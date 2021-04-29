https://uz.sputniknews.ru/20210429/gulistanskiy-zamxokima-zaprosil-400-za-vklyuchenie-v-spisok-maloimuschix-18561418.html
Гулистанский замхокима запросил $400 за включение в список малоимущих
Гулистанский замхокима запросил $400 за включение в список малоимущих
В Гулистане задержан чиновник, намеревавшийся внести женщину, уже зарегистрированную в “женской тетради”, в список малообеспеченных семей, которым должны... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T21:49+0500
2021-04-29T21:49+0500
2021-04-29T21:49+0500
коррупция
происшествия
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задержание коррупционеров в узбекистане
криминал
гулистан
взятка
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Правоохранители задержали за взятку заместителя хокима Гулистанского района Сырдарьинской области, который за деньги пополнял список малоимущих.Как сообщает департамент по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре Узбекистана, операция проводилась совместно со Службой госбезопасности. Сначала правоохранители задержали подельника чиновника — ведущего специалиста центра “Чорванасл”. Именно он, выступая посредником, пообещал местной жительнице, уже зарегистрированной в “женской тетради”, внести ее имя в список малообеспеченных семей, которым должны выделить квартиру в новостройке на массиве “Юлдуз”. За это он требовал от женщины 400 долларов.Именно с этими деньги позже, в ходе продолжения оперативного мероприятия, и был задержан заместитель хокима Гулистанского района с инициалами Б.С.По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты проходят по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана: мошенничество (статья 168) и дача взятки (статья 211).Ранее в СГБ раскрыли несколько фактов задержания коррупционеров, связанных с незаконной продажей земли. Среди них оказался сотрудник Андижанского районного хокимията, попавшийся при получении 15 миллионов сумов. Как выяснилось, за плечами взяточника была еще непогашенная судимость.Другим задержанным стал специалист отдела земельных ресурсов и государственного кадастра Нишанского района Кашкадарьинской области. Он пообещал гражданину оказать содействие в выделении восьми гектаров для создания рыбоводческого хозяйства за тысячу долларов. Его задержали при получении 900.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html
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коррупция, сгб, задержание коррупционеров в узбекистане, криминал, гулистан, взятка
Гулистанский замхокима запросил $400 за включение в список малоимущих
В Гулистане задержан чиновник, намеревавшийся внести женщину, уже зарегистрированную в “женской тетради”, в список малообеспеченных семей, которым должны выделить квартиру в новостройке.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Правоохранители задержали за взятку заместителя хокима Гулистанского района Сырдарьинской области, который за деньги пополнял список малоимущих.
Как сообщает
департамент по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре Узбекистана, операция проводилась совместно со Службой госбезопасности.
Сначала правоохранители задержали подельника чиновника — ведущего специалиста центра “Чорванасл”. Именно он, выступая посредником, пообещал местной жительнице, уже зарегистрированной в “женской тетради”, внести ее имя в список малообеспеченных семей, которым должны выделить квартиру в новостройке на массиве “Юлдуз”. За это он требовал от женщины 400 долларов.
Именно с этими деньги позже, в ходе продолжения оперативного мероприятия, и был задержан заместитель хокима Гулистанского района с инициалами Б.С.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты проходят по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана: мошенничество (статья 168) и дача взятки (статья 211).
Ранее в СГБ раскрыли
несколько фактов задержания коррупционеров, связанных с незаконной продажей земли. Среди них оказался сотрудник Андижанского районного хокимията, попавшийся при получении 15 миллионов сумов. Как выяснилось, за плечами взяточника была еще непогашенная судимость.
Другим задержанным стал специалист отдела земельных ресурсов и государственного кадастра Нишанского района Кашкадарьинской области. Он пообещал гражданину оказать содействие в выделении восьми гектаров для создания рыбоводческого хозяйства за тысячу долларов. Его задержали при получении 900.