https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-mejdunarodnom-aeroportu-buxary-naznachat-novyx-rukovoditeley-18535317.html
В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
Должность исполняющего обязанности директора учреждения занял Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T14:28+0500
2021-04-28T14:28+0500
2021-04-28T14:30+0500
общество
uzbekistan airports
назначение
аэропорт бухара
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Во время заседания под предводительством председателя правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураевой был рассмотрен вопрос смены руководства международного аэропорта Бухары , сообщает пресс-служба Минтранспорта.На должность исполняющего обязанности директора назначен Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. Ему поручено ввести новое штатное расписание и назначить руководителей на главные позиции. Помимо этого, в рамках мероприятия была представлена новая штатная структура аэропорта. Она предусматривает совершенствование операционной деятельности согласно международным стандартам, оптимизации численности персонала и введению новой системы оплаты труда на основании показателей эффективности работы.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/aeroport-buxary-dojdalsya-nagrady-za-2019-god-18225877.html
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uzbekistan airports, назначение, аэропорт бухара
В международном аэропорту Бухары назначат новых руководителей
14:28 28.04.2021 (обновлено: 14:30 28.04.2021)
Должность исполняющего обязанности директора учреждения занял Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Во время заседания под предводительством председателя правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураевой был рассмотрен вопрос смены руководства международного аэропорта Бухары , сообщает
пресс-служба Минтранспорта.
На должность исполняющего обязанности директора назначен Рахимов Джахонгир Кахрамонович — он работал в воздушной гавани на протяжении 20 лет. Ему поручено ввести новое штатное расписание и назначить руководителей на главные позиции.
Помимо этого, в рамках мероприятия была представлена новая штатная структура аэропорта. Она предусматривает совершенствование операционной деятельности согласно международным стандартам, оптимизации численности персонала и введению новой системы оплаты труда на основании показателей эффективности работы.