https://uz.sputniknews.ru/20210428/soyuzniki-nato-i-ssha-zagovorili-o-zakupkax-rossiyskogo-sputnika-v--video-18524162.html

Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео

Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео

Количество желающих приобрести российскую вакцину растет. Вот уже и канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила такой возможности. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T10:40+0500

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В Бразилии "Спутник V" признали безопасным и одобрили коммерческий выпуск препарата на территории страны. Российскую вакцину также одобрили в Мексике. Местные власти пришли к выводу, что "Спутник V" является одним из лучших препаратов, существующих на рынке.В Таиланде объявили график вакцинации, и российский препарат тоже в списке.Вакцину одобрили уже более чем в 60 странах с населением около 3 миллиардов человек. В Кремле заявили, что производство "Спутника V" идет в авральном режиме.Подробности смотрите в видосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html

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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, сша, мультимедиа