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Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно
Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно
Водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме, подчеркнул медик. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T11:14+0500
2021-04-28T11:14+0500
2021-04-28T11:17+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой должен быть объем суточного потребления воды. По словам специалиста, при нормальной температуре окружающей среды организм человека выделяет 1,6 литра жидкости. Однако поступает (с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации) между тем только 1,2 литра.Путем арифметических вычислений получаем разницу в 400 миллилитров, однако у кого-то она может составлять 500 миллилитров. Врач отметил, что организм сам способен выйти на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Однако это при условии, что жажда никак не будет дополнительно стимулироваться, к примеру, солью (от нее хочется пить).Мясников подчеркнул, что все советы насчет того, сколько нужно потреблять воды, бессмысленны. По его словам, водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме человека, и он будет отлично соблюдаться без всякого стороннего вмешательства.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html
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врач, вода, здоровье
Доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно потреблять ежедневно
11:14 28.04.2021 (обновлено: 11:17 28.04.2021)
Водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме, подчеркнул медик.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой должен быть объем суточного потребления воды.
По словам специалиста, при нормальной температуре окружающей среды организм человека выделяет 1,6 литра жидкости.
Однако поступает (с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации) между тем только 1,2 литра.
Путем арифметических вычислений получаем разницу в 400 миллилитров, однако у кого-то она может составлять 500 миллилитров.
"Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков. Поэтому надо следовать не советам "знатоков", а доверять своей жажде", — написал Мясников в своем Instagram.
Врач отметил, что организм сам способен выйти на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Однако это при условии, что жажда никак не будет дополнительно стимулироваться, к примеру, солью (от нее хочется пить).
Мясников подчеркнул, что все советы насчет того, сколько нужно потреблять воды, бессмысленны.
По его словам, водно-солевой баланс — один из самых стойких в организме человека, и он будет отлично соблюдаться без всякого стороннего вмешательства.