https://uz.sputniknews.ru/20210428/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryva-gaza-i-gibeli-cheloveka-v-nurafshane-18534540.html

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане

Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за воровства газа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T14:24+0500

2021-04-28T14:24+0500

2021-04-28T14:24+0500

общество

нурафшон

газ

дом

взрыв

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18510044_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_6d2f4aaaeb0465175d85c5e735b29195.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Нурафшане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме.Следствие продолжается.Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за скопления природного газа в помещении одной из квартир.Специалисты установили, что владелец жилплощади воровал газ для бытовых нужд — он снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка.В результате погиб один человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210113/V-Tashoblasti-presekli-khischenie-prirodnogo-gaza-bolee-chem-na-600-mln-sumov-15780069.html

нурафшон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нурафшон, газ, дом, взрыв, происшествия