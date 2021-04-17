https://uz.sputniknews.ru/20210417/razrabotchiki-sputnik-v-prizvali-izuchit-pobochnye-deystviya-raznyx-vaktsin-18381260.html

Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин

Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ученые, которые занимались разработкой вакцины "Спутника V" призвали специалистов, регулирующих оборот лекарственных средств,

2021-04-17T13:01+0500

2021-04-17T13:01+0500

2021-04-17T13:02+0500

в мире

вакцина "спутник v"

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18283336_0:242:2969:1912_1920x0_80_0_0_967f44c086f8f9e29bdb573837906772.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Ученые, которые занимались разработкой вакцины "Спутника V" призвали специалистов, регулирующих оборот лекарственных средств, детально изучить связь между образованием тромбов как побочной реакции организма на вакцинацию и использованием различных типов вакцин. Об этом сообщили в РИА Новости.Отмечается, что риск развития тромбоза церебральной вены — основной причины, по которой многие регуляторы рекомендовали приостановить использование препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, — "кажется очень сопоставимым для вакцины AstraZeneca (пять случаев на миллион) и для вакцин Pfizer и Moderna (четыре на миллион)"."При этом риск тромбоза церебральной вены от самого COVID, по-видимому, в восемь раз, а тромбоза воротной вены в десять раз выше, чем от mRNA-вакцин. Регуляторам следует изучить эти данные, чтобы сделать более содержательные выводы", — добавили разработчики "Спутник V".Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и распространению заболеваний рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". J&J выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации.Ранее подобные осложнения зафиксировали при применении другой вакцины против коронавируса — компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca признал европейский регулятор и внес информацию об осложнениях в сведения о препарате.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/evropa-izuchaet-svyaz-mejdu-vaktsinoy-astrazeneca-i-sluchayami-tromboza-18189400.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина "спутник v", вакцинация