https://uz.sputniknews.ru/20210428/nigina-uktamova-stala-obladatelnitsey-kreditnogo-sertifikata-na-pokupku-kvartiry-18542410.html
Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
Глава хокимията Самаркандской области вручил чемпионке мира по боксу сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T20:40+0500
2021-04-28T20:40+0500
2021-04-28T20:40+0500
спорт
чемпионат мира по боксу
награждение
узбекистанка
федерация бокса узбекистана
бокс
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Победительница чемпионата мира по боксу Нигина Уктамова стала обладательницей жилищного сертификата, который можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.В торжественном мероприятии приняли участие представители хокимията Иштыханского района Самаркандской области, сотрудники Управления туризма и спорта, Управления культуры, Агентства по делам молодежи, а также родственники и друзья чемпионки.Глава местной администрации поздравил чемпионку с победой и преподнес ей ценный подарок - сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру. Ранее руководство Федерации бокса Узбекистана вручила спортсменке ключи от автомобиля Nexia-3.Напомним: финал чемпионата мира по боксу среди девушек прошел в Польше в городе Кельце. Нигина Уктамова одержала победу над Кристины Лакичук из Украины. Она выиграла у соперницы со счётом 4:1 и стала первой узбекистанкой, завоевавшей "золото".
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uzbekistanets-baxodir-djalolov-nokautiroval-sopernika-v-pervom-raunde---video-18451546.html
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чемпионат мира по боксу, награждение, узбекистанка, федерация бокса узбекистана, бокс, золотая медаль
Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
Глава хокимията Самаркандской области вручил чемпионке мира по боксу сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Победительница чемпионата мира по боксу Нигина Уктамова стала обладательницей жилищного сертификата, который можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке двухкомнатной квартиры. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
В торжественном мероприятии приняли участие представители хокимията Иштыханского района Самаркандской области, сотрудники Управления туризма и спорта, Управления культуры, Агентства по делам молодежи, а также родственники и друзья чемпионки.
Глава местной администрации поздравил чемпионку с победой и преподнес ей ценный подарок - сертификат об уплате первоначального взноса за двухкомнатную квартиру.
Ранее руководство Федерации бокса Узбекистана вручила спортсменке ключи от автомобиля Nexia-3.
Напомним: финал чемпионата мира по боксу среди девушек прошел в Польше в городе Кельце. Нигина Уктамова одержала победу
над Кристины Лакичук из Украины. Она выиграла у соперницы со счётом 4:1 и стала первой узбекистанкой, завоевавшей "золото".