https://uz.sputniknews.ru/20210421/doktor-myasnikov-svyazal-datu-rojdeniya-s-razvitiem-zabolevaniy-18432144.html

Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний

Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил взаимосвязь между месяцем рождения и развитием у человека тех или иных заболеваний.

2021-04-21T14:45+0500

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общество

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здоровье

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил взаимосвязь между месяцем рождения и развитием у человека тех или иных заболеваний.По его словам, американские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек. Результаты показали следующее: у людей, родившихся в январе, чаще диагностировали гипертонию и кардиомиопатию. У "февральских" испытуемых, в свою очередь, проявлялись проблемы с дыхательной системой. У тех, кто появился на свет в марте, чаще остальных наблюдался порок митрального клапана сердца и аритмия.Слабые места также выявили у тех, кто родился летом: у "июньских" обнаружили предрасположенность к инфаркту миокарда, у "июльских" — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, у "августовских"— к астме.Что касается рожденных в сентябре, то у них, как правило, ослаблен желудочно-кишечный тракт. Из-за этого их часто может тошнить.А вот такие заболевания, как ОРЗ, ОРВИ и ИППП, в основном выявляются у "октябрьских" пациентов.У родившихся в ноябре чаще остальных возникает ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак легких."Декабрьских" людей, как правило, имеют дело с синяками и различными травмами, добавил Мясников.Врач отдельно обратил внимание, что здесь никак не замешана генетика. Взаимосвязь между датой рождения и болезнями показала простая статистика.

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