекистану сократить выбросы углекислого газа
13:35В Ташкенте начали прививать граждан "Спутником V" — хокимият
12:51Лавров: списка недружественных России стран ждать недолго
12:46"Талибан"* берет под контроль север Афганистана — Центральная Азия в опасности
12:20Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же
11:54Узбекистан хочет, чтобы Россия обеспечила его региональную безопасность
11:50Макрон: санкции — для России, беззащитность — для французов
11:33Хранилища отработавшего ядерного топлива на Украине растут как грибы
11:27РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов
11:14Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно
11:13Стратегический конкурент — это тот, у кого все получается. А у тебя нет
10:51Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
10:40Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео
10:24Россия и Узбекистан усилят сотрудничество в военной сфере — программа уже готова
09:58Историк: на востоке Гитлер вел совершенно иную войну — на уничтожение
09:31Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"
ВчераСенат проконтролирует проблемы сельчан, перекрывших трассу в Кашкадарье
ВчераЧетверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки
ВчераСергей Лавров: ответ на попытки США пересечь красные линии будет жестким