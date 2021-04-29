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Узбекистан призвал к немедленному прекращению столкновений на кыргызско-таджикской границе
Узбекистан призвал к немедленному прекращению столкновений на кыргызско-таджикской границе
МИД Узбекистана заявил о готовности оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T17:19+0500
2021-04-29T17:19+0500
2021-04-29T18:13+0500
политика
граница
кыргызстан
конфликт
мид узбекистана
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли поступающую информацию об эскалации ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, что привело к пострадавшим с обеих сторон, говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.В ведомстве призвали к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.Там подчеркнули, что Узбекистан готов оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации.Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сообщили в среду о вспыхнувшем на баткенском участке границы конфликте. Произошел он из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана тяжело ранены. С кыргызской стороны пострадало восемь человек.Позднее Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинив таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Opyat-ne-podelili-na-granitse-Tadzhikistana-i-Kyrgyzstana-proizoshel-konflikt-15258689.html
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граница, кыргызстан, конфликт, мид узбекистана, таджикистан
Узбекистан призвал к немедленному прекращению столкновений на кыргызско-таджикской границе
17:19 29.04.2021 (обновлено: 18:13 29.04.2021)
МИД Узбекистана заявил о готовности оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
В Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли поступающую информацию об эскалации ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, что привело к пострадавшим с обеих сторон, говорится в заявлении
Министерства иностранных дел страны.
В ведомстве призвали к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.
"Сегодня все вопросы и имеющиеся проблемы должны решаться только путем переговоров и консультаций в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства и партнерства, которые присущи братским народам Центральной Азии", — говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что Узбекистан готов оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации.
Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сообщили в среду о вспыхнувшем на баткенском участке границы конфликте. Произошел он из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана тяжело ранены. С кыргызской стороны пострадало восемь человек.
Позднее Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинив таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.