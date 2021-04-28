https://uz.sputniknews.ru/20210428/shoygu-peredal-uzbekistanu-dokumenty-o-vklade-naroda-respubliki-v-razgrom-fashizma-18523989.html

Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма

Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма

Российский министр со вторника находится в республике с официальным визитом. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T10:51+0500

2021-04-28T10:51+0500

2021-04-28T10:59+0500

узбекистан

политика

вторая мировая война

великая отечественная война

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1d/15499997_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_4f900665a959f2f52ae1ef700c363abe.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу привез в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.Шойгу со вторника находится в РУз с официальным визитом. В настоящее время он проводит в Бухаре переговоры с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.Несмотря на то что боевые действия проходили далеко за пределами Узбекистана, тяготы и страдания затронули каждую его семью. На войну было мобилизовано около 1,95 миллиона человек, свыше 200 тысяч солдат и офицеров удостоено боевых наград. В республику было эвакуировано 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей.

https://uz.sputniknews.ru/20190927/Delilis-poslednim-kuskom-khleba-kak-uzbeki-spasali-evakuirovannykh-v-gody-voyny-12509211.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, вторая мировая война, великая отечественная война, сергей шойгу