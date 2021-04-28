https://uz.sputniknews.ru/20210428/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryva-gaza-i-gibeli-cheloveka-v-nurafshane-18534540.html
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за воровства газа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T14:24+0500
2021-04-28T14:24+0500
2021-04-28T14:24+0500
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газ
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взрыв
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Нурафшане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме.Следствие продолжается.Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за скопления природного газа в помещении одной из квартир.Специалисты установили, что владелец жилплощади воровал газ для бытовых нужд — он снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка.В результате погиб один человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210113/V-Tashoblasti-presekli-khischenie-prirodnogo-gaza-bolee-chem-na-600-mln-sumov-15780069.html
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нурафшон, газ, дом, взрыв, происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа и гибели человека в Нурафшане
Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за воровства газа.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Нурафшане возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме.
"Возбуждено уголовное дело по статье 259 ("Нарушение правил пожарной безопасности") УК РУз", — говорится
в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее стало известно, что взрыв произошел из-за скопления природного газа в помещении одной из квартир.
Специалисты установили, что владелец жилплощади воровал газ для бытовых нужд — он снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка.
В результате погиб один человек.