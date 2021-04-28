https://uz.sputniknews.ru/20210428/uzbekistan-vpervye-razmestil-5-letnie-gosobligatsii--spros-na-nix-vzletel-tut-je-18527727.html

Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же

Узбекистан впервые разместил 5-летние гособлигации — спрос на них взлетел тут же

Объем спроса на ценные бумаги, размещенные на аукционных торгах, превысил предложение в 1,7 раза. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T12:20+0500

2021-04-28T12:20+0500

2021-04-28T12:23+0500

экономика

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне на аукционе Республиканской валютной биржи впервые были размещены пятилетние государственные ценные бумаги на сумму 100 миллиардов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Средневзвешенная доходность по ним составила 12,65%, что послужит бенчмарком (ориентиром) для долговых инструментов с подобным периодом.Примечательно, что объем спроса на выставленные ценные бумаги превысил предложение в 1,7 раза.Среднесрочные и долгосрочные гособлигации являются финансовым инструментом с низким уровнем риска. Кроме того, данный вид ценных бумаг дает возможность диверсификации капитала, в том числе и страховых компаний, фондов и других новых участников финансового рынка.Объем государственных ценных бумаг, выпущенных Минфином в 2018 году, составил 597 миллиардов сумов, в 2019-м – 1 550 миллиардов сумов, в 2020-м – 5 024 миллиарда сумов, а в январе-апреле 2021 года – 1 173 миллиарда сумов.В ноябре прошлого года впервые были выпущены суверенные международные облигации на сумму 2 триллиона сумов.Основная цель Программы развития рынка капитала в 2021-2023 годах – доведение общего объема ценных бумаг в свободном обращении минимум до 5% валового внутреннего продукта.Ставится задача создать механизмы финансирования, альтернативные банковскому кредитованию, доведения до конца 2023-го размера капитализации рынка до 45 триллионов сумов.

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ценные бумаги, торги, аукцион, экономика, узбекистан