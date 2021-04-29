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Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента
А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента
В Узбекистане продолжается вакцинация людей старше 65 лет "Спутником V". Пока прививка доступна лишь в столице. В поликлиниках наблюдается ажиотаж, но люди... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T15:57+0500
2021-04-29T16:24+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Утром в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района столицы как никогда многолюдно. Вакцинация начинается с 8 утра. До которого времени она проходит, лучше узнавать в регистратуре своей районной центральной поликлиники. В данном случае время приема было до 17.00, но в некоторых районах получить вакцину можно было и в 20.00.Желающих сделать заветный укол в коридоре лечебно-профилактического учреждения много. Тем более когда выбор препарата расширился за счет российской вакцины "Спутник V", доставленной в республику в начале этой недели. Соблюдать социальную дистанцию в таких обстоятельствах достаточно сложно, поэтому, как только поток приходящих увеличивается, медперсонал начинает составлять списки и впускать в кабинет уже в порядке очереди. Многие хотят успеть сделать вакцину в часы утренней прохлады. Ближе к обеду и во второй половине дня людей значительно меньше.Сейчас в Ташкенте стоит жаркая погода, поэтому большинство старается привиться пораньше, чтобы успеть попасть домой до наступления зноя.Медсестры вскрывают ампулу непосредственно перед пациентом. Одна ампула объемом 0,5 мл – это одна доза. Учитывая, что пожилые люди с особым трепетом относятся к своему здоровью и любому врачебному вмешательству, медперсонал отвечает на все вопросы, которые возникают до, во время и после вакцинации. Среди главных вопросов, который волнует прививающихся: почему на коробке из-под ампул не написано "Спутник V"? Действительно, на упаковке обозначено Гам-КОВИД-Вак – техническое название препарата, что незнающих людей поначалу сбивает с толку. Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). Если нет возможности сделать укол именно в эту область, допускается введение препарата через латеральную широкую мышцу бедра. Несмотря на то что у вакцины нет побочных эффектов и она не вызывает аллергии, после укола человека просят подождать 30 минут на территории поликлиники. В случае необходимости ему будет оказана своевременная помощь. Как рассказали в центральной поликлинике, на следующий день после вакцинации медсестры обзванивают пациентов, чтобы узнать об их самочувствии. В кабинете укол получают одновременно до трех человек. В первый день вакцинации "Спутник V", 28 апреля, в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района привились 90 пациентов. Их число зависит от предоставленного медучреждению количества упаковок с ампулами. При необходимости поликлиника запрашивает вакцину дополнительно.Желающих сделать прививку гораздо больше, чем обслуживающего медперсонала. Каждой медсестре приходится отвечать на одни и те же вопросы. Значительно упростить и ускорить их работу позволила бы заранее распечатанная и вывешенная рядом с кабинетом необходимая информация прежде всего о том, что в течение трех дней нежелательно мочить место укола, необходимо исключить аллергенные продукты и газированные напитки. А также о том, что повторная прививка делается через 28 дней. Здесь же важно указать, что "Спутник V" – это торговое название вакцины "Гам-КОВИД-Вак". После второго укола все вакцинированные получат соответствующий сертификат о прививке.Всего в рамках кампании по борьбе с коронавирусом РФ намерена поставить в Узбекистан 1 миллион доз вакцины "Спутник V". Кроме того, рассматривается возможность организовать производство этого препарата на территории республики.Узбекистан также обратился к России с просьбой увеличить объем поставок вакцины "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.Помимо этого, в Узбекистане продолжается вакцинация компонентами AstraZeneca (660 тысяч доз), а также узбекско-китайским препаратом. В республику для этих целей было доставлено около 2 миллионов доз.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан

