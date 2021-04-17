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В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html
Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ученые, которые занимались разработкой вакцины "Спутника V" призвали специалистов, регулирующих оборот лекарственных средств,
2021-04-17T13:01+0500
2021-04-17T13:02+0500
в мире
вакцина "спутник v"
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ученые, которые занимались разработкой вакцины "Спутника V" призвали специалистов, регулирующих оборот лекарственных средств, детально изучить связь между образованием тромбов как побочной реакции организма на вакцинацию и использованием различных типов вакцин. Об этом сообщили в РИА Новости.Отмечается, что риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование препаратов AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson, — "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять случаев на миллион) и для вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)"."При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутник V".Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности". J&amp;J выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации.Ранее подобные осложнения зафиксировали при применении другой вакцины против коронавируса — компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca признал европейский регулятор и внес информацию об осложнениях в сведения о препарате.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/evropa-izuchaet-svyaz-mejdu-vaktsinoy-astrazeneca-i-sluchayami-tromboza-18189400.html
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вакцина "спутник v", вакцинация

Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин

13:01 17.04.2021 (обновлено: 13:02 17.04.2021)
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© Sputnik / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Магда Гибелли
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Риск тромбоза церебральной вены от самого COVID в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин, заявили создатели российской вакцины.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ученые, которые занимались разработкой вакцины "Спутника V" призвали специалистов, регулирующих оборот лекарственных средств, детально изучить связь между образованием тромбов как побочной реакции организма на вакцинацию и использованием различных типов вакцин. Об этом сообщили в РИА Новости.
"Оксфордский университет опубликовал важное исследование, основанное на данных более чем 489 тысяч получателях mRNA-вакцин, которое показывает, что риск тромбоза воротной вены, по-видимому, в 30 раз выше от mRNA-вакцин (Pfizer и Moderna), чем от AstraZeneca", — говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".
Отмечается, что риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, — "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять случаев на миллион) и для вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)".
"При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутник V".
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
В мире
Европа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
6 апреля, 20:30
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Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". J&J выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации.
Ранее подобные осложнения зафиксировали при применении другой вакцины против коронавируса — компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca признал европейский регулятор и внес информацию об осложнениях в сведения о препарате.
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