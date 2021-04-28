Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210428/nigina-uktamova-stala-obladatelnitsey-kreditnogo-sertifikata-na-pokupku-kvartiry-18542410.html
Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
Глава хокимията Самаркандской области вручил чемпионке мира по боксу сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T20:40+0500
2021-04-28T20:40+0500
спорт
чемпионат мира по боксу
награждение
узбекистанка
федерация бокса узбекистана
бокс
золотая медаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18542490_0:42:1014:612_1920x0_80_0_0_7379893af277ed9099b19d0d3d29ded2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Победительница чемпионата мира по боксу Нигина Уктамова стала обладательницей жилищного сертификата, который можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В торжественном мероприятии приняли участие представители хокимията Иштыханского района Самаркандской области, сотрудники Управления туризма и спорта, Управления культуры, Агентства по делам молодежи, а также родственники и друзья чемпионки.Глава местной администрации поздравил чемпионку с победой и преподнес ей ценный подарок - сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру. Ранее руководство Федерации бокса Узбекистана вручила спортсменке ключи от автомобиля Nexia-3.Напомним: финал чемпионата мира по боксу среди девушек прошел в Польше в городе Кельце. Нигина Уктамова одержала победу над Кристины Лакичук из Украины. Она выиграла у соперницы со счётом 4:1 и стала первой узбекистанкой, завоевавшей "золото".
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uzbekistanets-baxodir-djalolov-nokautiroval-sopernika-v-pervom-raunde---video-18451546.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18542490_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_97cc59ded28fa7e2f015349aa4e5a27b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чемпионат мира по боксу, награждение, узбекистанка, федерация бокса узбекистана, бокс, золотая медаль

Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры

20:40 28.04.2021
888
© Министерство туризма и спортаНигина Уктамова - обладательница кредитного сертификата на покупку двухкомнатной квартиры
Нигина Уктамова - обладательница кредитного сертификата на покупку двухкомнатной квартиры - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Министерство туризма и спорта
Глава хокимията Самаркандской области вручил чемпионке мира по боксу сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Победительница чемпионата мира по боксу Нигина Уктамова стала обладательницей жилищного сертификата, который можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
В торжественном мероприятии приняли участие представители хокимията Иштыханского района Самаркандской области, сотрудники Управления туризма и спорта, Управления культуры, Агентства по делам молодежи, а также родственники и друзья чемпионки.
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Десятый день - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Спорт
Узбекистанец Баходир Джалолов нокаутировал соперника в первом раунде — видео
22 апреля, 15:05
26175
Глава местной администрации поздравил чемпионку с победой и преподнес ей ценный подарок - сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру.
Ранее руководство Федерации бокса Узбекистана вручила спортсменке ключи от автомобиля Nexia-3.
Напомним: финал чемпионата мира по боксу среди девушек прошел в Польше в городе Кельце. Нигина Уктамова одержала победу над Кристины Лакичук из Украины. Она выиграла у соперницы со счётом 4:1 и стала первой узбекистанкой, завоевавшей "золото".
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:12Россия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу
20:40Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
20:39Последний герой: как 16-летний парень приписал себе два года и ушел на фронт
19:53“Студенты-губкинцы” завоевали 11 медалей Международной интернет-олимпиады
19:42Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд
18:51ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
18:23В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
18:01Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
17:31Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
17:25Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
17:22Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
16:57Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
16:40Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
16:15В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
15:58В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
15:46Джен Псаки испугалась треска, думая, что это "призрак" Линкольна — видео
15:37Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
15:13АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
15:09АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
15:08Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео