https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html
Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил взаимосвязь между месяцем рождения и развитием у человека тех или иных заболеваний.
2021-04-21T14:45+0500
2021-04-21T14:45+0500
2021-04-21T14:49+0500
общество
врач
здоровье
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил взаимосвязь между месяцем рождения и развитием у человека тех или иных заболеваний.По его словам, американские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек. Результаты показали следующее: у людей, родившихся в январе, чаще диагностировали гипертонию и кардиомиопатию. У "февральских" испытуемых, в свою очередь, проявлялись проблемы с дыхательной системой. У тех, кто появился на свет в марте, чаще остальных наблюдался порок митрального клапана сердца и аритмия.Слабые места также выявили у тех, кто родился летом: у "июньских" обнаружили предрасположенность к инфаркту миокарда, у "июльских" — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, у "августовских"— к астме.Что касается рожденных в сентябре, то у них, как правило, ослаблен желудочно-кишечный тракт. Из-за этого их часто может тошнить.А вот такие заболевания, как ОРЗ, ОРВИ и ИППП, в основном выявляются у "октябрьских" пациентов.У родившихся в ноябре чаще остальных возникает ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких."Декабрьских" людей, как правило, имеют дело с синяками и различными травмами, добавил Мясников.Врач отдельно обратил внимание, что здесь никак не замешана генетика. Взаимосвязь между датой рождения и болезнями показала простая статистика.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uchenye-nedovolstvo-jiznyu-mojet-ukazyvat-na-neobratimuyu-bolezn-18413298.html
https://uz.sputniknews.ru/20210420/doktor-myasnikov-nazval-virus-kotoryy-vyzyvaet-70-vsex-sluchaev-raka-18417005.html
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врач, здоровье
Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
14:45 21.04.2021 (обновлено: 14:49 21.04.2021)
Врач отдельно обратил внимание, что здесь никак не замешана генетика.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил взаимосвязь между месяцем рождения и развитием у человека тех или иных заболеваний.
По его словам, американские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек.
Результаты показали следующее: у людей, родившихся в январе, чаще диагностировали гипертонию и кардиомиопатию.
У "февральских" испытуемых, в свою очередь, проявлялись проблемы с дыхательной системой.
У тех, кто появился на свет в марте, чаще остальных наблюдался порок митрального клапана сердца и аритмия.
Люди, родившиеся в апреле, больше склонны к стенокардии, а у рожденных в мае встречался низкий вес при рождении.
Слабые места также выявили у тех, кто родился летом: у "июньских" обнаружили предрасположенность к инфаркту миокарда, у "июльских" — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, у "августовских"— к астме.
Что касается рожденных в сентябре, то у них, как правило, ослаблен желудочно-кишечный тракт. Из-за этого их часто может тошнить.
А вот такие заболевания, как ОРЗ, ОРВИ и ИППП, в основном выявляются у "октябрьских" пациентов.
У родившихся в ноябре чаще остальных возникает ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких.
"Декабрьских" людей, как правило, имеют дело с синяками и различными травмами, добавил Мясников.
Врач отдельно обратил внимание, что здесь никак не замешана генетика. Взаимосвязь между датой рождения и болезнями показала простая статистика.