А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента

15:57 29.04.2021 (обновлено: 16:24 29.04.2021)
1520
© SputnikВакцинация Спутник V
Вакцинация Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В Узбекистане продолжается вакцинация людей старше 65 лет "Спутником V". Пока прививка доступна лишь в столице. В поликлиниках наблюдается ажиотаж, но люди готовы ждать именно российский препарат.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Утром в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района столицы как никогда многолюдно. Вакцинация начинается с 8 утра. До которого времени она проходит, лучше узнавать в регистратуре своей районной центральной поликлиники. В данном случае время приема было до 17.00, но в некоторых районах получить вакцину можно было и в 20.00.
Желающих сделать заветный укол в коридоре лечебно-профилактического учреждения много. Тем более когда выбор препарата расширился за счет российской вакцины "Спутник V", доставленной в республику в начале этой недели. Соблюдать социальную дистанцию в таких обстоятельствах достаточно сложно, поэтому, как только поток приходящих увеличивается, медперсонал начинает составлять списки и впускать в кабинет уже в порядке очереди. Многие хотят успеть сделать вакцину в часы утренней прохлады. Ближе к обеду и во второй половине дня людей значительно меньше.
© SputnikХолодильник для хранения вакцины "Спутник V"
Холодильник для хранения вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Холодильник для хранения вакцины "Спутник V"
© Sputnik
Сейчас в Ташкенте стоит жаркая погода, поэтому большинство старается привиться пораньше, чтобы успеть попасть домой до наступления зноя.
Прежде чем получить вакцину, пациенты проходят обязательный медицинский осмотр. При этом необходимо иметь при себе паспорт, а также направление от врача. Терапевт проведет небольшой опрос, чтобы уточнить, есть ли хронические заболевания, измерит давление и температуру. Если нет противопоказаний для укола, то посетитель направляется в кабинет для вакцинации.
Медсестры вскрывают ампулу непосредственно перед пациентом. Одна ампула объемом 0,5 мл – это одна доза. Учитывая, что пожилые люди с особым трепетом относятся к своему здоровью и любому врачебному вмешательству, медперсонал отвечает на все вопросы, которые возникают до, во время и после вакцинации. Среди главных вопросов, который волнует прививающихся: почему на коробке из-под ампул не написано "Спутник V"? Действительно, на упаковке обозначено Гам-КОВИД-Вак – техническое название препарата, что незнающих людей поначалу сбивает с толку.
Вакцинация Спутник V - Sputnik Узбекистан
Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")


"Раствор для внутримышечного введения, состоящий из двух компонентов. Эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 91,4% подтверждена в результате клинических исследований. Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавируса составляет 100%", — говорится на официальном сайте производителя.

Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). Если нет возможности сделать укол именно в эту область, допускается введение препарата через латеральную широкую мышцу бедра.

"Вакцинацию проводят в два этапа: вначале прививают компонентом I, затем, через 21 день, компонентом II", — сообщается на официальной странице. Однако в центральной поликлинике пациентов просят прийти через 28 дней.

Несмотря на то что у вакцины нет побочных эффектов и она не вызывает аллергии, после укола человека просят подождать 30 минут на территории поликлиники. В случае необходимости ему будет оказана своевременная помощь.
© SputnikВакцинация "Спутник V"
Вакцинация Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Вакцинация "Спутник V"
© Sputnik
Как рассказали в центральной поликлинике, на следующий день после вакцинации медсестры обзванивают пациентов, чтобы узнать об их самочувствии.
В кабинете укол получают одновременно до трех человек. В первый день вакцинации "Спутник V", 28 апреля, в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района привились 90 пациентов. Их число зависит от предоставленного медучреждению количества упаковок с ампулами. При необходимости поликлиника запрашивает вакцину дополнительно.
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане - обложка инфографики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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Желающих сделать прививку гораздо больше, чем обслуживающего медперсонала. Каждой медсестре приходится отвечать на одни и те же вопросы. Значительно упростить и ускорить их работу позволила бы заранее распечатанная и вывешенная рядом с кабинетом необходимая информация прежде всего о том, что в течение трех дней нежелательно мочить место укола, необходимо исключить аллергенные продукты и газированные напитки. А также о том, что повторная прививка делается через 28 дней. Здесь же важно указать, что "Спутник V" – это торговое название вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

Еще один важный момент, который беспокоит узбекистанцев, – стоимость процедуры. Вакцинация от коронавируса бесплатная, в том числе российским препаратом. Если есть какие-то сомнения насчет препарата, то любой пациент вправе попросить предъявить ему соответствующий сертификат к медицинскому препарату. Это позволит успокоить пожилых людей, для многих из которых данная процедура является стрессовой ситуацией.

После второго укола все вакцинированные получат соответствующий сертификат о прививке.
© SputnikВакцинация "Спутник V"
Вакцинация Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Вакцинация "Спутник V"
© Sputnik
Всего в рамках кампании по борьбе с коронавирусом РФ намерена поставить в Узбекистан 1 миллион доз вакцины "Спутник V". Кроме того, рассматривается возможность организовать производство этого препарата на территории республики.
Узбекистан также обратился к России с просьбой увеличить объем поставок вакцины "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.
Помимо этого, в Узбекистане продолжается вакцинация компонентами AstraZeneca (660 тысяч доз), а также узбекско-китайским препаратом. В республику для этих целей было доставлено около 2 миллионов доз.
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