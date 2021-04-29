https://uz.sputniknews.ru/20210429/frantsuzam-prigrozili-voennym-perevorotom-oni-ne-ispugalis-18546782.html

Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались

Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались

На прошлой неделе двадцать французских генералов в отставке и около тысячи военных опубликовали в журнале Valeurs Actuelles открытое письмо президенту Франции... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T10:58+0500

2021-04-29T10:58+0500

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колумнисты

военные

франция

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Офицеры призвали руководство страны выполнять свои же законы, чтобы не допустить "расовой войны". Если власти этого не сделают, "в дело вмешаются наши действующие товарищи, которым придется взять на себя опасную миссию по спасению наших соотечественников и наших ценностей".Примечательно, что опубликовано заявление под названием "Вернем честь нашим правителям!" было аккурат в 60-ю годовщину путча французских военных в Алжире. Он состоялся в апреле 1961 года, бесславно провалился, однако едва не стоил генералу де Голлю его президентского поста.Военных осторожно поддержала лидер "Национального движения" (бывший "Нацфронт") Марин Ле Пен. За это ее жестко раскритиковала министр обороны страны Флоранс Парли. Парли также пригрозила провести расследование и покарать виновных, однако в ее окружении журналистам рассказали, что с этим не все так просто.Быстро выяснилось, что автор обращения — Жан-Пьер Фабр-Бернадак: выйдя в отставку, этот офицер стал популярным блогером. Главный подписант — 80-летний Кристиан Пикемаль, бывший командующий Иностранным легионом, лишенный всех привилегий за участие в демонстрации против нелегальных мигрантов. Говорят, что "начинающих путчистов", как их прозвали во французской прессе, поддерживает генерал Пьер де Вилье. Буквально за неделю до выхода обращения военных тот же журнал Valeurs Actuelles опубликовал колонку его родного брата — известного политика Филиппа де Вилье. Она называлась очень характерно: "Я призываю к восстанию!"Филипп де Вилье известен своей острой критикой президента Макрона, которого он считает "недозрелым юнцом". Еще более колоритной фигурой является его брат Пьер. Оба они потомки знатного вандейского дворянского рода. Их аристократическая родня и сегодня видная часть французского истеблишмента. Они активно фрондируют против действующего президента.До 2017 года профессиональный военный Пьер де Вилье был начальником Генерального штаба Франции. В 2017 году свежеизбранный президент Макрон решил в свойственной ему банкирской логике "срезать косты" и начал с армии. Финансирование Минобороны было сокращено сразу на 850 миллионов евро. При этом генерал сохранил любовь армии и поддержку общественности. В имиджевом конфликте начинающий президент полностью проиграл харизматичному военному. Не растерял своей популярности де Вилье и сегодня. Он пишет книги, критикует власти и раздает интервью с репликами типа "Сегодняшняя усталость населения может легко перерасти в ярость". Долгие годы после бесславного провала алжирского путча французская армия вела себя настолько тихо, что в народе ее прозвали "великой немой". Даже в мыслях ни у кого не было, что военные могут публично раскритиковать верховного главнокомандующего и пригрозить ему вмешательством в дела государства. Однако сегодня все воспринимают это как должное.Авторы обращения, надо отдать им должное, решились сформулировать проблему, которую в стране вообще не принято озвучивать. Они откровенно сказали, что глобалистская повестка властей страны входит в резонанс с радикализацией местных исламистов. И те и другие слева и справа уничтожают культуру, закон, право и нормы общежития, как они сложились во Франции. Зажатые между двух огней, местные жители уже сейчас живут в обстановке, близкой к боевой.Резня на улицах, кровавые теракты, массовые поджоги автомобилей, натуральные побоища, в которые превращаются акции протеста, — в такой обстановке Франция живет уже несколько лет. С пришествием молодого президента, на которого возлагалось столько надежд, что льстивые СМИ даже прозвали его Юпитером, ничего к лучшему не изменилось.Все последние годы власти страны, вместо того чтобы решать проблемы исламистского террора и левацких культурных войн, только подливают масла в огонь. Примерный ученик идеолога французских Ротшильдов Жака Аттали Эммануэль Макрон буквально реализует тезисы своего учителя насчет "гиперконфликта", в который просто обязано погрузиться современное общество.С одной стороны, французский истеблишмент поощряет прямое издевательство над мусульманскими святынями и пиарит безобразные карикатуры на пророка Мухаммеда. С другой — запрещает критиковать исламизм. У себя в стране Макрон действует по тем же лекалам, по которым работает Демпартия в США. Сознательно разжигая конфликты, он добивается все большего авторитарного контроля над перепуганным атомизированным обществом.Неудивительно, что измученные гражданскими конфликтами и бесконечным хаосом французы начали ностальгировать по генералу. Тем более что именно армия страны является практически идеальным плавильным котлом — в ней отлично сосуществуют сотни тысяч французских граждан всех народностей и вероисповеданий. Межнациональные отношения выстроены здесь куда лучше, чем на гражданке.Армию ценят и уважают — и за борьбу с террористами, и за то, что она является одним из немногих оставшихся социальных лифтов в стране. Недавно французы даже начали обсуждать возможность введения призывной армии.На этом фоне у кандидата в президенты из военной среды появляются все шансы. В свое время именно на волне подобных проблем к власти в стране пришел легендарный генерал де Голль.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210428/makron-sanktsii--dlya-rossii-bezzaschitnost--dlya-frantsuzov-18526461.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/dayte-porulit-lidery-es-zaxoteli-v-mirovoe-pravitelstvo-18192713.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-vaktsiniruet-evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti-18072716.html

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https://uz.sputniknews.ru/20201006/Kak-skoro-Evropoy-budut-upravlyat-transgendery-15123251.html

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военные, франция