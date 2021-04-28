https://uz.sputniknews.ru/20210428/vlasti-uzbekistana-namereny-uprostit-protseduru-priznaniya-grajdanstva-18538102.html
Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
Депутаты предлагают признавать подданными республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T16:57+0500
2021-04-28T16:57+0500
2021-04-28T17:01+0500
общество
народные депутаты
узбекистанцы
законопроект
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон "О гражданстве Республики Узбекистан". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.В соответствии с документом, планируется упростить процедуру признания гражданства Республики Узбекистан для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет."Законопроектом предусматривается создание правового основания обращения лиц без гражданства, родившихся на территории Республики Узбекистан, на основании удостоверения лица без гражданства, с ходатайством о получении гражданства Республики Узбекистан без проживания в республике на протяжении пяти лет", — информируется в релизе.Кроме того, в проекте закона значится, что дети, родители которых стали подданными Узбекистана, будут признаваться гражданами республики.По мнению народных представителей, принятие законопроекта поможет укрепить правовые механизмы защиты прав и свобод человека в отношении гражданства.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/MVD-ne-uvidelo-narusheniy-v-poluchenii-uzbekistantsami-vtorogo-pasporta-15771169.html
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-obnovili-poryadok-rassmotreniya-voprosov-grazhdanstva-17680184.html
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народные депутаты, узбекистанцы, законопроект, гражданство, узбекистан
Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
16:57 28.04.2021 (обновлено: 17:01 28.04.2021)
Депутаты предлагают признавать подданными республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
В ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон "О гражданстве Республики Узбекистан". Об этом сообщили
в пресс-службе парламента.
В соответствии с документом, планируется упростить процедуру признания гражданства Республики Узбекистан для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет.
"Законопроектом предусматривается создание правового основания обращения лиц без гражданства, родившихся на территории Республики Узбекистан, на основании удостоверения лица без гражданства, с ходатайством о получении гражданства Республики Узбекистан без проживания в республике на протяжении пяти лет", — информируется в релизе.
Кроме того, в проекте закона значится, что дети, родители которых стали подданными Узбекистана, будут признаваться гражданами республики.
По мнению народных представителей, принятие законопроекта поможет укрепить правовые механизмы защиты прав и свобод человека в отношении гражданства.