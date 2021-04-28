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Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
Российский министр со вторника находится в республике с официальным визитом. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T10:51+0500
2021-04-28T10:51+0500
2021-04-28T10:59+0500
узбекистан
политика
вторая мировая война
великая отечественная война
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу привез в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.Шойгу со вторника находится в РУз с официальным визитом. В настоящее время он проводит в Бухаре переговоры с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.Несмотря на то что боевые действия проходили далеко за пределами Узбекистана, тяготы и страдания затронули каждую его семью. На войну было мобилизовано около 1,95 миллиона человек, свыше 200 тысяч солдат и офицеров удостоено боевых наград. В республику было эвакуировано 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей.
https://uz.sputniknews.ru/20190927/Delilis-poslednim-kuskom-khleba-kak-uzbeki-spasali-evakuirovannykh-v-gody-voyny-12509211.html
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узбекистан, вторая мировая война, великая отечественная война, сергей шойгу
Шойгу передал Узбекистану документы о вкладе народа республики в разгром фашизма
10:51 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
Российский министр со вторника находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу привез в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.
Шойгу со вторника находится в РУз с официальным визитом. В настоящее время он проводит в Бухаре переговоры
с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Я привез в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи", — сказал Шойгу.
Несмотря на то что боевые действия проходили далеко за пределами Узбекистана, тяготы и страдания затронули каждую его семью. На войну было мобилизовано
около 1,95 миллиона человек, свыше 200 тысяч солдат и офицеров удостоено боевых наград.
В республику было эвакуировано 1,5 миллиона человек, в том числе более 250 тысяч детей.