https://uz.sputniknews.ru/20210428/pit-ili-ne-pit-doktor-myasnikov-obyasnil-skolko-vody-nujno-upotreblyat-ejednevno-18525217.html

Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно

Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно

Водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме, подчеркнул медик. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T11:14+0500

2021-04-28T11:14+0500

2021-04-28T11:17+0500

общество

врач

вода

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18524672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac8ee65740bea1b91f8d409d2ab394da.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой должен быть объем суточного потребления воды. По словам специалиста, при нормальной температуре окружающей среды организм человека выделяет 1,6 литра жидкости. Однако поступает (с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации) между тем только 1,2 литра.Путем арифметических вычислений получаем разницу в 400 миллилитров, однако у кого-то она может составлять 500 миллилитров. Врач отметил, что организм сам способен выйти на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Однако это при условии, что жажда никак не будет дополнительно стимулироваться, к примеру, солью (от нее хочется пить).Мясников подчеркнул, что все советы насчет того, сколько нужно потреблять воды, бессмысленны. По его словам, водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме человека, и он будет отлично соблюдаться без всякого стороннего вмешательства.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, вода, здоровье