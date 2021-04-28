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В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
Должность исполняющего обязанности директора учреждения занял Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T14:28+0500
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назначение
аэропорт бухара
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Во время заседания под предводительством председателя правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураевой был рассмотрен вопрос смены руководства международного аэропорта Бухары , сообщает пресс-служба Минтранспорта.На должность исполняющего обязанности директора назначен Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. Ему поручено ввести новое штатное расписание и назначить руководителей на главные позиции. Помимо этого, в рамках мероприятия была представлена новая штатная структура аэропорта. Она предусматривает совершенствование операционной деятельности согласно международным стандартам, оптимизации численности персонала и введению новой системы оплаты труда на основании показателей эффективности работы.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/aeroport-buxary-dojdalsya-nagrady-za-2019-god-18225877.html
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uzbekistan airports, назначение, аэропорт бухара

В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей

14:28 28.04.2021 (обновлено: 14:30 28.04.2021)
836
© Минтранс УзбекистанаМеждународный аэропорт Бухары
Международный аэропорт Бухары - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Минтранс Узбекистана
Должность исполняющего обязанности директора учреждения занял Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Во время заседания под предводительством председателя правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураевой был рассмотрен вопрос смены руководства международного аэропорта Бухары , сообщает пресс-служба Минтранспорта.
На должность исполняющего обязанности директора назначен Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. Ему поручено ввести новое штатное расписание и назначить руководителей на главные позиции.
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Помимо этого, в рамках мероприятия была представлена новая штатная структура аэропорта. Она предусматривает совершенствование операционной деятельности согласно международным стандартам, оптимизации численности персонала и введению новой системы оплаты труда на основании показателей эффективности работы.
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