https://uz.sputniknews.ru/20210428/vlasti-uzbekistana-namereny-uprostit-protseduru-priznaniya-grajdanstva-18538102.html

Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства

Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства

Депутаты предлагают признавать подданными республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T16:57+0500

2021-04-28T16:57+0500

2021-04-28T17:01+0500

общество

народные депутаты

узбекистанцы

законопроект

гражданство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон "О гражданстве Республики Узбекистан". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.В соответствии с документом, планируется упростить процедуру признания гражданства Республики Узбекистан для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики тех людей, которые не имеют гражданства, но проживают на территории страны уже 15 лет."Законопроектом предусматривается создание правового основания обращения лиц без гражданства, родившихся на территории Республики Узбекистан, на основании удостоверения лица без гражданства, с ходатайством о получении гражданства Республики Узбекистан без проживания в республике на протяжении пяти лет", — информируется в релизе.Кроме того, в проекте закона значится, что дети, родители которых стали подданными Узбекистана, будут признаваться гражданами республики.По мнению народных представителей, принятие законопроекта поможет укрепить правовые механизмы защиты прав и свобод человека в отношении гражданства.

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https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-obnovili-poryadok-rassmotreniya-voprosov-grazhdanstva-17680184.html

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народные депутаты, узбекистанцы, законопроект, гражданство, узбекистан