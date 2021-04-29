https://uz.sputniknews.ru/20210429/eks-zamsovetnika-mirziyoeva-naznachen-na-novuyu-doljnost-18551031.html
Экс-замсоветника Мирзиёева назначен на новую должность
Экс-замсоветника Мирзиёева назначен на новую должность
Ранее этот пост занимал Нажмиддин Тураходжаев, однако в феврале он стал заместителем министра внутренних дел. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T13:06+0500
2021-04-29T13:06+0500
2021-04-29T13:11+0500
общество
президент узбекистана
назначения
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Улугбек Ташходжаев, работавший замсоветника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, получил новую должность.Об этом сообщили в Министерстве юстиции.Ранее этот пост занимал Нажмиддин Тураходжаев, который в феврале стал замминистра внутренних дел.Чем занимается центр персонализации: ведомство ведет государственный реестр баз персональных данных и определяет необходимый уровень их защищенности, а также анализирует объем и содержание обрабатываемых данных.
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президент узбекистана, назначения
Экс-замсоветника Мирзиёева назначен на новую должность
13:06 29.04.2021 (обновлено: 13:11 29.04.2021)
Ранее этот пост занимал Нажмиддин Тураходжаев, однако в феврале он стал заместителем министра внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Улугбек Ташходжаев, работавший замсоветника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, получил новую должность.
Об этом сообщили
в Министерстве юстиции.
Теперь Ташходжаев возглавит Государственный центр персонализации при правительстве республики. Соответствующее постановление подписал Кабмин.
Ранее этот пост занимал Нажмиддин Тураходжаев, который в феврале стал замминистра внутренних дел.
Чем занимается центр персонализации: ведомство ведет государственный реестр баз персональных данных и определяет необходимый уровень их защищенности, а также анализирует объем и содержание обрабатываемых данных.