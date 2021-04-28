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В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
Из семнадцати активно участвовавших в драке граждан пятнадцать получили разные виды телесных повреждений. Трое из них — женщины 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T18:23+0500
2021-04-28T18:23+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области произошла потасовка между жителями сел Равот и Багонали. В массовом выяснении отношений участвовали семнадцать человек. Пострадали три женщины.Как сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана, инцидент произошел вечером 25 апреля в Пастдаргамском районе. 51-летний водитель автомобиля “Laсetti” во время совершения маневра по перестройке авто на внутреннюю дорогу селения “Равот” услышал оскорбительные высказывания из двигавшейся следом машины. В том авто находилось четыре человека в возрасте от 18 до 36 лет. Как оказалось, они начали оскорблять мужчину после того, как, по их мнению, он совершил неправильный маневр, в результате которого “зажал” их автомобиль. На этой почве и завязался конфликт, переросший позже в массовую драку с участием семнадцати жителей селений Равот и Багонали. По данному факту следственным отделением при Пастдаргамском районе возбуждено уголовное дело по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (хулиганство).Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить круг обвиняемых. После этого будет дана правовая оценка действиям каждого из участников инцидента.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/sud-vynes-prigovor-jenschinam-izbivshim-20-letnyuyu-v-proshlom-godu-18439385.html
https://uz.sputniknews.ru/20201214/Draka-mezhdu-sotrudnikami-OVD-i-prodavtsami-chem-zakonchilsya-konflikt--video-15593630.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, массовая драка

В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек

18:23 28.04.2021
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© Sputnik / Табылды КадырбековДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Из семнадцати активно участвовавших в драке граждан пятнадцать получили разные виды телесных повреждений. Трое из них — женщины
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Самаркандской области произошла потасовка между жителями сел Равот и Багонали. В массовом выяснении отношений участвовали семнадцать человек. Пострадали три женщины.
Как сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана, инцидент произошел вечером 25 апреля в Пастдаргамском районе. 51-летний водитель автомобиля “Laсetti” во время совершения маневра по перестройке авто на внутреннюю дорогу селения “Равот” услышал оскорбительные высказывания из двигавшейся следом машины.
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В том авто находилось четыре человека в возрасте от 18 до 36 лет. Как оказалось, они начали оскорблять мужчину после того, как, по их мнению, он совершил неправильный маневр, в результате которого “зажал” их автомобиль.
На этой почве и завязался конфликт, переросший позже в массовую драку с участием семнадцати жителей селений Равот и Багонали.

“В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что из семнадцати активно участвовавших в данной драке граждан пятнадцать получили разные виды телесных повреждений. Трое из них — женщины”, - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделением при Пастдаргамском районе возбуждено уголовное дело по пункту “г” части третьей статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (хулиганство).
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить круг обвиняемых. После этого будет дана правовая оценка действиям каждого из участников инцидента.
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