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Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео
Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео
Количество желающих приобрести российскую вакцину растет. Вот уже и канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила такой возможности. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T10:40+0500
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В Бразилии "Спутник V" признали безопасным и одобрили коммерческий выпуск препарата на территории страны. Российскую вакцину также одобрили в Мексике. Местные власти пришли к выводу, что "Спутник V" является одним из лучших препаратов, существующих на рынке.В Таиланде объявили график вакцинации, и российский препарат тоже в списке.Вакцину одобрили уже более чем в 60 странах с населением около 3 миллиардов человек. В Кремле заявили, что производство "Спутника V" идет в авральном режиме.Подробности смотрите в видосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html
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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, сша, мультимедиа

Союзники НАТО и США тоже захотели российский "Спутник V" — видео

10:40 28.04.2021 (обновлено: 10:46 28.04.2021)
632
Количество желающих приобрести российскую вакцину растет. Вот уже и канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила такой возможности.
В Бразилии "Спутник V" признали безопасным и одобрили коммерческий выпуск препарата на территории страны.
Российскую вакцину также одобрили в Мексике. Местные власти пришли к выводу, что "Спутник V" является одним из лучших препаратов, существующих на рынке.
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В Таиланде объявили график вакцинации, и российский препарат тоже в списке.
Вакцину одобрили уже более чем в 60 странах с населением около 3 миллиардов человек. В Кремле заявили, что производство "Спутника V" идет в авральном режиме.
Подробности смотрите в видосюжете.
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