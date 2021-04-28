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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за воровства газа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T14:24+0500
2021-04-28T14:24+0500
общество
нурафшон
газ
дом
взрыв
происшествия
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Нурафшане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме.Следствие продолжается.Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за скопления природного газа в помещении одной из квартир.Специалисты установили, что владелец жилплощади воровал газ для бытовых нужд — он снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка.В результате погиб один человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210113/V-Tashoblasti-presekli-khischenie-prirodnogo-gaza-bolee-chem-na-600-mln-sumov-15780069.html
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нурафшон, газ, дом, взрыв, происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане

14:24 28.04.2021
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© МЧС УзбекистанаСегодня, 27-го апреля в 11:40 часов в городе Нурафшан (Ташкентская область) в двухэтажном доме, расположенном в махалле "Обод турмуш", произошла вспышка газовоздушной смеси.
Сегодня, 27-го апреля в 11:40 часов в городе Нурафшан (Ташкентская область) в двухэтажном доме, расположенном в махалле Обод турмуш, произошла вспышка газовоздушной смеси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© МЧС Узбекистана
Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за воровства газа.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Нурафшане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме.
"Возбуждено уголовное дело по статье 259 ("Нарушение правил пожарной безопасности") УК РУз", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за скопления природного газа в помещении одной из квартир.
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Специалисты установили, что владелец жилплощади воровал газ для бытовых нужд — он снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка.
В результате погиб один человек.
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