https://uz.sputniknews.ru/20210428/uzbekistan-vpervye-razmestil-5-letnie-gosobligatsii--spros-na-nix-vzletel-tut-je-18527727.html
Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же
Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же
Объем спроса на ценные бумаги, размещенные на аукционных торгах, превысил предложение в 1,7 раза. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T12:20+0500
2021-04-28T12:20+0500
2021-04-28T12:23+0500
экономика
ценные бумаги
торги
аукцион
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне на аукционе Республиканской валютной биржи впервые были размещены пятилетние государственные ценные бумаги на сумму 100 миллиардов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Средневзвешенная доходность по ним составила 12,65%, что послужит бенчмарком (ориентиром) для долговых инструментов с подобным периодом.Примечательно, что объем спроса на выставленные ценные бумаги превысил предложение в 1,7 раза.Среднесрочные и долгосрочные гособлигации являются финансовым инструментом с низким уровнем риска. Кроме того, данный вид ценных бумаг дает возможность диверсификации капитала, в том числе и страховых компаний, фондов и других новых участников финансового рынка.Объем государственных ценных бумаг, выпущенных Минфином в 2018 году, составил 597 миллиардов сумов, в 2019-м – 1 550 миллиардов сумов, в 2020-м – 5 024 миллиарда сумов, а в январе-апреле 2021 года – 1 173 миллиарда сумов.В ноябре прошлого года впервые были выпущены суверенные международные облигации на сумму 2 триллиона сумов.Основная цель Программы развития рынка капитала в 2021-2023 годах – доведение общего объема ценных бумаг в свободном обращении минимум до 5% валового внутреннего продукта.Ставится задача создать механизмы финансирования, альтернативные банковскому кредитованию, доведения до конца 2023-го размера капитализации рынка до 45 триллионов сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uzauto-motors-vypustit-mejdunarodnye-obligatsii-na-300-mln-18456548.html
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ценные бумаги, торги, аукцион, экономика, узбекистан
Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же
12:20 28.04.2021 (обновлено: 12:23 28.04.2021)
Объем спроса на ценные бумаги, размещенные на аукционных торгах, превысил предложение в 1,7 раза.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне на аукционе Республиканской валютной биржи впервые были размещены пятилетние государственные ценные бумаги на сумму 100 миллиардов сумов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Средневзвешенная доходность по ним составила 12,65%, что послужит бенчмарком (ориентиром) для долговых инструментов с подобным периодом.
Примечательно, что объем спроса на выставленные ценные бумаги превысил предложение в 1,7 раза.
Минфин провел эмиссию с целью диверсификации портфеля государственного долга и снижения валютных рисков.
Среднесрочные и долгосрочные гособлигации являются финансовым инструментом с низким уровнем риска.
Кроме того, данный вид ценных бумаг дает возможность диверсификации капитала, в том числе и страховых компаний, фондов и других новых участников финансового рынка.
Объем государственных ценных бумаг, выпущенных Минфином в 2018 году, составил 597 миллиардов сумов, в 2019-м – 1 550 миллиардов сумов, в 2020-м – 5 024 миллиарда сумов, а в январе-апреле 2021 года – 1 173 миллиарда сумов.
В ноябре прошлого года впервые были выпущены суверенные международные облигации на сумму 2 триллиона сумов.
В последние годы государство принимает последовательные меры по развитию внутренних финансовых рынков.
Основная цель Программы развития рынка капитала в 2021-2023 годах – доведение общего объема ценных бумаг в свободном обращении минимум до 5% валового внутреннего продукта.
Ставится задача создать механизмы финансирования, альтернативные банковскому кредитованию, доведения до конца 2023-го размера капитализации рынка до 45 триллионов сумов.