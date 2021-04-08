https://uz.sputniknews.ru/20210408/aeroport-buxary-dojdalsya-nagrady-za-2019-god-18225877.html

Аэропорт Бухары дождался награды за 2019 год

Аэропорт Бухары дождался награды за 2019 год

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Воздушная гавань Бухары наконец получила награду Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации (РФ) за победу в номинации "Лучший

2021-04-08T14:33+0500

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2021-04-08T14:43+0500

общество

аэропорт бухара

аэрофлот

бухара

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Воздушная гавань Бухары наконец получила награду Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации (РФ) за победу в номинации "Лучший аэропорт стран СНГ за 2019 год".Лучших в тех или иных номинациях Ассоциация определяет ежегодно. Так было и по итогам 2019-го. Однако из-за коронавирусной пандемии, закрывшей на время все существующие границы в мире, награда дошла до своего обладателя лишь спустя год.Аэропорт "Бухара" ежегодно участвует в этом конкурсе и признается лучшим в СНГ уже в седьмой раз. До пандемии здесь выполнялось более 15 рейсов по направлению Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Аэропорт имеет возможность принимать все типы воздушных судов. Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Садик Шукуров, в настоящее время из аэропорта Бухары выполняются чартерные полеты в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Стамбул. С апреля возобновлены регулярные авиасообщения с Ташкентом.Аэропорт "Бухара" получил статус международного в 1999 году. В 2011-м здесь заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.Ежегодно услугами гавани в доковидный период пользовалось свыше 120 тысяч пассажиров, среди них — более 15 тысяч иностранных туристов.Узбекистан закрыл свои воздушные границы в середине марта 2020 года, когда в стране был обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Летать между Россией и Узбекистаном стало возможным лишь при наличии оснований. С 1 апреля 2021 года перелеты между двумя странами возобновились до двух рейсов в неделю. По субботам рейс выполняет национальный авиаперевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways, по воскресеньям - “Аэрофлот”. На них основания уже не требуются. Однако они все также необходимы на другие рейсы между Россией и Узбекистаном, которые пока остаются чартерными.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html

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