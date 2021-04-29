https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента

А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента

В Узбекистане продолжается вакцинация людей старше 65 лет "Спутником V". Пока прививка доступна лишь в столице. В поликлиниках наблюдается ажиотаж, но люди... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T15:57+0500

2021-04-29T15:57+0500

2021-04-29T16:24+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Утром в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района столицы как никогда многолюдно. Вакцинация начинается с 8 утра. До которого времени она проходит, лучше узнавать в регистратуре своей районной центральной поликлиники. В данном случае время приема было до 17.00, но в некоторых районах получить вакцину можно было и в 20.00.Желающих сделать заветный укол в коридоре лечебно-профилактического учреждения много. Тем более когда выбор препарата расширился за счет российской вакцины "Спутник V", доставленной в республику в начале этой недели. Соблюдать социальную дистанцию в таких обстоятельствах достаточно сложно, поэтому, как только поток приходящих увеличивается, медперсонал начинает составлять списки и впускать в кабинет уже в порядке очереди. Многие хотят успеть сделать вакцину в часы утренней прохлады. Ближе к обеду и во второй половине дня людей значительно меньше.Сейчас в Ташкенте стоит жаркая погода, поэтому большинство старается привиться пораньше, чтобы успеть попасть домой до наступления зноя.Медсестры вскрывают ампулу непосредственно перед пациентом. Одна ампула объемом 0,5 мл – это одна доза. Учитывая, что пожилые люди с особым трепетом относятся к своему здоровью и любому врачебному вмешательству, медперсонал отвечает на все вопросы, которые возникают до, во время и после вакцинации. Среди главных вопросов, который волнует прививающихся: почему на коробке из-под ампул не написано "Спутник V"? Действительно, на упаковке обозначено Гам-КОВИД-Вак – техническое название препарата, что незнающих людей поначалу сбивает с толку. Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). Если нет возможности сделать укол именно в эту область, допускается введение препарата через латеральную широкую мышцу бедра. Несмотря на то что у вакцины нет побочных эффектов и она не вызывает аллергии, после укола человека просят подождать 30 минут на территории поликлиники. В случае необходимости ему будет оказана своевременная помощь. Как рассказали в центральной поликлинике, на следующий день после вакцинации медсестры обзванивают пациентов, чтобы узнать об их самочувствии. В кабинете укол получают одновременно до трех человек. В первый день вакцинации "Спутник V", 28 апреля, в Центральной многопрофильной поликлинике Мирабадского района привились 90 пациентов. Их число зависит от предоставленного медучреждению количества упаковок с ампулами. При необходимости поликлиника запрашивает вакцину дополнительно.Желающих сделать прививку гораздо больше, чем обслуживающего медперсонала. Каждой медсестре приходится отвечать на одни и те же вопросы. Значительно упростить и ускорить их работу позволила бы заранее распечатанная и вывешенная рядом с кабинетом необходимая информация прежде всего о том, что в течение трех дней нежелательно мочить место укола, необходимо исключить аллергенные продукты и газированные напитки. А также о том, что повторная прививка делается через 28 дней. Здесь же важно указать, что "Спутник V" – это торговое название вакцины "Гам-КОВИД-Вак". После второго укола все вакцинированные получат соответствующий сертификат о прививке.Всего в рамках кампании по борьбе с коронавирусом РФ намерена поставить в Узбекистан 1 миллион доз вакцины "Спутник V". Кроме того, рассматривается возможность организовать производство этого препарата на территории республики.Узбекистан также обратился к России с просьбой увеличить объем поставок вакцины "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.Помимо этого, в Узбекистане продолжается вакцинация компонентами AstraZeneca (660 тысяч доз), а также узбекско-китайским препаратом. В республику для этих целей было доставлено около 2 миллионов доз.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

узбекистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, узбекистан